Automotivo: Εντάσσεται στο επίσημο δίκτυο της Lynk & Co

Η MAXX Mobility Hellas ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την Automotivo, η οποία εντάσσεται στο επίσημο δίκτυο της Lynk & Co στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση (After Sales) στις εγκαταστάσεις της, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 161 και Καστοριάς 15, στον Γέρακα Αττικής. Η νέα συνεργασία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης.

Η Automotivo διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της αυτοκίνησης, έχοντας αναπτύξει μια ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Με επίκεντρο την ποιότητα εξυπηρέτησης, την τεχνογνωσία και τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών της, η εταιρεία αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Lynk & Co στην Ελλάδα.



Στις εγκαταστάσεις της Automotivo στον Γέρακα Αττικής, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lynk & Co, να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τις προηγμένες τεχνολογίες τους και να προγραμματίσουν test drive. Παράλληλα, οι κάτοχη οχημάτων Lynk & Co θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, μέσα από το εξειδικευμένο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της Automotivo.

Στο επίκεντρο της γκάμας βρίσκεται το νέο Lynk & Co 08, το premium plug-in hybrid SUV που ξεχωρίζει για την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία των 200 χιλιομέτρων και τη συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. Με ισχύ 345 ίππων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και υψηλό επίπεδο άνεσης, το Lynk & Co 08 συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την ευελιξία ενός υβριδικού οχήματος.

Παράλληλα, η γκάμα περιλαμβάνει το Lynk & Co 02, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στην Ευρώπη, με αυτονομία έως 445 χιλιόμετρα κατά WLTP, δυναμικό σχεδιασμό και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, καθώς και το Lynk & Co 01, το plug-in hybrid SUV που συνδυάζει πρακτικότητα, αποδοτικότητα και σύγχρονο εξοπλισμό.

