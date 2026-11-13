Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week

Κομψότητα και σχεδίαση στη μόδα

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Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week
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Η Lepas ολοκλήρωσε την παρουσία της στο 38ο Athens Fashion Week με την επίδειξη “Strike a Pose”, στο πλαίσιο της οποίας ο Βασίλης Ζούλιας -Elegant Partner της μάρκας στην Ελλάδα- παρουσίασε τη συλλογή Autumn/Winter 2026/27.Η παρουσία της Lepas στη διοργάνωση ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο της μόδας και τον σύγχρονο αυτοκινητικό σχεδιασμό, μέσα από την κοινή έμφαση στην αισθητική, την κομψότητα και την προσωπική έκφραση. Πρόκειται για αξίες που καθορίζουν τη σχεδιαστική λογική της μάρκας και αποτελούν σημείο αναφοράς στη δημιουργία των μοντέλων της.

Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, στον δεύτερο όροφο της κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα/Μουζάκη. Τη συμμετοχή της Lepas στον σημαντικότερο θεσμό της εγχώριας βιομηχανίας μόδας υπογράμμισε το L8, ένα επιβλητικό και κομψό D-SUV που εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Η σχεδίαση και η ποιότητα κατασκευής απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας την προσοχή που αποδίδει η μάρκα σε κάθε λεπτομέρεια. Για τη Lepas, άλλωστε η κομψότητα δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση, μα χαρακτηρίζει σε βάθος την ταυτότητα των μοντέλων της. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το “Drive Your Elegance”, το μότο που αποτυπώνει ότι ο σχεδιασμός και η αισθητική κατέχουν κεντρική θέση στη συνολική εμπειρία μετακίνησης. 
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