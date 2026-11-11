Η συνάντηση του Στέλιου και της Χριστιάνας στο First Dates ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς το κλίμα ανάμεσά τους ζεστάθηκε αμέσως.

First Dates: Θα βγουν ξανά η Χριστιάνα κι ο Στέλιος;

Οι δύο συμμετέχοντες κατάφεραν να βρουν κοινό βηματισμό στην επικοινωνία τους, με τον Στέλιο να εκφράζει ανοιχτά τον ενθουσιασμό του για την ποιότητα της κουβέντας τους. «Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον άτομο και είπαμε πολλές συζητήσεις και πολλές φιλοσοφίες σήμερα», ανέφερε ο ίδιος, δείχνοντας πως εκτίμησε ιδιαίτερα την επαφή που αναπτύχθηκε στο τραπέζι.

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Η συζήτηση κινήθηκε γρήγορα σε πιο προσωπικά θέματα, με το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό να κυριαρχούν. Η Χριστιάνα κέρδισε τις εντυπώσεις με την προσωπικότητά της, με τον Στέλιο να σχολιάζει θετικά τη στάση της: «Είσαι αληθινή. Μου άρεσε πολύ ο αυτοσαρκασμός σου». Παράλληλα, μοιράστηκαν σκέψεις για το μέλλον και τα ενδιαφέροντά τους, όπως τα ταξίδια με μηχανή στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Από την πλευρά της, η Χριστιάνα αναγνώρισε την καλή πρόθεση και τον χαρακτήρα του συμπαίκτη της, περιγράφοντάς τον ως ένα «αγαθό και καλό παιδί».

First Dates: Ο Στέλιος ήταν θετικός σε ένα δεύτερο ραντεβού

Όταν όμως έφτασε η κρίσιμη ώρα της τελικής απόφασης για το αν θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού, οι δρόμοι τους χωρίστηκαν. Ο Στέλιος εμφανίστηκε απόλυτα θετικός στο να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη γνωριμία τους, εξηγώντας τη δική του οπτική γύρω από τις πρώτες εντυπώσεις: «Από ένα πρώτο ραντεβού δεν καταλαβαίνεις ούτε έχεις την απόλυτη χημεία, ούτε προκύπτει αμέσως το ερωτικό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν κι άλλα ραντεβού. Θα ήθελα να ξαναέρθω».

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Η Χριστιάνα, ωστόσο, προτίμησε να είναι απόλυτα ειλικρινής και να μην αφήσει περιθώρια για λάθος προσδοκίες. «Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνέχεια, γι' αυτό και δε θέλω να δώσω ελπίδες χωρίς να είμαι εγώ σίγουρη. Από μένα είναι όχι», δήλωσε ξεκάθαρα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της. Ο Στέλιος υποδέχτηκε την άρνησή της με ψυχραιμία και ευγένεια, κλείνοντας τη βραδιά με χαμόγελο και διάθεση να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο μέλλον.

«Θα ήθελα να ξαναέρθω» είπε ο στέλιος στην κάμερα, με τη Χριστιάνα να συμπληρώνει: «Του χρόνου κι εσύ...»

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