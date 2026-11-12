Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 12/11/2026 στο Star, ο Μάκης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο γήπεδο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα ήταν περιορισμένα, με αποτέλεσμα να τελειώσει ο χρόνος χωρίς ο Μάκης να καταφέρει να λύσει τον γρίφο.

Εσύ θα βρεις πιο εύκολα τις λέξεις με την ίδια κατάληξη; Μία προσπάθεια αρκεί για να το διαπιστώσεις!

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