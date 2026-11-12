Σοφία Αλιμπέρτη: Η Δημιουργική Ενασχόλησή Της Στην Αίγινα

Η Σοφία Αλιμπέρτη έχει βρει τους απόλυτους ρυθμούς ηρεμίας και δημιουργίας στη νέα της ζωή στην Αίγινα, όπου ζει τα τελευταία δύο χρόνια, αφήνοντας πίσω της τα χρόνια στην Πάρο.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το σπίτι της στο νησί έχει μετατραπεί σε ένα προσωπικό «καταφύγιο» τέχνης και χειροτεχνίας. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια διοχετεύει την ενέργειά της σε δημιουργικές δραστηριότητες, με κυριότερη όλων το πλέξιμο!

Μάλιστα, έδωσε δείγμα του ταλέντου της δείχνοντάς μας μια υπέροχη, πολύχρωμη κουβέρτα. Με χιούμορ, στη φωτογραφία, αντί απλώς να τη στρώσει, την τύλιξε γύρω της σαν ρούχο και ανέβασε το στιγμιότυπο στο Instagram με τη απολαυστική ατάκα: «Τη φοράω άμα θέλω».

Πέρα από τις καλλιτεχνικές της στιγμές στο σπίτι, η καθημερινότητά της στην Αίγινα συνδέεται στενά και με τους ρυθμούς και τις παραδόσεις του τόπου, όπως φάνηκε και από την επίσκεψή της στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου ανήμερα της γιορτής του.