Χρύσα Μιχαλοπούλου: Τι είπε για τη μητρότητα και τον 4χρονο γιο της στην εκπομπή The 2night Show

H Xρύσα Μιχαλοπούλου βρέθηκε σχεδόν τυχαία στον δρόμο της υποκριτικής, όμως μετά την αποφοίτησή της από τη Δραματική σχολή, φάνηκε πως έκανε πολύ καλά που τον διάλεξε.

Με μια σειρά από συμμετοχές σε σειρές όπως «Άγριες Μέλισσες», «Η επιστροφή», «Ταμπού» κ.ά, φέτος τη βλέπουμε στον ρόλο της Λεμονιάς Δρογούτη στο «Κρίνο & Αγκάθι» να παίζει μαζί με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως τον Στέλιο Μάινα και τη Μαρία Ζορμπά.

Η όμορφη ηθοποιός είναι το δεύτερο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας και η ίδια μαμά ενός 4χρονου αγοριού.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς

από Έλληνες γονείς Έχει γενέθλια στις 16 Οκτωβρίου

Είναι 29 ετών

Το ζώδιό της είναι Ζυγός

Το όνομά της είναι Χρύσα Μάρθα Ελένη

Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει μυστικός πράκτορας

Αφορμή για να ασχοληθεί με την υποκριτική στάθηκε μια φίλη της που πήγε να δώσει εξετάσεις σε δραματική σχολή. Της είπε "θα έρθω κι εγώ να δώσω"

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή Τράγκα

Έχει άλλα τρία αδέλφια. Με τον μεγαλύτερο αδελφό της έχει δύο χρόνια διαφορά. Τρίτη στη σειρά είναι η αδελφή της, Όλγα, που είναι κατά δύο χρόνια μικρότερή της και είναι επίσης ηθοποιός. Ο μικρός αδελφός τους είναι τώρα 24 ετών.

Η πορεία της στην τηλεόραση ξεκίνησε με μια μικρή εμφάνιση σε παιδική ηλικία στις «Μάγισσες της Σμύρνης» , το 2005

, το 2005 Το επαγγελματικό ντεμπούτο έγινε στη σειρά Ar3na του Star, το 2017, με τον ρόλο της Μυρτώς

Έπαιξε επίσης στη σειρά «Η Επιστροφή» το 2018 και το 2020, έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Γαλλίδας Ζωρζέτ στις «Άγριες Μέλισσες»

το 2018 και το 2020, έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Γαλλίδας Ζωρζέτ στις Το 2024 , πρωταγωνίστησε στη σειρά «Ταμπού» , στον ρόλο της Ελισάβετ Καλλιγά

, πρωταγωνίστησε στη σειρά , στον ρόλο της Το 2026, ενσάρκωσε τον ρόλο της Αλίκης στην πρώτη της κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους, «Φίλοι για Πάντα»

Στο θέατρο, έπαιξε στις παραστάσεις «Φεγγάρι από Χαρτί» το 2020 και «Οι Άθικτοι» το 2021

Αντώνης Καρυστινός- Χρύσα Μιχαλοπούλου στην επίσημη πρεμιέρα «Οι Άθικτοι», το 2021/ NDP

Χρύσα Μιχαλοπούλου: H μητρότητα στα 24 της- «Ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου»

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου έγινε μητέρα στα 24 της χρόνια. Απέκτησε ένα αγοράκι από τη σχέση της με τον σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Ο μικρός Κίμωνας- Ιωάννης έγινε 4 ετών, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως έχει πει η ίδια πάντα ήθελε να γίνει μαμά νέα. Το ζευγάρι μπορεί να τράβηξε χωριστούς δρόμους, όμως παραμένουν οικογένεια, όπως έχει παραδεχτεί η ηθοποιός.

«Το παιδί είναι υπέροχα! Είναι τεσσάρων. Μεγαλώνουμε μαζί βασικά. Γραφικό αυτό που θα πω, αλλά είναι ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου, μακράν», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή The 2night Show.