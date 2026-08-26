«Είναι πατέρας μου, αλλά καταδικάζω την πράξη του. Ντρέπομαι που της στέρησε τη ζωή». Με αυτά τα λόγια η κόρη του 48χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη και αυτόχειρα μίλησε για πρώτη φορά μετά το έγκλημα, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για την πράξη του πατέρα της.

«Είμαι σε κακή ψυχολογική κατάσταση λόγω της απώλειας του πατέρα μου, αλλά και επειδή φέρθηκε τόσο σκληρά σε έναν άνθρωπο. Άφησε ένα συνομήλικο κορίτσι χωρίς μητέρα», ανέφερε στο Live News, προσθέτοντας: «Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση γιατί ο πατέρας μου είναι δολοφόνος. Θέλω να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και να πατήσουμε στα πόδια μας».

Η κόρη του δράστη δήλωσε ότι ντρέπεται για όσα έκανε ο πατέρας της

Νέα Σμύρνη: Οι καταγγελίες για απειλές και παρακολούθηση

Η έρευνα για τη γυναικοκτονία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο 48χρονος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό από την 45χρονη πρώην σύντροφό του και, σύμφωνα με καταθέσεις από το περιβάλλον της, συνέχιζε να την πιέζει και να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

Συγγενείς της γυναίκας έχουν καταθέσει ότι ο άνδρας εμφανιζόταν όπου βρισκόταν εκείνη, ενώ φέρεται να επέμενε στην επανασύνδεση παρά την άρνησή της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην καταγγελία ότι της είχε στείλει φωτογραφία με όπλο στο κεφάλι του, απειλώντας ότι θα τη σκότωνε και στη συνέχεια θα αυτοκτονούσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης και αυτόχειρας αρνούταν να αποδεχτεί την απόφαση της 45χρονης να δώσουν τέλος στη σχέση τους

Νέα Σμύρνη: Τα προειδοποιητικά σημάδια πριν από το έγκλημα

Οι Αρχές εξετάζουν και όσα φέρεται να είπε ο 48χρονος στη σύζυγο και την κόρη του πριν από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, είχε μιλήσει για «κάτι μεγάλο» και είχε αφήσει να εννοηθεί στην κόρη του ότι ενδεχομένως να μην τον έβλεπε ξανά.

Παράλληλα, πριν φύγει από το σπίτι, φέρεται να έδωσε χρήματα στη σύζυγό του και να της ζήτησε να προσέχει την κόρη τους σε περίπτωση που εκείνος απουσίαζε.

Η σύζυγός του έχει περιγράψει, επίσης, σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του κατά τους τελευταίους 18 μήνες, με συχνές απουσίες από το σπίτι και έντονη συναισθηματική φόρτιση τις τελευταίες ώρες πριν από το έγκλημα.

Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη: Στο «μικροσκόπιο» όπλο, κάμερες και ηλεκτρονικές συσκευές

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος και του δράστη, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Παράλληλα, διερευνάται η προέλευση του όπλου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να συνδέεται με τις αλβανικές Αρχές και εξετάζεται πώς περιήλθε στην κατοχή του 48χρονου.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι υπόλοιπες καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.