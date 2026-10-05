«Με κρατάει πίσω η δειλία και η ζωή μου όπως τη δόμησα, αλλά και αυτή η ψευδαισθητική ζωή μέσα από το θέατρο», εξομολογήθηκε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, μιλώντας για τις προσωπικές του ανησυχίες και τις τάσεις φυγής που αισθάνεται.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης συμπλήρωσε με ειλικρίνεια στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου βρέθηκε καλεσμένος: «Θέλω να πω ότι κάπως όλες οι ανησυχίες εκτονώνονται σε αυτή τη ζωή που δεν είναι πραγματική».

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία»

Στη συνέχεια της κουβέντας, αναφέρθηκε στον νέο του ρόλο στη σειρά «Κάμπινγκ», αλλά και στη θεατρική παράσταση «Το Σκοτάδι» που σκηνοθετεί, αποκαλύπτοντας τις αμφιβολίες που τον συνοδεύουν σε κάθε δημιουργικό του βήμα:

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καλέσω τον οποιονδήποτε, να προσπαθήσω να τον ψήσω να δει κάτι που φτιάχνω, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μου αρέσει. Ποτέ δεν νιώθω σίγουρος ότι μου αρέσει, ούτε εκ των υστέρων. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία. Έχω πάντα αγωνία για τις παραστάσεις μου, γιατί δεν ξέρω αν καταφέρνω να κάνω αυτό που μέσα στην ψυχή μου υπήρχε».

Όταν ο Νίκος Συρίγος τον ρώτησε «Πόσο μας έχεις επιτρέψει να σε καταλάβουμε όλα αυτά τα χρόνια;», ο αγαπημένος καλλιτέχνης απάντησε αφοπλιστικά: «Μήπως κι εγώ ξέρω ποιος είμαι ακριβώς; Κάθε φορά κι εγώ κάτι καταλαβαίνω. Ό,τι καταλαβαίνω, δείχνω».