Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές καυσίμων, με την αμόλυβδη να υποχωρεί κάτω από τα 2 ευρώ σε πρατήρια της Αττικής και το πετρέλαιο θέρμανσης να κινείται πλέον αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με την έναρξη της περιόδου διάθεσης. Η πτώση αφορά και το πετρέλαιο κίνησης, με την εικόνα της αγοράς να εμφανίζεται βελτιωμένη για τους καταναλωτές.

Όπως επισημάνθηκε από τον Γιώργο Σαραντάκο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από τα 1,55 ευρώ, όμως πλέον σε αρκετά πρατήρια διαμορφώνεται και κάτω από το 1,40 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην έκπτωση και την επιδότηση που προσφέρουν τα διυλιστήρια Motor Oil και HELLENiQ ENERGY. Η στήριξη αυτή βοήθησε ώστε να συγκρατηθεί η τιμή για τους καταναλωτές, την ώρα που οι διεθνείς αγορές κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Σε χαμηλότερη τιμή το πετρέλαιο θέρμανσης

Η πτώση στο πετρέλαιο θέρμανσης δε φαίνεται να είναι προσωρινή. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η καθοδική τάση μπορεί να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, εφόσον διατηρηθούν οι ίδιες συνθήκες στην αγορά.

Παράλληλα, η επιδότηση από τα διυλιστήρια αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή η εξέλιξη δίνει περιθώριο στα νοικοκυριά να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με εκείνες που είχαν διαμορφωθεί στην αρχή της σεζόν.

Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη

Σημαντική είναι η υποχώρηση της τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη, ειδικά στην Αττική, όπου πλέον υπάρχουν πρατήρια με τιμές κάτω από το όριο των 2 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή στην αντλία φτάνει ακόμη και στα 1,90 ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεταβολή που έχει συντελεστεί τις τελευταίες ημέρες.

Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε άμεση ελάφρυνση για τους οδηγούς, καθώς το κόστος μετακίνησης περιορίζεται σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων είχαν επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Καθοδική τροχιά ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επίσης εμφανίζει χαμηλότερες τιμές. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται σε σχετικά καλύτερη θέση σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



