Η Μαρία Ιωαννίδου, τελευταία σύζυγος του αείμνηστου Φρέντυ Γερμανού, τοποθετήθηκε δημόσια με αφορμή τη συνέντευξη της πρώτης του συζύγου, Εριέττας Μαυρουδή, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα λεγόμενά της σε όσα την αφορούσαν.

Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού προχώρησε σε μια εφ' όλης της ύλης εξομολόγηση για τον γάμο της, τη μητρότητα και τη ζωή μετά το διαζύγιο. Σε ένα σημείο ανέφερε ότι η ίδια ήταν που πήγαινε τον Φρέντυ Γερμανό για τις χημειοθεραπείες του στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, «επειδή η κυρία που είχε τότε δεν ήθελε να δείχνει την ταυτότητά της στα φανταράκια που ήταν στην είσοδο, για να μη βλέπουν πόσων χρόνων είναι, τον πήγαινα εγώ, που δεν με ένοιαζε να βλέπουν τα φανταράκια την ηλικία μου».

Αν και η Εριέττα Μαυρουδή δεν αναφέρθηκε επώνυμα στη Μαρία Ιωαννίδου, αυτή ήταν η σύζυγός του τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι τον θάνατό του. «Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο, που πιθανότατα δε με ξέρει. Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα. Σε ένα τρελοκομείο; Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του και για όλα. Και από εκεί και έπειτα δε θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνα εγώ. Αυτή είναι», είπε η Μαρία Ιωαννίδου στην εκπομπή Happy Day.

Στη συνέχεια, διέψευσε ότι δεν ήταν δίπλα στον άνθρωπό της στην αρρώστια του. «Ε, τι ρωτάμε τώρα; Είναι δυνατόν; Απλώς, μια-δυο φορές της ζήτησα επειδή εγώ ήμουν αρκετά νέα και δεν οδηγούσα, της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε 1-2 φορές τον Φρέντι, επειδή εκείνη οδηγούσε. Θέλω δε θέλω, ταυτότητα δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Είναι ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή. Δηλαδή και που το ακούω, ανατριχιάζω», συμπλήρωσε η Μαρία Ιωαννίδου.

Η Εριέττα Μαυρουδή υποστήριξε επίσης ότι εκείνη ειδοποίησαν από το νοσοκομείο όταν ο Φρέντυ Γερμανός έφυγε από τη ζωή. «Ψέματα. Γιατί να την καλέσουν; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν. Κι εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ. Εγώ ήμουν δίπλα του, εγώ του κρατούσα το χεράκι κι εγώ του έκλεισα τα ματάκια του. Φαίνεται ότι έχει απωθημένα. Δεν την ξέρω την κυρία», υποστήριξε η Μαρία Ιωαννίδου.

Ακόμη, η Μαρία Ιωαννίδου ισχυρίστηκε ότι ο Φρέντυ Γερμανός, όχι μόνο δεν της απαγόρευσε να δουλεύει αλλά τη βοηθούσε κι όλας, αλλά κι ότι ο σύζυγός της δεν είχε απιστήσει ποτέ, σε αντιδιαστολή με τους ισχυρισμούς της Εριέττας Μαυρουδή ότι εκείνος ήθελε να κάνει μια άλλη ζωή που δε θα μπορούσε να κάνει ως παντρεμένος.

Πρόσθεσε πως αν έβλεπε την Εριέττα Μαυρουδή δε θα την αναγνώριζε, γιατί δεν την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή της, αλλά και πάλι δε θα της έλεγε τίποτα. «Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο και τα λοιπά, θα της έκανα μια ωραία μήνυση,αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή. Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μη με αναφέρει, γιατί με ματιάζει».

Κλείνοντας, ανέφερε πως και από τον νυν σύντροφό της, Δημήτρη, έχει ζητήσει, αν φύγει πρώτη από τη ζωή, να γράφει το μνήμα της: Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού, όπως ακριβώς και η ταυτότητά της.