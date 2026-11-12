Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η «χθες και σήμερα» ανάρτηση για τα γενέθλιά της!

Η φωτογραφία με τη μητέρα της Ζωή Λάσκαρη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 12 Νοεμβρίου με ανάρτηση στα social media.
  • Συνδύασε φωτογραφίες από το παρελθόν και το παρόν, περιλαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές.
  • Η πρώτη φωτογραφία δείχνει τη Μαρία Ελένη με τη μητέρα της Ζωή Λάσκαρη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
  • Η δεύτερη εικόνα είναι από τον πρόσφατο εορτασμό στην Αθήνα με τον πατέρα της Αλέξανδρο Λυκουρέζο.
  • Στην ανάρτηση, αναφέρθηκε στη σημασία της μνήμης και της συνέχειας στη ζωή.

Τα γενέθλιά της γιόρτασε στις 12 Νοεμβρίου η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου κι επέλεξε να δώσει προσωπικό τόνο στη συγκεκριμένη ημέρα μέσα από μια ανάρτηση στα social media, συνδέοντας εικόνες από το παρελθόν με τη σημερινή της ζωή.

Στη δημοσίευσή της παρουσίασε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν διαφορετικές περιόδους της διαδρομής της, από τα νεανικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι το παρόν στην Αθήνα.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η «χθες και σήμερα» ανάρτηση για τα γενέθλιά της!

Η ανάρτηση ξεχώρισε επειδή συνδύασε οικογενειακές στιγμές με δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής δημόσιας ζωής, τη Ζωή Λάσκαρη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ στο σήμερα η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εμφανίζεται δίπλα στον πατέρα της, Αλέξανδρο Λυκουρέζο, και αγαπημένα της πρόσωπα.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η «χθες και σήμερα» ανάρτηση για τα γενέθλιά της!

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η «χθες και σήμερα» ανάρτηση για τα γενέθλιά της!

Με δύο φωτογραφίες από παρελθόν και παρόν

Στην πρώτη φωτογραφία, που προέρχεται από παλαιότερη περίοδο, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ποζάρει μπροστά από μια μεγάλη τούρτα γενεθλίων. Δίπλα της βρίσκονται η μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε ένα στιγμιότυπο που παραπέμπει στα παιδικά και νεανικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη εικόνα είναι πρόσφατη και καταγράφει τον φετινό εορτασμό των γενεθλίων της στην Αθήνα. Σε αυτήν, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εμφανίζεται σε χαλαρή στιγμή με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και τη σύντροφό του Τζένη Οικονόμου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας προσωπικής χρονιάς.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου

Το μήνυμα της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για τη μνήμη και τη νέα αρχή

Τις φωτογραφίες συνόδευσε με ένα προσωπικό και εξομολογητικό κείμενο, μέσα από το οποίο αναφέρθηκε στη σημασία της μνήμης, στις δυσκολίες που έχει περάσει και στην ανάγκη να συνεχίζει μπροστά. Όπως αναφέρεται στο περιεχόμενο της ανάρτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση παρελθόντος και παρόντος.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν», υπογραμμίζοντας ότι τιμά όσα έχει ζήσει και συνεχίζει με αλήθεια, γαλήνη και φως.

Πρόσφατη ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για την απώλεια της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη
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ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ
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ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ
 |
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
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