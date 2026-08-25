Αχαρνές: «Προσπαθούσα να σώσω τον σκύλο μου και εντέλει δάγκωσε κι εμένα»

Σκύλος επιτέθηκε και σκότωσε μαλτέζ ενώ τραυμάτισε και την ιδιοκτήτρια

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις Αχαρνές, 26χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ξέφυγε από παρακείμενη αυλή, με αποτέλεσμα τον θάνατο του σκύλου της.
  • Η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά προσπαθώντας να σώσει το κατοικίδιό της από τα δόντια του επιτιθέμενου σκύλου.
  • Ο ιδιοκτήτης του επιτιθέμενου σκύλου δήλωσε ότι λυπάται για το περιστατικό και ότι δεν κατάλαβε πώς το σκυλί του ξέφυγε.
  • Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί ζώων και αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σχηματισμένη δικογραφία.
  • Η κοπέλα παραμένει σοκαρισμένη από την απώλεια του σκύλου της και την επίθεση.

Στις Αχαρνές μια νεαρή κοπέλα έβγαλε βόλτα τον τετράποδο φίλο της, όμως ο περίπατος εξελίχθηκε εφιαλτικός. Δέχθηκε επίθεση από άλλο σκύλο που φαίνεται να το έσκασε από παρακείμενη αυλή. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε. Οι δυο ιδιοκτήτες μίλησαν αποκλειστικά στο STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα. 

Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε και σκότωσε μαλτέζ ενώ τραυμάτισε και την ιδιοκτήτρια

«...σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλουν τη μπουμπού από τα δόντια του σκυλιού», λέει η 26χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου που πέθανε. 

Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της

Αχαρνές: «Προσπαθούσα να σώσω τον σκύλο μου και εντέλει δάγκωσε κι εμένα»

Η 26χρονη δε μπορεί να πιστέψει ότι έβγαλε μια βόλτα το αγαπημένο της μαλτεζάκι και δε θα το ξαναδεί ποτέ. «Εμφανίστηκε από το πουθενά, απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω  απ’ το στόμα του». 

Ακόμα σοκαρισμένη, περιέγραψε στην κάμερα την επίθεση που δέχθηκε. «Είχα βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε ένα άλλο σκυλί μεγαλύτερο μεγέθους και απλά το έπιασε από τη ράχη και το δάγκωνε επιτόπου το έβγαλε το λουρί επειδή το δάγκωνε με μανία προσπάθησε να την σώσω και εντέλει δάγκωσε κι εμένα». 

Αχαρνές: Ο ιδιοκτήτης του σκύλου της επίθεσης στο Star μετά τη σύλληψή του.

Στις εικόνες καταγράφεται ο σκύλος της επίθεσης. Φαίνεται πως ξέφυγε για λίγο από την προσοχή του ιδιοκτήτη. Τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα τρύπωσε και έφυγε στον δρόμο. 

Στις εικόνες καταγράφεται ο σκύλος της επίθεσης. Φαίνεται πως ξέφυγε για λίγο από την προσοχή του ιδιοκτήτη. Τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα τρύπωσε και έφυγε στον δρόμο. 

«Βγήκα έξω την είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα το σκυλί..», λέει ο 54χρονος. Με τρεμάμενη φωνήπεριέγραψε το φρικιαστικό περιστατικό που πρωταγωνίστησε ο δικός του σκύλος. 

«Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα πάω κι απ’ το σπίτι τους να ζητήσω και ένα συγνώμη απ’ την οικογένεια. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί λυπούμαστε πάρα πολύ…». 

Αρχικά συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια, σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκε ελεύθερος.  

 

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