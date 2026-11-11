Νέο επεισόδιο, νέες ατάκες-«φωτιά» στο First Dates.

Αρχικά, ο Τάσος ανακαλύπτει ότι έχει κάτι κοινό με μια εντυπωσιακή κοπέλα, που ήρθε στο διάσημο εστιατόριο για να βρει τον έρωτα της ζωής της.

Στη συνέχεια του βίντεο, μία κυρία σχολιάζει καυστικά το ραντεβού της: «Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου», ακούγεται να λέει στο trailer για το επεισόδιο της Πέμπτης 12/11.

Ένα εκκολαπτόμενο ζευγάρι ξεκινά συζήτηση για τα φημισμένα παϊδάκια: «Παϊδάκια χωρίς λίπος, Άγγελος χωρίς φτερά».

First Dates: Τα παϊδάκια «διχάζουν» ένα υποψήφιο ζευγάρι

Όσο περνάει η ώρα, το άγχος της πρώτης γνωριμίας εξαλείφεται, με τις αποκαλύψεις να δίνουν και να παίρνουν -και μάλιστα να είναι άκρως πικάντικες! Έτσι, μια dater παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Το τελευταίο διάστημα δεν έχω μόνο έναν σύντροφο»

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