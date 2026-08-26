Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Αυγούστου

Έρχονται έντονα συναισθήματα, σημαντικές αποκαλύψεις και δύσκολες αποφάσεις

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Για τέσσερα ζώδια, η επιρροή της Πανσεληνου του Αυγούστου αναμένεται να είναι πολύ πιο δυνατή, καθώς θα τα βάλει μπροστά σε καταστάσεις που ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Αυγούστου

Tα τέσσερα ζώδια με το υψηλότερο ΙQ

Λέων

Η Πανσέληνος σε καλεί να επανεξετάσεις τι πραγματικά θέλεις. Μπορεί να νιώσεις πως ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω σου μια κατάσταση που δεν σε εκφράζει και να διεκδικήσεις περισσότερα. Στα αισθηματικά, μια αποκάλυψη ή μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Υδροχόος

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Αυγούστου

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν στο επίκεντρο. Κάποιος μπορεί να σου δείξει ξεκάθαρα τις προθέσεις του και να σε αναγκάσει να πάρεις θέση. Ό,τι έχει γερές βάσεις μπορεί να δυναμώσει, ενώ ό,τι έχει τελειώσει τον κύκλο του ίσως οδηγηθεί σε οριστικό κλείσιμο.

Ταύρος

Επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα έρχονται στην επιφάνεια. Είναι πιθανό να αισθανθείς ότι χρειάζεσαι μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά σου ή στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις ευθύνες σου. Μην φοβηθείς να αφήσεις πίσω μια συνήθεια που σε κρατά στάσιμο.

Σκορπιός

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Αυγούστου

Η Πανσέληνος σε ωθεί να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου. Νέα σχέδια, αποφάσεις και ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, ενώ μια έντονη συνειδητοποίηση θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ποιον δρόμο θέλεις πραγματικά να ακολουθήσεις. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο ή μια εξέλιξη μπορεί να σε εκπλήξει.

Τα ζώδια που θέλουν να δουν σημάδια ενδιαφέροντος για να κάνουν το βήμα

Για αυτά τα τέσσερα ζώδια, η Πανσέληνος του Αυγούστου δεν είναι απλώς ένα ακόμη αστρολογικό γεγονός. Είναι μια υπενθύμιση ότι ορισμένοι κύκλοι πρέπει να κλείσουν, ώστε να ανοίξει χώρος για νέες, πιο συναρπαστικές αρχές.

Πηγή MyLife.com.cy

Συντάκτης άρθρου: Μαρία Πρατσή

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