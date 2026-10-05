Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα

Αισιοδοξία, αλλά και καλά κρυμμένες παγίδες από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

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Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Οι σχέσεις μας τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές θα είναι το κύριο μενού της εβδομάδας

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Μια εβδομάδα σχετικά λιγότερο «πυκνή» σε αστρολογικό περιεχόμενο ξεκινά, που από τη μια μας χαρίζει λίγη αισιοδοξία αλλά από την άλλη στήνει και παγίδες.

Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα

Ερμής και ανάδρομη Αφροδίτη σε ένα ωραίο συναπάντημα

Η συνάντηση του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό επηρεάζει την Τρίτη και την Τετάρτη και μπορεί να βοηθήσει να δώσουμε άφεση αμαρτιών σε κάποιες πληγωμένες σχέσεις και να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Πολύ πιο υποστηρικτική στις σχέσεις θα ήταν η όψη αν η Αφροδίτη βρισκόταν σε ορθή πορεία. Σε κάθε περίπτωση είναι μια γλυκιά όψη για τις επαφές και την επικοινωνία και καθώς συνοδεύεται κι από τη Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Λέοντα την Τρίτη αξιοποιήστε αυτές τις δυο ημέρες.

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Φυσικά με αυτή την όψη μπορεί να έχουμε και κάποιες αποκαλύψεις για το παρελθόν, ενώ μπορεί να προκύψουν και τυχαίες συναντήσεις ή επανασυνδέσεις. Φυσικά και μεγαλύτερη νοσταλγία για τις όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Επηρεάζονται θετικά Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου.

Άρης και Ουρανός ταρακουνούν τα δεδομένα μας

Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα

Λίγες ώρες μετά στις 07/10/2026 θα σχηματιστεί το εξάγωνο του Άρη από τον Λέοντα με τον Ουρανό στους Διδύμους, μια όψη επαναστατικής διάθεσης αλλά και δράσης και αποφασιστικότητας. Διοχετεύστε αυτό το κύμα ενέργειας και τις πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες σας σε κάτι παραγωγικό, δοκιμάστε κάτι πιο αντισυμβατικό στα θέματα της δουλειάς και προσπαθήστε να είστε πιο αυθόρμητοι με τους άλλους. Επιλέξτε κάτι που σας ενθουσιάζει και δείτε πώς μπορείτε να το υλοποιήσετε. Επηρεάζονται θετικά Κριοί, Λέοντες, Τοξότες, Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου.

Η ώρα της Νέας Σελήνης στον Ζυγό

Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα

Η κυριαρχία του ζωδίου του Ζυγού είναι ιδιαίτερα έντονη αυτή την εβδομάδα, καθώς το Σάββατο 10/10 πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη σε αυτό το ζώδιο, η οποία δίνει έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ζωδίου. Σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν μια εξαιρετική κι εύκολη Νέα Σελήνη για τις σχέσεις μας, καθώς ο Ζυγός συνδέεται με την ηρεμία, την ειρήνη, την αρμονία, τη δικαιοσύνη. Όμως καθώς σε αυτή τη Νέα Σελήνη εμπλέκεται ο Κρόνος, θα πρέπει να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αρμονία στις ζωές μας. Δεν μας χαρίζεται τίποτε. Και φυσικά πριν μπούμε στην όποια διαμάχη στις σημαντικές μας σχέσεις θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε όλες τις αρετές του ζωδίου του Ζυγού για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα

Δηλαδή να ζυγίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά μιας κατάστασης, να δούμε σφαιρικά κι αντικειμενικά τα δεδομένα, μα κυρίως να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική που θα μας φέρει κοντά στον στόχο. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζώδιο του Ζυγού είναι το μόνο στον ζωδιακό που το σύμβολό του δεν είναι ένα έμψυχο ον αλλά ένα αντικείμενο, μια ζυγαριά. Γι’ αυτό θεωρείται το ζώδιο της δικαιοσύνης που βλέπει τα πράγματα αντικειμενικά χωρίς να επηρεάζεται από το συναίσθημα. Κυβερνήτης της Νέας Σελήνης είναι η ανάδρομη Αφροδίτη που βρίσκεται στον Σκορπιό, δημιουργώντας ένταση σε συναισθηματικό επίπεδο και οξύνσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες μας καθώς μόλις την επόμενη μέρα σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη. Θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη τον δικό σας προσωπικό χάρτη; Ανακαλύψτε το πατώντας εδώ.

Εντάσεις σε σχέσεις με το τετράγωνο Αφροδίτης-Άρη

Οι σχέσεις μας τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές θα είναι το κύριο μενού της εβδομάδας και θα χρειαστεί να τις φροντίσουμε ή να ξαναβρούμε ισορροπίες αν είχαν χαθεί το προηγούμενο διάστημα. Ακόμη κι αν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτές, θα μας υποχρεώσει με κάποιο τρόπο το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης από τον Σκορπιό με τον Άρη στον Λέοντα που κορυφώνεται στις 11/10/2026.

Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα

Όμως η λύση δεν είναι να ασκήσουμε δριμεία κριτική στους άλλους. Το θέμα δεν είναι να χτυπήσουμε τα «στραβά» στον σύντροφο, τον συνεργάτη, τον φίλο μας, αλλά να βρούμε λύσεις ενωμένοι στη σχέση. Διαφορετικά με την ανάδρομη Αφροδίτη και η παραμικρή συζήτηση μπορεί να καταλήξει σε τσακωμό. Χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς αυτή η όψη που βάλλει κυρίως τα σταθερά ζώδια: Ταύρο, Λέοντα, Σκορπιό και Υδροχόο του πρώτου δεκαημέρου.

Ας δούμε όμως τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αλλά πρέπει να προσέχουν τις παγίδες την εβδομάδα 05/10/2026 – 11/10/2026, στο Asibiliou.gr

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