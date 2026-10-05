Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία και η ζωή μου όπως τη δόμησα»

Όσα εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος μίλησε για τις προσωπικές του ανησυχίες και τη δειλία που τον κρατά πίσω.
  • Αναφέρθηκε στη ψευδαισθητική ζωή που βιώνει μέσω του θεάτρου και τις τάσεις φυγής που αισθάνεται.
  • Εξέφρασε αμφιβολίες για τις δημιουργίες του, όπως τη σειρά "Κάμπινγκ" και την παράσταση "Το Σκοτάδι".
  • Δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος για την αξία των έργων του, παρά την επιτυχία τους.
  • Αναρωτήθηκε για την αυτογνωσία του, λέγοντας ότι κάθε φορά καταλαβαίνει κάτι νέο για τον εαυτό του.

«Με κρατάει πίσω η δειλία και η ζωή μου όπως τη δόμησα, αλλά και αυτή η ψευδαισθητική ζωή μέσα από το θέατρο», εξομολογήθηκε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, μιλώντας για τις προσωπικές του ανησυχίες και τις τάσεις φυγής που αισθάνεται.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η υποκριτική, το διαζύγιο και τα δύο παιδιά

Ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης συμπλήρωσε με ειλικρίνεια στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου βρέθηκε καλεσμένος: «Θέλω να πω ότι κάπως όλες οι ανησυχίες εκτονώνονται σε αυτή τη ζωή που δεν είναι πραγματική».

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία»

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία»

Στη συνέχεια της κουβέντας, αναφέρθηκε στον νέο του ρόλο στη σειρά «Κάμπινγκ», αλλά και στη θεατρική παράσταση «Το Σκοτάδι» που σκηνοθετεί, αποκαλύπτοντας τις αμφιβολίες που τον συνοδεύουν σε κάθε δημιουργικό του βήμα:

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καλέσω τον οποιονδήποτε, να προσπαθήσω να τον ψήσω να δει κάτι που φτιάχνω, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μου αρέσει. Ποτέ δεν νιώθω σίγουρος ότι μου αρέσει, ούτε εκ των υστέρων. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία. Έχω πάντα αγωνία για τις παραστάσεις μου, γιατί δεν ξέρω αν καταφέρνω να κάνω αυτό που μέσα στην ψυχή μου υπήρχε».

Όταν ο Νίκος Συρίγος τον ρώτησε «Πόσο μας έχεις επιτρέψει να σε καταλάβουμε όλα αυτά τα χρόνια;», ο αγαπημένος καλλιτέχνης απάντησε αφοπλιστικά: «Μήπως κι εγώ ξέρω ποιος είμαι ακριβώς; Κάθε φορά κι εγώ κάτι καταλαβαίνω. Ό,τι καταλαβαίνω, δείχνω».

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