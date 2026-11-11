Για την εμπειρία της μετά τον τοκετό και τις αλλαγές που είδε στο σώμα της μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο της podcast, περιγράφοντας πώς βίωσε την περίοδο μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της. Η influencer και wellness podcaster αναφέρθηκε στο πώς κοιτούσε τον εαυτό της στον καθρέφτη και προσπαθούσε να αναγνωρίσει τη νέα εικόνα της, ενώ σε νεότερες δηλώσεις της μίλησε και για την πίεση που είχε νιώσει από τα πρότυπα ομορφιάς.

Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από το BeWell podcast, όπου συνομίλησε με τη Φυσικοθεραπεύτρια, Pilates Instructor και Personal Trainer Ιφιγένεια Μπάκα. Εκεί περιέγραψε τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να αισθανθεί ξανά οικεία μέσα στο σώμα της μετά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Η Χριστίνα Μπόμπα για το σώμα μετά τη γέννα

Η ίδια είπε: «Έχω κάνει δίδυμα και θυμάμαι τον εαυτό μου μετά τη γέννα που πραγματικά κοιτιόμουν στον καθρέφτη κι έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα “Τι συνέβη; Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;”. Και όλη την πορεία για να ξαναγεννηθώ μέσα στο σώμα μου, να καταλάβω ότι κάποια θα μείνουν, κάποια θα αλλάξουν, κάποια θα βελτιωθούν».

Η τοποθέτησή της αφορά την περίοδο μετά τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της, Αριάνα και Φιλίππα, που απέκτησε με τον Σάκη Τανιμανίδη το καλοκαίρι του 2021.

Οι δηλώσεις για τα πρότυπα ομορφιάς και τις αυστηρές δίαιτες

Πέρα από την εμπειρία της λοχείας και της αλλαγής της εικόνας του σώματός της, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε πρόσφατα και στην πίεση που ένιωθε από τα πρότυπα ομορφιάς, ειδικά στην εφηβεία της. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στην κάμερα του Happy Day.

Όπως δήλωσε: «Έχω περάσει πάρα πολλές φορές κρίση με το σώμα ή την ομορφιά μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα/κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι. Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες τρεις μέρες detox μόνο φρούτα. Δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό».

Οι αναφορές της συνδέουν την προσωπική εμπειρία μετά την εγκυμοσύνη με μια ευρύτερη συζήτηση για την εικόνα σώματος και τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται πολλές γυναίκες από μικρή ηλικία.

Η οικογένεια με τον Σάκη Τανιμανίδη

Η Χριστίνα Μπόμπα παντρεύτηκε τον Σάκη Τανιμανίδη την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη στο Βαθύ της Σίφνου, έπειτα από πολυετή σχέση. Το καλοκαίρι του 2021 το ζευγάρι απέκτησε τις δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα.

Μέσα από τα social media, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράζονται συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά τους με τα παιδιά τους, ενώ η ίδια επανέρχεται ανά διαστήματα σε θέματα που αφορούν τη μητρότητα, το σώμα και την προσωπική φροντίδα.