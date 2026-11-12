Μία διαφορετική πλευρά των αγοραστών του «Cash or Trash» είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Ο Θάνος Λούδος, η Ιόλη Χιωτίνη και ο Θάνος Μαρίνης βρέθηκαν στο πλατό της Ζήνας Κουτσελίνη και μίλησαν για την εμπειρία τους στο αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι δημοπρασιών, τις προσωπικές τους ιστορίες, αλλά και όσα έχουν αλλάξει στη ζωή τους μέσα από αυτή τη διαδρομή.

Η συζήτηση είχε αναδρομές, χιούμορ, αποκαλύψεις, αλλά και ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς οι τρεις καλεσμένοι αναφέρθηκαν στη συναισθηματική αξία των παλιών αντικειμένων, στις ιστορίες των ανθρώπων που επισκέπτονται την εκπομπή και στη σημασία του να απολαμβάνουμε όσα αποκτάμε.

Η ψυχολογία του χώρου και η αγάπη για τα αντικείμενα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση με την Ιόλη Χιωτίνη, η οποία, πέρα από την ιδιότητά της ως αγοραστής, ασχολείται επαγγελματικά με το design και την ψυχολογία του χώρου. Όπως εξήγησε, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε επηρεάζει πολύ περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε τη διάθεση, τις σχέσεις και τις αποφάσεις μας.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της στο «Cash or Trash» ως μια απλή διαδικασία συλλογής αντικειμένων, αλλά ως μια ευκαιρία να ανακαλύπτει πράγματα που μπορούν να την εκπλήξουν και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη δουλειά της.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένα από τα αντικείμενα που αγόρασε και της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ένα φλασκί με τον Άγιο Γεώργιο, σε βαλκανικό ύφος, το οποίο δεν θα αναζητούσε ποτέ από μόνη της, αλλά τελικά την κέρδισε.

Θάνος Μαρίνης: Η συμμετοχή στο «Ο Υποψήφιος» και τα 200.000 ευρώ

Μία ξεχωριστή αναδρομή έκανε και ο Θάνος Μαρίνης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο reality «Ο Υποψήφιος» με παρουσιαστή τον Πέτρο Κωστόπουλο, κερδίζοντας τότε το χρηματικό έπαθλο των 200.000 ευρώ.

Όπως αποκάλυψε, τα χρήματα του επάθλου δεν τα πήρε απλώς ως ένα χρηματικό ποσό, καθώς εργάστηκε για έναν ολόκληρο χρόνο, φορολογήθηκε και αμείφθηκε για τη δουλειά του.

Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει πέντε χρόνια στο «Cash or Trash», περιγράφει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι ως μία μορφή ψυχοθεραπείας, καθώς απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας, την αναζήτηση των αντικειμένων και τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του απέναντι στις αγορές. Ως άνθρωπος που αγαπά να συλλέγει μηχανές, αυτοκίνητα και ξεχωριστά αντικείμενα, πλέον επιλέγει να χαίρεται περισσότερο όσα αποκτά, αντί να τα κρατά περιμένοντας να αυξηθεί η αξία τους.

Ιόλη Χιωτίνη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τα αντικείμενα και τις μνήμες

Ιδιαίτερα συναισθηματική ήταν η στιγμή που η Ιόλη Χιωτίνη μίλησε για τη σημασία που έχουν τα παλιά αντικείμενα στη ζωή μας. Όπως εξομολογήθηκε, στο παρελθόν είχε αποφασίσει να αποχωριστεί πολλά οικογενειακά αντικείμενα, θέλοντας να αφήσει πίσω της ένα κομμάτι της ζωής της.

Σήμερα, ωστόσο, παραδέχεται πως έχει μετανιώσει για εκείνη την απόφαση, καθώς συνειδητοποίησε πως τα αντικείμενα αποτελούν κομμάτι της ιστορίας και των ριζών μας.

«Για μένα όλα αυτά είναι ρίζα. Είναι τα πόδια μας, είναι η οικογένειά μας, είναι κομμάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τελικά δεν μπορείς να αποκοπείς από τις αναμνήσεις απλώς και μόνο επειδή αποχωρίζεσαι κάποια πράγματα.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Λούδος μίλησε για τη δική του εμπειρία ως εκτιμητής, εξηγώντας πως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εκείνον είναι να ανακαλύπτει την πραγματική αξία ενός αντικειμένου και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του όταν αυτό που έχει στα χέρια του αξίζει πολύ περισσότερα από όσα φανταζόταν.

Παρουσίασε, μάλιστα, και την κάρτα εκτιμητή που χρησιμοποιείται στη φετινή σεζόν, μέσα από την οποία καθορίζεται μια τιμή εκκίνησης για αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, ώστε να προστατεύεται η πραγματική τους εκτίμηση κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Η περιπέτεια υγείας της Ιόλης και η σημασία της κάθε στιγμής

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η Ιόλη Χιωτίνη αποκάλυψε πως χρειάστηκε να απέχει από κάποια γυρίσματα του «Cash or Trash», καθώς αντιμετώπισε μία περιπέτεια με την υγεία της, από την οποία πλέον αναρρώνει.

Όπως είπε, σκοπεύει να επιστρέψει κανονικά στα επόμενα γυρίσματα, ενώ η εμπειρία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις στιγμές μας.

Η συζήτηση πήγε και στον Θάνο Μαρίνη, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να αναφέρεται στις δυσκολίες που έχει περάσει στο παρελθόν και στο πώς τέτοιες εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τη ζωή, τις προτεραιότητες και την προσφορά στους άλλους.

Η φιλανθρωπική δημοπρασία του Θάνου Λούδου

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Θάνος Λούδος μίλησε για μία σημαντική πρωτοβουλία που ετοιμάζει, καθώς το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική δημοπρασία στο Πολεμικό Μουσείο.

Στο πλαίσιο της δημοπρασίας θα διατεθούν έργα τέχνης, ρολόγια και κοσμήματα, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν πέντε έργα που συνδέονται με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».

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