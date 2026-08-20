Μια υγιής σχέση δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι δεν τσακώνονται ποτέ, αλλά ότι μπορούν να συζητούν

Νέες εφαρμογές, νέες «τάσεις» και συνεχώς καινούριοι κανόνες που δεν τους προλαβαίνουμε και είναι ικανοί να μας τρελάνουν. Πάνω που αναρωτιέσαι αν μια νέα γνωριμία αξίζει να προχωρήσει, έρχεται ένας απλούστατος κανόνας να σε ενημερώσει.

Αν και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα αν μια σχέση θα κρατήσει για πάντα, υπάρχει μια νέα προσέγγιση που κυκλοφορεί όλο και περισσότερο στα social media, ο λεγόμενος κανόνας 3-6-9 στο dating, και προτείνει να αξιολογούμε μια σχέση σε τρία βασικά στάδια: στους τρεις, στους έξι και στους εννέα μήνες.

Η ιδέα πίσω από τον κανόνα είναι απλή: πριν πάρεις μεγάλες αποφάσεις, χρειάζεται χρόνος για να γνωρίσεις πραγματικά έναν άνθρωπο, πέρα από τον αρχικό ενθουσιασμό.

Τι είναι ο κανόνας 3-6-9;

Ο κανόνας χωρίζει μια νέα σχέση σε τρεις περιόδους:

0-3 μήνες: Η φάση του ενθουσιασμού

3-6 μήνες: Η φάση των προκλήσεων και της προσαρμογής

6-9 μήνες: Η φάση της απόφασης

Κάθε στάδιο αποκαλύπτει διαφορετικές πλευρές της συμβατότητας ενός ζευγαριού και βοηθά να φανεί αν υπάρχει πραγματική βάση για το μέλλον.

Οι πρώτοι 3 μήνες: Η περίοδος του «μέλιτος»

Στην αρχή μιας σχέσης όλα μοιάζουν πιο εύκολα. Υπάρχει ενθουσιασμός, έντονη έλξη και η διάθεση να ανακαλύψεις κάθε λεπτομέρεια για τον άλλο άνθρωπο. Αυτή είναι η στιγμή που απολαμβάνετε τον χρόνο μαζί, ανακαλύπτετε κοινά ενδιαφέροντα και βλέπετε κυρίως τις θετικές πλευρές ο ένας του άλλου.

Το σημαντικό σε αυτό το στάδιο είναι να παρατηρήσεις πώς νιώθεις μέσα στη σχέση: αν αισθάνεσαι άνετα, αν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και αν η επικοινωνία σας είναι φυσική.

Διαβάστε αναλυτικά για τον «κανόνα 3-6-9», στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου