Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα βρίσκεται νεαρός άνδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο άνδρας που θεωρείται βασικός ύποπτος είναι από τη Γουινέα, φέρεται να ανήκει στον στενό κύκλο της και να μένει κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της. Μάλιστα, έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες και αναζητείται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος που αναζητείται φέρεται να ομολόγησε σε συγκάτοικό του ότι τσακώθηκαν, την έπνιξε και αφού τύλιξε τη σορό της με νάιλον σακούλες και την έβαλε σε βαλίτσα, την πέταξε σε κάδο απορριμάτων.

Άγιος Παντελεήμονας: Η συνάντηση με τον φίλο και ο ρόλος του συντρόφου της

Η Αραμάτα εργαζόταν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο και επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου. Το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Καμερουνέζου συντρόφου της στην Κυψέλη, τον οποίο γνώριζε περίπου δύο χρόνια από δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου έφυγε από το διαμέρισμα της οδού Φαέθοντος, φορώντας τζιν παντελόνι, αθλητικό μπούστο και ένα t-shirt, έχοντας μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο. Σύμφωνα με την κατάθεση του συντρόφου της, του είχε αναφέρει ότι θα συναντούσε έναν φίλο της, επίσης αφρικανικής καταγωγής.

Ο σύντροφός της είχε δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή της στις αρχές Νοεμβρίου και αρχικά βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις που να στοιχειοθετούν εμπλοκή του. Από την κατάθεσή του προέκυψε ένας κύκλος τριών προσώπων που γνώριζαν την 24χρονη, με τις Αρχές να εξετάζουν αν συναντήθηκε με κάποιο από αυτά το βράδυ της εξαφάνισής της.

Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να συνδέουν τη δολοφονία της 24χρονης με χρήση ναρκωτικών, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε καβγάς στο σπίτι του βασικού υπόπτου και ο θάνατος να μην ήταν προσχεδιασμένος.

Ψάχνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων και κατοικιών της περιοχής. Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει βίντεο που καταγράφουν τη διαδρομή προς τον κάδο όπου εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα και προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος τη μετέφερε, αλλά και αν υπήρξε συνεργός.

Παράλληλα, το κινητό τηλέφωνο της Αραμάτα εξακολουθεί να μην έχει εντοπιστεί. Η συσκευή θεωρείται κρίσιμο στοιχείο, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει τις τελευταίες επικοινωνίες της, το ραντεβού που φέρεται να είχε κανονίσει και τις μετακινήσεις της πριν από τη δολοφονία.

Άγιος Παντελεήμονας: Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα σενάρια για τον θάνατο

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου, εξαιτίας της προχωρημένης σήψης της σορού. Η αρχική εκτίμηση τοποθετεί τον θάνατο περίπου μία εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επήλθε την ημέρα της εξαφάνισης ή έως δύο ημέρες αργότερα.

Δεν διαπιστώθηκε κάταγμα του υοειδούς οστού, ωστόσο δεν αποκλείεται ο ασφυκτικός θάνατος. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι ο στραγγαλισμός ή η απόφραξη της μύτης και του στόματος, ακόμη και με τη χρήση μαξιλαριού.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι ιστολογικές εξετάσεις.