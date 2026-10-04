120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
120 δόσεις: Ποια χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ μπορούν να ρυθμιστούν (βίντεο Open)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ.
  • Αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις από 72 σε 120, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ.
  • Δίνεται περισσότερος χρόνος για υποβολή αιτήσεων.
  • Περίπου 35.000 οφειλέτες μπορούν να μεταβούν από τη ρύθμιση των 72 δόσεων στο νέο σχήμα.

Σημαντική δυνατότητα για όσους έχουν παλαιά χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ δημιουργεί η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία διευρύνει τόσο τον αριθμό των μηνιαίων καταβολών όσο και το χρονικό διάστημα των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει έως 120 μηνιαίες δόσεις, αντί για 72, με την ελάχιστη καταβολή να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, δίνεται περισσότερος χρόνος για την υποβολή αιτήσεων, ενώ δυνατότητα μετάβασης στο νέο σχήμα αποκτούν και περίπου 35.000 οφειλέτες που βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

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