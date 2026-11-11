First Dates: «Το τελευταίο διάστημα δεν έχω μόνο έναν σύντροφο»

Όσα θα δούμε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο τηλεοπτικό εστιατόριο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του First Dates, ο Τάσος βρίσκει κοινά με μια εντυπωσιακή κοπέλα.
  • Μια κυρία σχολιάζει το ραντεβού της, λέγοντας ότι της θύμισε έναν μπάρμπα της.
  • Ένα ζευγάρι συζητά για τα φημισμένα παϊδάκια, με χιουμοριστική ατάκα.
  • Η ατμόσφαιρα χαλαρώνει καθώς οι συμμετέχοντες κάνουν πικάντικες αποκαλύψεις.
  • Μια dater αποκαλύπτει ότι δεν έχει μόνο έναν σύντροφο το τελευταίο διάστημα.

Νέο επεισόδιο, νέες ατάκες-«φωτιά» στο First Dates.

Αρχικά, ο Τάσος ανακαλύπτει ότι έχει κάτι κοινό με μια εντυπωσιακή κοπέλα, που ήρθε στο διάσημο εστιατόριο για να βρει τον έρωτα της ζωής της.

First Dates - Χριστιάνα σε Στέλιο: «Του χρόνου κι εσύ...»

Στη συνέχεια του βίντεο, μία κυρία σχολιάζει καυστικά το ραντεβού της: «Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου», ακούγεται να λέει στο trailer για το επεισόδιο της Πέμπτης 12/11.

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Όσο περνάει η ώρα, το άγχος της πρώτης γνωριμίας εξαλείφεται, με τις αποκαλύψεις να δίνουν και να παίρνουν -και μάλιστα να είναι άκρως πικάντικες! Έτσι, μια dater παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Το τελευταίο διάστημα δεν έχω μόνο έναν σύντροφο»

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates 

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