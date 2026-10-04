Η ουσία της ιδέας βρίσκεται περισσότερο στη συνειδητή κατανομή του χρόνου: λίγος χρόνος για τις υποχρεώσεις, λίγος πραγματικά μαζί και λίγος προσωπικός χρόνος για τον καθένα.

Τρίωρο βράδυ; Για κάποιους, επτά ώρες ύπνου είναι ήδη ο στόχος: μία ώρα για να σχεδιάζουν την πτώση των εχθρών τους, πέντε για να σκουντούν τον σύντροφό τους που ροχαλίζει και άλλη μία για να πατούν snooze κάθε οκτώ λεπτά και να βρίζουν. Εδώ, όμως, η συζήτηση αφορά τα βράδια.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει;

Η Rachel Higgins, TikToker από το Σαν Ντιέγκο, δημιούργησε το «τρίωρο βράδυ» προκειμένου να αξιοποιεί καλύτερα τον χρόνο που έχει μαζί με τον σύζυγό της από τη στιγμή που κοιμίζουν τα μικρά παιδιά τους μέχρι να πέσουν και οι ίδιοι για ύπνο.

Η ιδέα είναι να αποφύγουν το κλασικό σενάριο: μάζεμα παιχνιδιών, κρύες κοτομπουκιές και ξεχασμένες κόρες ψωμιού για φαγητό και, τελικά, δύο άνθρωποι στον καναπέ να κοιτούν ο καθένας το κινητό του.

Πώς λειτουργεί;

Η πρώτη ώρα είναι η «παραγωγική ώρα». Το ζευγάρι μπορεί να τακτοποιήσει το σπίτι, να κάνει δουλειές ή να προετοιμαστεί για την επόμενη ημέρα. Η δεύτερη ώρα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη ο ένας στον άλλον, χωρίς κινητά. Μπορεί να περιλαμβάνει ένα παιχνίδι, μια συζήτηση, ένα κοινό ντους ή οτιδήποτε βοηθά το ζευγάρι να μιλήσει και να νιώσει ξανά συνδεδεμένο. Και μετά έρχεται η τρίτη ώρα, η οποία είναι αποκλειστικά προσωπικός χρόνος. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς κριτική.

Μπορεί πράγματι να βοηθήσει μια σχέση;

Όταν η Higgins παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα, χαρακτήρισε το «τρίωρο βράδυ» «απόλυτο gamechanger» για τη σχέση της. Η συμβουλή επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, καθώς όλο και περισσότερα relationship hacks προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα σύγχρονο πρόβλημα: τα ζευγάρια καλούνται να ανταγωνιστούν τις λαμπερές οθόνες των κινητών για την προσοχή του άλλου. Και κάπου εδώ εμφανίζεται το phubbing.

Τι είναι το phubbing;

Ο όρος περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία κάποιος αγνοεί τον σύντροφό του επειδή κοιτάζει το κινητό του. Και φαίνεται πως δεν πρόκειται απλώς για μια ενοχλητική συνήθεια.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε φέτος εντόπισε ισχυρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο phubbing και τη συναισθηματική εγγύτητα. Παράλληλα, οι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι οι σύντροφοί τους τούς αγνοούσαν συστηματικά για χάρη του κινητού ήταν τρεις φορές πιθανότερο να δηλώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παιδιά.

Διάβασε αναλυτικά για το νέο relationship hach, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου