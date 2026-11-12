Άννα Πρέλεβιτς: «Λιώνει» με τους ήχους της κόρης της

Το πιο γλυκό πρωινό με τη μία από τις δίδυμες κόρες της

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Η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Πρέλεβιτς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς έγινε μητέρα για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο δύο κόρες με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.
  • Μοιράζεται τρυφερές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με τα μωρά της στα social media.
  • Δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την κόρη της που ξυπνά, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Αναφέρεται στις αλλαγές που φέρνει η μητρότητα και στα σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση μετά την εγκυμοσύνη.
  • Τονίζει την πίεση που νιώθουν οι γυναίκες σχετικά με την επαναφορά του σώματός τους μετά τον τοκετό.

Η πιο γλυκιά πλευρά της καθημερινότητάς της απολαμβάνει η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία φέτος έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τις δύο κόρες της, καρπούς του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Άννα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά έκπληξη στον Νικήτα Νομικό για τα γενέθλιά του

Η επιχειρηματίας διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με τα μωρά της.

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Αυτή τη φορά, η Άννα Πρέλεβιτς δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, καταγράφοντας τη μία από τις δύο κορούλες της την ώρα που ξυπνούσε. Οι πρώτοι ήχοι της μικρής φαίνεται πως της έφτιαξαν τη μέρα, με την ίδια να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της.

«Τα πιο όμορφα πρωινά με τους πιο όμορφους ήχους», έγραψε χαρακτηριστικά στο story της.

Άννα Πρέλεβιτς: «Λιώνει» με τους ήχους της κόρης της

 

Η πρώην Σταρ Ελλάς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις αλλαγές που φέρνει η μητρότητα, αλλά και για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση μετά την εγκυμοσύνη.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε σε μια φράση που συχνά ακούγεται ως κομπλιμέντο προς τις γυναίκες που έχουν μόλις γεννήσει, ωστόσο μπορεί να τους δημιουργήσει πίεση για το πώς πρέπει να είναι το σώμα τους μετά τον τοκετό.

 

«Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα που μου λένε όταν με βλέπουν είναι “πού πήγαν τα κιλάκια αυτά;”. “Σαν να μην ήσουν έγκυος ποτέ”. Αλλά τελικά καταλήγω στο ότι καλύτερα να μην το σχολιάζουμε. Γιατί δημιουργούμε την προσδοκία στις γυναίκες ότι πρέπει να γυμναστούν για να επανέλθουν, που δεν υπάρχει λόγος. Το σώμα μας έχει κάνει κάτι τόσο σπουδαίο», είχε αναφέρει.

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ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
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ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
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