Τροχός της Τύχης: Τα λίγα γράμματα στοίχισαν στον Μάκη - Εσύ πώς θα τα πας;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 12/11/2026 στο Star, ο Μάκης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: Τα λίγα γράμματα στοίχισαν στον Μάκη - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Στο γήπεδο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.  

Τροχός της Τύχης: Τα λίγα γράμματα στοίχισαν στον Μάκη - Εσύ πώς θα τα πας;

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα ήταν περιορισμένα, με αποτέλεσμα να τελειώσει ο χρόνος χωρίς ο Μάκης να καταφέρει να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!

Εσύ θα βρεις πιο εύκολα τις λέξεις με την ίδια κατάληξη; Μία προσπάθεια αρκεί για να το διαπιστώσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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