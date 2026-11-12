Ιωαννίδου για Μαυρουδή: «Είναι τρελή η γυναίκα. Δεν είμαι κατίνα εγώ»

«Εμένα ο Φρέντυ με είχε βοηθήσει στις δουλειές μου & δεν απίστησε ποτέ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ιωαννίδου αντέτεινε τις δηλώσεις της πρώτης συζύγου του Φρέντυ Γερμανού, Εριέττας Μαυρουδή, χαρακτηρίζοντάς την "τρελή".
  • Διαψεύδει ότι δεν ήταν δίπλα στον Φρέντυ κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, υποστηρίζοντας ότι τον φρόντιζε.
  • Αναφέρει ότι ο Γερμανός δεν της απαγόρευσε να δουλεύει και δεν την απάτησε, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Μαυρουδή.
  • Δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την Εριέττα Μαυρουδή και ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί μαζί της.
  • Κλείνει λέγοντας ότι θέλει να τελειώνει η ιστορία και να μην την αναφέρει ξανά.

Η Μαρία Ιωαννίδου, τελευταία σύζυγος του αείμνηστου Φρέντυ Γερμανού, τοποθετήθηκε δημόσια με αφορμή τη συνέντευξη της πρώτης του συζύγου, Εριέττας Μαυρουδή, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα λεγόμενά της σε όσα την αφορούσαν. 

Eριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα καμία μητρότητα και το λέω ευθαρσώς»

Ιωαννίδου για Μαυρουδή: «Είναι τρελή η γυναίκα. Δεν είμαι κατίνα εγώ»

Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού προχώρησε σε μια εφ' όλης της ύλης εξομολόγηση για τον γάμο της, τη μητρότητα και τη ζωή μετά το διαζύγιο. Σε ένα σημείο ανέφερε ότι η ίδια ήταν που πήγαινε τον Φρέντυ Γερμανό για τις χημειοθεραπείες του στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, «επειδή η κυρία που είχε τότε δεν ήθελε να δείχνει την ταυτότητά της στα φανταράκια που ήταν στην είσοδο, για να μη βλέπουν πόσων χρόνων είναι, τον πήγαινα εγώ, που δεν με ένοιαζε να βλέπουν τα φανταράκια την ηλικία μου».

Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»

Ιωαννίδου για Μαυρουδή: «Είναι τρελή η γυναίκα. Δεν είμαι κατίνα εγώ»

Αν και η Εριέττα Μαυρουδή δεν αναφέρθηκε επώνυμα στη Μαρία Ιωαννίδου, αυτή ήταν η σύζυγός του τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι τον θάνατό του.  «Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο, που πιθανότατα δε με ξέρει. Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα.  Σε ένα τρελοκομείο; Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του και για όλα. Και από εκεί και έπειτα δε θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνα εγώ. Αυτή είναι», είπε η Μαρία Ιωαννίδου στην εκπομπή Happy Day.

Στη συνέχεια, διέψευσε ότι δεν ήταν δίπλα στον άνθρωπό της στην αρρώστια του. «Ε, τι ρωτάμε τώρα; Είναι δυνατόν; Απλώς, μια-δυο φορές της ζήτησα επειδή εγώ ήμουν αρκετά νέα και δεν οδηγούσα, της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε 1-2 φορές τον Φρέντι, επειδή εκείνη οδηγούσε. Θέλω δε θέλω, ταυτότητα δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Είναι ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή. Δηλαδή και που το ακούω, ανατριχιάζω», συμπλήρωσε η Μαρία Ιωαννίδου. 

Ιωαννίδου για Μαυρουδή: «Είναι τρελή η γυναίκα. Δεν είμαι κατίνα εγώ»

Η Εριέττα Μαυρουδή υποστήριξε επίσης ότι εκείνη ειδοποίησαν από το νοσοκομείο όταν ο Φρέντυ Γερμανός έφυγε από τη ζωή. «Ψέματα. Γιατί να την καλέσουν; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν. Κι εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ. Εγώ ήμουν δίπλα του, εγώ του κρατούσα το χεράκι κι εγώ του έκλεισα τα ματάκια του. Φαίνεται ότι έχει απωθημένα. Δεν την ξέρω την κυρία», υποστήριξε η Μαρία Ιωαννίδου. 

Ιωαννίδου για Μαυρουδή: «Είναι τρελή η γυναίκα. Δεν είμαι κατίνα εγώ»

Ακόμη, η Μαρία Ιωαννίδου ισχυρίστηκε ότι ο Φρέντυ Γερμανός, όχι μόνο δεν της απαγόρευσε να δουλεύει αλλά τη βοηθούσε κι όλας, αλλά κι ότι ο σύζυγός της δεν είχε απιστήσει ποτέ, σε αντιδιαστολή με τους ισχυρισμούς της Εριέττας Μαυρουδή ότι εκείνος ήθελε να κάνει μια άλλη ζωή που δε θα μπορούσε να κάνει ως παντρεμένος.

Πρόσθεσε πως αν έβλεπε την Εριέττα Μαυρουδή δε θα την αναγνώριζε, γιατί δεν την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή της, αλλά και πάλι δε θα της έλεγε τίποτα. «Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο και τα λοιπά, θα της έκανα μια ωραία μήνυση,αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή. Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μη με αναφέρει, γιατί με ματιάζει».

Κλείνοντας, ανέφερε πως και από τον νυν σύντροφό της, Δημήτρη, έχει ζητήσει, αν φύγει πρώτη από τη ζωή, να γράφει το μνήμα της: Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού, όπως ακριβώς και η ταυτότητά της. 

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