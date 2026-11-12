Οι αγοραστές του Cash or Trash άνοιξαν τα χαρτιά τους στη Ζήνα Κουτσελίνη

Οι προσωπικές εξομολογήσεις, οι αναμνήσεις και η φιλανθρωπική δημοπρασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 15:48 Κατερίνα Κόκλα: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου
12.11.26 , 15:47 Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε ανήλικος από κάγκελα σχολείου
12.11.26 , 15:32 Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου
12.11.26 , 15:22 Ηλιούπολη: Χωρίς αισθήσεις η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό
12.11.26 , 15:00 Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα
12.11.26 , 15:00 «Άκου να δεις»: Με την Νατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη
12.11.26 , 14:50 «Αθώα ή ένοχη;» - Αινιγματική η απάντηση της μητέρας από την Αμαλιάδα
12.11.26 , 14:45 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ηλικία, η μητρότητα στα 24 & το βιογραφικό της
12.11.26 , 14:37 Ακρόπολη: Ύποπτο αντικείμενο προκάλεσε συναγερμό στις αρχές
12.11.26 , 14:35 Πανελλήνιες εξετάσεις: Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών
12.11.26 , 14:34 Κορυδαλλός: Αναστάτωση με διαρροή προπανίου σε σχολείο
12.11.26 , 14:34 Μαλέσκου: «Η εκπομπή μας έχει άλλο χαρακτήρα, δεν έχει ίντριγκες»
12.11.26 , 14:29 Πάμε Θέατρο; «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι για 6η χρονιά
12.11.26 , 14:29 Ζεφύρι: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα ναρκωτικών
12.11.26 , 14:24 Τσόλκα: «Όταν έχεις αλαζονεία, ο κόσμος στέκεται απέναντί σου»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Σοφία Αλιμπέρτη: Η δημιουργική ενασχόλησή της στο σπίτι της στην Αίγινα
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Αλεξάνδρα Νίκα: Το γεύμα που ετοίμασε για τον γιο της, Βασίλη
Μιλλούση - Πετρούνιας: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Ιωαννίδου για Μαυρουδή: «Είναι τρελή η γυναίκα. Δεν είμαι κατίνα εγώ»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Cash or Trash: Οι αγοραστές αποκαλύπτουν όσα δεν γνωρίζαμε για τη ζωή τους

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι αγοραστές του «Cash or Trash» μίλησαν για τις εμπειρίες τους στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», αναδεικνύοντας τις συναισθηματικές αξίες των παλιών αντικειμένων.
  • Η Ιόλη Χιωτίνη τόνισε τη σημασία του περιβάλλοντος και της ψυχολογίας του χώρου, ενώ αποκάλυψε την προσωπική της σχέση με τα αντικείμενα.
  • Ο Θάνος Μαρίνης περιέγραψε τη συμμετοχή του στο «Ο Υποψήφιος» και την ψυχοθεραπευτική διάσταση του «Cash or Trash».
  • Η Ιόλη Χιωτίνη μοιράστηκε την εμπειρία της με την υγεία της, τονίζοντας τη σημασία της ζωής και των στιγμών.
  • Ο Θάνος Λούδος ανακοίνωσε φιλανθρωπική δημοπρασία για τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» στις 21 Νοεμβρίου.

Μία διαφορετική πλευρά των αγοραστών του «Cash or Trash» είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Ο Θάνος Λούδος, η Ιόλη Χιωτίνη και ο Θάνος Μαρίνης βρέθηκαν στο πλατό της Ζήνας Κουτσελίνη και μίλησαν για την εμπειρία τους στο αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι δημοπρασιών, τις προσωπικές τους ιστορίες, αλλά και όσα έχουν αλλάξει στη ζωή τους μέσα από αυτή τη διαδρομή.

Οι αγοραστές του Cash or Trash άνοιξαν τα χαρτιά τους στη Ζήνα Κουτσελίνη

Η συζήτηση είχε αναδρομές, χιούμορ, αποκαλύψεις, αλλά και ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς οι τρεις καλεσμένοι αναφέρθηκαν στη συναισθηματική αξία των παλιών αντικειμένων, στις ιστορίες των ανθρώπων που επισκέπτονται την εκπομπή και στη σημασία του να απολαμβάνουμε όσα αποκτάμε.

Η ψυχολογία του χώρου και η αγάπη για τα αντικείμενα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση με την Ιόλη Χιωτίνη, η οποία, πέρα από την ιδιότητά της ως αγοραστής, ασχολείται επαγγελματικά με το design και την ψυχολογία του χώρου. Όπως εξήγησε, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε επηρεάζει πολύ περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε τη διάθεση, τις σχέσεις και τις αποφάσεις μας.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της στο «Cash or Trash» ως μια απλή διαδικασία συλλογής αντικειμένων, αλλά ως μια ευκαιρία να ανακαλύπτει πράγματα που μπορούν να την εκπλήξουν και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη δουλειά της.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένα από τα αντικείμενα που αγόρασε και της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ένα φλασκί με τον Άγιο Γεώργιο, σε βαλκανικό ύφος, το οποίο δεν θα αναζητούσε ποτέ από μόνη της, αλλά τελικά την κέρδισε.

Θάνος Μαρίνης: Η συμμετοχή στο «Ο Υποψήφιος» και τα 200.000 ευρώ

Μία ξεχωριστή αναδρομή έκανε και ο Θάνος Μαρίνης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο reality «Ο Υποψήφιος»  με παρουσιαστή τον Πέτρο Κωστόπουλο, κερδίζοντας τότε το χρηματικό έπαθλο των 200.000 ευρώ.

Όπως αποκάλυψε, τα χρήματα του επάθλου δεν τα πήρε απλώς ως ένα χρηματικό ποσό, καθώς εργάστηκε για έναν ολόκληρο χρόνο, φορολογήθηκε και αμείφθηκε για τη δουλειά του.

Θάνος Μαρίνης

Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει πέντε χρόνια στο «Cash or Trash», περιγράφει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι ως μία μορφή ψυχοθεραπείας, καθώς απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας, την αναζήτηση των αντικειμένων και τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του απέναντι στις αγορές. Ως άνθρωπος που αγαπά να συλλέγει μηχανές, αυτοκίνητα και ξεχωριστά αντικείμενα, πλέον επιλέγει να χαίρεται περισσότερο όσα αποκτά, αντί να τα κρατά περιμένοντας να αυξηθεί η αξία τους.

Ιόλη Χιωτίνη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τα αντικείμενα και τις μνήμες

Ιδιαίτερα συναισθηματική ήταν η στιγμή που η Ιόλη Χιωτίνη μίλησε για τη σημασία που έχουν τα παλιά αντικείμενα στη ζωή μας. Όπως εξομολογήθηκε, στο παρελθόν είχε αποφασίσει να αποχωριστεί πολλά οικογενειακά αντικείμενα, θέλοντας να αφήσει πίσω της ένα κομμάτι της ζωής της.

Σήμερα, ωστόσο, παραδέχεται πως έχει μετανιώσει για εκείνη την απόφαση, καθώς συνειδητοποίησε πως τα αντικείμενα αποτελούν κομμάτι της ιστορίας και των ριζών μας.

Ιόλη Χιωτίνη

«Για μένα όλα αυτά είναι ρίζα. Είναι τα πόδια μας, είναι η οικογένειά μας, είναι κομμάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τελικά δεν μπορείς να αποκοπείς από τις αναμνήσεις απλώς και μόνο επειδή αποχωρίζεσαι κάποια πράγματα.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Λούδος μίλησε για τη δική του εμπειρία ως εκτιμητής, εξηγώντας πως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εκείνον είναι να ανακαλύπτει την πραγματική αξία ενός αντικειμένου και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του όταν αυτό που έχει στα χέρια του αξίζει πολύ περισσότερα από όσα φανταζόταν.

Παρουσίασε, μάλιστα, και την κάρτα εκτιμητή που χρησιμοποιείται στη φετινή σεζόν, μέσα από την οποία καθορίζεται μια τιμή εκκίνησης για αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, ώστε να προστατεύεται η πραγματική τους εκτίμηση κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Η περιπέτεια υγείας της Ιόλης και η σημασία της κάθε στιγμής

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η Ιόλη Χιωτίνη αποκάλυψε πως χρειάστηκε να απέχει από κάποια γυρίσματα του «Cash or Trash», καθώς αντιμετώπισε μία περιπέτεια με την υγεία της, από την οποία πλέον αναρρώνει.

Όπως είπε, σκοπεύει να επιστρέψει κανονικά στα επόμενα γυρίσματα, ενώ η εμπειρία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις στιγμές μας.

Η συζήτηση πήγε και στον Θάνο Μαρίνη, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να αναφέρεται στις δυσκολίες που έχει περάσει στο παρελθόν και στο πώς τέτοιες εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τη ζωή, τις προτεραιότητες και την προσφορά στους άλλους.

Η φιλανθρωπική δημοπρασία του Θάνου Λούδου

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Θάνος Λούδος μίλησε για μία σημαντική πρωτοβουλία που ετοιμάζει, καθώς το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική δημοπρασία στο Πολεμικό Μουσείο.

Θάνος Λούδος

Στο πλαίσιο της δημοπρασίας θα διατεθούν έργα τέχνης, ρολόγια και κοσμήματα, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν πέντε έργα που συνδέονται με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».

Δείτε ολοκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΙΟΛΗ ΧΙΩΤΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Media
Της «ξέφυγε» της Σπυροπούλου κι έκανε αποκαλύψεις: «Α, συγγνώμη, δεν… »
Γνωρίστηκαν Στο MasterChef Και Τώρα Περιμένουν Παιδί!
Media
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Οι τυχεροί της ημέρας από την Άση - Δες αν το ζώδιο σου είναι ένα από αυτά
Media
Άση Mπήλιου: Δες αν το ζώδιο σου είναι ένα από τα τυχερά της ημέρας
Μπήλιου: Η αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & η ορθή πορεία της Αφροδίτης
Media
Μπήλιου: Η αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & η ορθή πορεία της Αφροδίτης
Μεσσαροπούλου Για Ανδρομάχη -Λιβάνη: «Δεν Υπήρχε Το Δέσιμο»
Media
Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης -Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο»
First Dates Trailer 12/11/2026 «Μου Θύμισε Έναν Μπάρμπα μου»
Media
First Dates: «Το τελευταίο διάστημα δεν έχω μόνο έναν σύντροφο»
First Dates
Media
First Dates - Χριστιάνα σε Στέλιο: «Του χρόνου κι εσύ...»
First Dates
Media
First Dates: Το τρικ με το σουβλάκι και το τζατζίκι που έφερε τον χωρισμό
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top