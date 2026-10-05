Υπόθεση Κορνέλ: «Η Τζέιν Ντο δέχεται απειλές για τη ζωή της»

Τι καταγγέλλει ο δικηγόρος του θύματος ομαδικού βιασμού στο πανεπιστήμιο

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Matt Rourke)
Το χρονικό της φρίκης στο πανεπιστήμιο Κορνέλ / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζέιν Ντο, θύμα ομαδικού βιασμού στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, δέχεται απειλές για τη ζωή της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.
  • Απειλές έχουν δεχθεί και ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, ο οποίος καταγγέλλει την κατάσταση.
  • Η ταυτότητα της Τζέιν Ντο έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media, με γυναίκες να εκφράζουν αλληλεγγύη.
  • Ο πρύτανης του Κορνέλ ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα για τη διαχείριση της υπόθεσης.
  • Η κυβερνήτρια Νέας Υόρκης διόρισε ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση και προγραμματίζει αλλαγές στη νομοθεσία.

Απειλές για τη ζωή της φέρεται να δέχεται η γυναίκα που έχει καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο δικηγόρος της.  

Πανεπιστήμιο Cornell: Θύελλα ξεσήκωσε η καταγγελία ομαδικού βιασμού

Ο Τόμας Τζιούφρα, που εκπροσωπεί τη γυναίκα η οποία αναφέρεται μόνο ως «Τζέιν Ντο», μιλώντας στο CNN αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί απειλές πως θα την κάνουν να σιωπήσει ή θα την βλάψουν, αν δεν αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος των επτά μελών της αδελφότητας του Κορνέλ, οι οποίοι φέρονται να της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν το 2024. 

«Έχει δεχθεί πολλές απειλές», είπε ο Τζιούφρα, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει γίνει στόχος απειλών.  «Δε φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους», τόνισε χαρακτηρίζοντάς τους «απαίσιους».  

Η Τζέιν Ντο που έγινε σύμβολο στις ΗΠΑ και σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων 

Η ταυτότητα της Τζέιν Ντο – το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται συχνά στις ΗΠΑ όταν δεν είναι γνωστό το πραγματικό όνομα κάποιου ή για να προστατευθεί η πραγματική του ταυτότητα—έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα στις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γυναίκες αναρτούν βίντεο του εαυτού τους με τη λεζάντα: «Είμαι η Τζέιν Ντο» σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη γυναίκα και προκειμένου να δυσκολέψουν τις διαδικτυακές αναζητήσεις για το πραγματικό της όνομα.  

Ο Μάικλ Τρέισι, ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος και σχολιαστής, ανήρτησε στο διαδίκτυο την Παρασκευή το πραγματικό της όνομα, όπως δήλωσε ο ίδιος, προτού το σβήσει λέγοντας ότι πέτυχε αυτό που ήθελε.  

Ο Τρέισι έχει εκφράσει τη συμπάθειά του προς τους κατηγορούμενους άνδρες για την παρενόχληση, όπως είπε, που έχουν δεχθεί και εξήγησε ότι οι προσπάθειές του να ταυτοποιήσει το θύμα βασίζονται στη δημοσιογραφική δεοντολογία η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου.  

Ο ίδιος δήλωσε χθες στο Reuters ότι δεν επιδιώκει να ενθαρρύνει τις απειλές ή την παρενόχληση της γυναίκας.  

Έρευνα από το Πανεπιστημίο Κορνέλ για την υπόθεση

Από την πλευρά του ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κορνέλ Μάικλ Κότλικοφ ανακοίνωσε το Σάββατο τη διεξαγωγή εσωτερικής, ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση το πανεπιστήμιο και τόνισε ότι «οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα».  

Μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής από τη γυναίκα οι εισαγγελείς της κομητείας Τόμπκινς στη Νέα Υόρκη δέχονται επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την υπόθεση το 2024.  

Την Πέμπτη η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας Λετίσια Τζέιμς αρμόδια ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και υποσχέθηκε να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος καθιστά δύσκολο για ένα θύμα να αναγνωριστεί ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, εάν προηγουμένως είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες. 

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