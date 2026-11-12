Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ηλικία, η μητρότητα στα 24 & το βιογραφικό της

Ποια είναι η ηθοποιός που παίζει φέτος στο «Κρίνο & Αγκάθι»

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Celebrities & Gossip Νεα
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Τι είπε για τη μητρότητα και τον 4χρονο γιο της στην εκπομπή The 2night Show

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H Xρύσα Μιχαλοπούλου βρέθηκε σχεδόν τυχαία στον δρόμο της υποκριτικής, όμως μετά την αποφοίτησή της από τη Δραματική σχολή, φάνηκε πως έκανε πολύ καλά που τον διάλεξε.

Χρύσα Μιχαλοπούλου, το 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χρύσα Μιχαλοπούλου, το 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Με μια σειρά από συμμετοχές σε σειρές όπως «Άγριες Μέλισσες», «Η επιστροφή», «Ταμπού» κ.ά, φέτος τη βλέπουμε στον ρόλο της Λεμονιάς Δρογούτη στο «Κρίνο & Αγκάθι» να παίζει μαζί με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως τον Στέλιο Μάινα και τη Μαρία Ζορμπά.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου στη σειρά Κρίνο & Αγκάθι

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου στη σειρά Κρίνο & Αγκάθι

Η όμορφη ηθοποιός είναι το δεύτερο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας και η ίδια μαμά ενός 4χρονου αγοριού.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς
  • Έχει γενέθλια στις 16 Οκτωβρίου
  • Είναι 29 ετών
  • Το ζώδιό της είναι Ζυγός
  • Το όνομά της είναι Χρύσα Μάρθα Ελένη 
  • Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει μυστικός πράκτορας
  • Αφορμή για να ασχοληθεί με την υποκριτική στάθηκε μια φίλη της που πήγε να δώσει εξετάσεις σε δραματική σχολή. Της είπε "θα έρθω κι εγώ να δώσω"
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή Τράγκα
  • Έχει άλλα τρία αδέλφια. Με τον μεγαλύτερο αδελφό της έχει δύο χρόνια διαφορά. Τρίτη στη σειρά είναι η αδελφή της, Όλγα, που είναι κατά δύο χρόνια μικρότερή της και είναι επίσης ηθοποιός. Ο μικρός αδελφός τους είναι τώρα 24 ετών.
  • Η πορεία της στην τηλεόραση ξεκίνησε με μια μικρή εμφάνιση σε παιδική ηλικία στις «Μάγισσες της Σμύρνης», το 2005 
  • Το επαγγελματικό ντεμπούτο έγινε στη σειρά Ar3na του Star, το 2017, με τον ρόλο της Μυρτώς
  • Έπαιξε επίσης στη σειρά «Η Επιστροφή» το 2018 και το 2020, έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Γαλλίδας Ζωρζέτ στις «Άγριες Μέλισσες»
  • Το 2024, πρωταγωνίστησε στη σειρά «Ταμπού», στον ρόλο της Ελισάβετ Καλλιγά
  • Το 2026, ενσάρκωσε τον ρόλο της Αλίκης στην πρώτη της κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους, «Φίλοι για Πάντα»
  • Στο θέατρο, έπαιξε στις παραστάσεις «Φεγγάρι από Χαρτί» το 2020 και «Οι Άθικτοι» το 2021

Αντώνης Καρυστινός- Χρύσα Μιχαλοπούλου στην επίσημη πρεμιέρα «Οι Άθικτοι», το 2021/ NDP

Αντώνης Καρυστινός- Χρύσα Μιχαλοπούλου στην επίσημη πρεμιέρα «Οι Άθικτοι», το 2021/ NDP

Χρύσα Μιχαλοπούλου: H μητρότητα στα 24 της- «Ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου»

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου έγινε μητέρα στα 24 της χρόνια. Απέκτησε ένα αγοράκι από τη σχέση της με τον σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Ο μικρός Κίμωνας- Ιωάννης έγινε 4 ετών, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως έχει πει η ίδια πάντα ήθελε να γίνει μαμά νέα. Το ζευγάρι μπορεί να τράβηξε χωριστούς δρόμους, όμως παραμένουν οικογένεια, όπως έχει παραδεχτεί η ηθοποιός.

«Το παιδί είναι υπέροχα! Είναι τεσσάρων. Μεγαλώνουμε μαζί βασικά. Γραφικό αυτό που θα πω, αλλά είναι ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου, μακράν», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή The 2night Show.

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