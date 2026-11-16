Μπόνους έως και 3.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν οι πολίτες που συμβάλλουν στον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής appodixi, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά στην ενεργοποίηση του χρηματικού κινήτρου. Το μέτρο, που παρέμενε σε εκκρεμότητα λόγω τεχνικών και θεσμικών δυσκολιών, περνά πλέον στην τελική φάση, με βασικές προτεραιότητες την προστασία των καταγγελλόντων και την ταχύτερη καταβολή των αμοιβών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χρηματική επιβράβευση θα αφορά όσους υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες και οδηγούν, έπειτα από φορολογικό έλεγχο, στην επιβεβαίωση παραβάσεων και στην επιβολή προστίμου στην επιχείρηση.

Το ποσό ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 3.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της απόδειξης που αφορά η καταγγελία.

Appodixi: Πώς θα λειτουργεί το μπόνους των 3.000 ευρώ

Το σημαντικότερο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η ΑΑΔΕ πριν από την ενεργοποίηση του μέτρου ήταν η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δε θα αποκαλύπτεται στις επιχειρήσεις που ελέγχονται. Η προστασία αυτή θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, αλλά και σε ενδεχόμενες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσουν.

Η συγκεκριμένη εγγύηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς η δυνατότητα υποβολής επώνυμης καταγγελίας προϋποθέτει ότι ο πολίτης δεν θα κινδυνεύει να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του στην επιχείρηση που καταγγέλλει.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό πληρωμών. Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λαμβάνουν την αμοιβή τους χωρίς πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες και χρονοβόρα γραφειοκρατία.

Το μπόνους, πάντως, δε θα καταβάλλεται αυτόματα με την υποβολή μιας αναφοράς. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος φορολογικός έλεγχος και να επιβεβαιωθεί η παράβαση.

Appodixi: Πώς υπολογίζεται η αμοιβή – Τα ποσά που δικαιούνται οι πολίτες

Η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται με βάση την αξία της απόδειξης και αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του ποσού της, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Ελάχιστη αμοιβή: 100 ευρώ.

100 ευρώ. Ανώτατη αμοιβή: 3.000 ευρώ.

3.000 ευρώ. Τρόπος υπολογισμού: Δέκα φορές η αξία της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης καταγγείλει απόδειξη αξίας 10 ευρώ και ο έλεγχος επιβεβαιώσει την παράβαση, η προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Αντίστοιχα, για απόδειξη αξίας 200 ευρώ, η επιβράβευση διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά περισσότερες από μία αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη το παραστατικό με τη μεγαλύτερη αξία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το καθεστώς που θα διέπει τα χρήματα που θα εισπράττουν οι δικαιούχοι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μέτρου, η αμοιβή:

Είναι αφορολόγητη.

Είναι ακατάσχετη.

Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Appodixi: Πότε θα καταβάλλεται το μπόνους της ΑΑΔΕ

Η υποβολή μιας καταγγελίας μέσω του appodixi δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την καταβολή χρηματικής επιβράβευσης.

Για να προχωρήσει η πληρωμή, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να αξιολογήσει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να διαπιστωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση, την παραποίηση ή την επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου στην επιχείρηση.

Μόνο εφόσον ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια ενεργοποιείται η διαδικασία καταβολής της αμοιβής στον πολίτη που υπέβαλε την επώνυμη καταγγελία.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή appodixi

Μέσω της εφαρμογής appodixi, οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν τις αποδείξεις που λαμβάνουν στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τον κωδικό QR που αναγράφεται στην απόδειξη και ελέγχουν εάν τα στοιχεία της συμφωνούν με εκείνα που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Εάν εντοπίσουν αναντιστοιχίες ή ενδείξεις παρατυπίας, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας είτε επώνυμη είτε ανώνυμη αναφορά.

Μεταξύ των περιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν την κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών είναι:

Η μη διαβίβαση της απόδειξης στην ΑΑΔΕ.

Η εμφάνιση του POS ως εκτός λειτουργίας τη στιγμή της συναλλαγής.

Η έκδοση παραστατικού χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR.

Τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής αξιολογούνται από τη φορολογική διοίκηση και μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο υλικό, οι καταγγελίες για αποδείξεις μέσω του appodixi έχουν ήδη ξεπεράσει τις 225.000, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική συμμετοχή των καταναλωτών στην προσπάθεια εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων.