Σημαντική δυνατότητα για όσους έχουν παλαιά χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ δημιουργεί η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία διευρύνει τόσο τον αριθμό των μηνιαίων καταβολών όσο και το χρονικό διάστημα των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν.
Το νέο πλαίσιο προβλέπει έως 120 μηνιαίες δόσεις, αντί για 72, με την ελάχιστη καταβολή να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, δίνεται περισσότερος χρόνος για την υποβολή αιτήσεων, ενώ δυνατότητα μετάβασης στο νέο σχήμα αποκτούν και περίπου 35.000 οφειλέτες που βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
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