Κάτω από το 1,50 ευρώ ανά λίτρο κινείται πλέον το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να διαμορφώνεται κοντά στο 1,45 ευρώ. Η αποκλιμάκωση στα καύσιμα έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, ενώ η επιδότηση από MOTOR OIL και HELLENIQ ENERGY στηρίζει περαιτέρω την αγορά ενόψει των γιορτών.

Η πτώση των τιμών έχει ήδη περάσει στην καθημερινότητα των πρατηρίων, όπου οι παραγγελίες αυξάνονται καθώς περισσότερα νοικοκυριά σπεύδουν να προμηθευτούν καύσιμο για θέρμανση. Η εικόνα αυτή αποδίδεται τόσο στη χαμηλότερη τιμή όσο και στην προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.



Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς κινείται η αγορά

Ο έμπορος πετρελαίου θέρμανσης Κωνσταντίνος Συνοράκης ανέφερε: «Βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα, όσο κατεβαίνει αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τηλέφωνα, τι τιμή είναι, πώς διαμορφώνεται και έτσι ξεκινά σιγά - σιγά να ρέει όλο αυτό...».

Η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερη μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης σε σύγκριση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στη Δανία η μέση τιμή πλησιάζει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, στην Πορτογαλία τα 2,18 ευρώ, στην Ιταλία βρίσκεται ελάχιστα κάτω από τα 2 ευρώ, στη Γαλλία στα 1,73 ευρώ, στη Γερμανία στα 1,69 ευρώ, στην Πολωνία στα 1,64 ευρώ και στην Ελλάδα στα 1,49 ευρώ. Με αυτή την επίδοση, η χώρα τοποθετείται στη 19η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πτώση και στη βενζίνη πριν από τις γιορτές

Η αποκλιμάκωση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Η μέση τιμή της βενζίνης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εξέλιξη που μεταφράζεται σε μικρότερη επιβάρυνση για τις μετακινήσεις.

Ο πρόεδρος Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, δήλωσε: «Δε διαφαίνεται κάποια κρίση το επόμενο διάστημα οπότε πηγαίνουμε για τις γιορτές με σαφώς χαμηλότερες τιμές».

Πετρέλαιο κίνησης: Η εικόνα στην Ευρώπη

Στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή στην Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο ολέον, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες. Στη Φινλανδία φτάνουν τα 2,50 ευρώ, στην Ολλανδία τα 2,36 ευρώ, στη Γερμανία τα 2,25 ευρώ, στην Ιταλία τα 2,21 ευρώ, στη Γαλλία τα 2,17 ευρώ και στην Πορτογαλία τα 2,13 ευρώ.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ευρώπη

Μέτρα στήριξης και επιδότηση στο ναυτιλιακό καύσιμο

Στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, τα οποία θα ενεργοποιηθούν από τον νέο χρόνο ως αντίβαρο στην ακρίβεια. Όπως είπε: «Αποτυπώνουν την κατεύθυνση της πολιτικής μας, στηρίζουν απευθείας τα νοικοκυριά και δίνουν μια συγκεκριμένη απάντηση στις πιέσεις της ακρίβειας».

Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση και για το ναυτιλιακό καύσιμο στην ακτοπλοΐα, ύψους 16 λεπτών το λίτρο, με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του έτους.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Στηρίζουμε εμπράκτως τους νησιώτες μας με στόχο τη συγκράτηση του κόστους στην ακτοπλοΐα και να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών μας...».

Η συνολική εικόνα στην αγορά καυσίμων δείχνει χαμηλότερες τιμές σε θέρμανση, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, με τα νοικοκυριά να αναζητούν άμεση ελάφρυνση στο κόστος και την κυβέρνηση να προβάλλει παρεμβάσεις στήριξης σε καύσιμα και μεταφορές.

