Ξεκινά αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων για τη Β΄ πρόσκληση του προγράμματος vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έλαβαν voucher κατά την Α΄ πρόσκληση.

Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες. Η νέα ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.ςή περισσότερα παιδιά, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας.

Μιχαηλίδου: Τα νέα εισοδηματικά όρια για vouchers βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη δυνατότητα των γονιών να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Γι’ αυτό αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας. Από αύριο ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων, δίνοντας σε περισσότερες οικογένειες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα».

Τα ποσά με τα οποία ισοδυναμεί η αύξηση στα vouchers για φρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς

Η αύξηση της αξίας των vouchers αφορά τόσο την πλήρη όσο και τη μειωμένη ενίσχυση. Ενδεικτικά, για βρεφική θέση με σίτιση το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, για νηπιακή θέση με σίτιση από 2.612 σε 2.873 ευρώ, ενώ το voucher μειωμένης αξίας διαμορφώνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Παράλληλα, τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτομάτως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση.

Με τα νέα κριτήρια, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας διαμορφώνονται σε 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, 32.000 ευρώ για τρίτεκνες, 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο των οικογενειών με έως δύο παιδιά αυξάνεται στις 37.000 ευρώ, ενώ οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η Β΄ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Ιουλίου 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ανάδοχοι γονείς και όσοι ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια παιδιών, εφόσον δεν έχουν λάβει voucher κατά την Α΄ πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στη Β΄ πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.

