Σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί βρίσκεται πλέον η Μάγδα Τσαγγάνη, μετά από επτά μήνες νοσηλείας και τέσσερις μήνες στην εντατική, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που ακολούθησαν πτώση και τραυματισμό στο ισχίο. Η μεταφορά της έγινε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και τα νεότερα για την κατάστασή της παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Το Πρωινό.

Η ηθοποιός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με στόχο να συνεχίσει πλέον σε εξειδικευμένη δομή τη θεραπεία και την αποκατάστασή της. Επόμενος στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, να επιστρέψει στο σπίτι της στην Αίγινα.

«Η Μάγδα Τσαγγάνη, βρίσκεται ήδη από χθες σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί. Βγήκε από το νοσοκομείο. Η κυρία Τσαγγάνη, έμεινε 7 μήνες στο νοσοκομείο, 4 μήνες στην εντατική με πολλά προβλήματα υγείας. Πήγε και ήρθε. Στο κέντρο αποκατάστασης θα γίνει η δουλειά που πρέπει, για να γυρίσει μετά στο σπίτι της, στην Αίγινα», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης.

Μεταφορά στο Κορωπί μετά τη νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα που είχε τον περασμένο Απρίλιο στην Αίγινα. Από την πτώση υπέστη σοβαρό κάταγμα στο ισχίο και ακολούθησε χειρουργική επέμβαση. Η μετεγχειρητική της πορεία, όμως, επιβαρύνθηκε από σοβαρές επιπλοκές που οδήγησαν σε μακρά παραμονή στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ηθοποιός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, παρέμεινε για διάστημα σε κώμα και υποβλήθηκε σε τραχειοστομία. Οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ έκριναν, μετά τη βελτίωση της εικόνας της, ότι το επόμενο βήμα έπρεπε να είναι η άμεση μεταφορά της σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Η κατάσταση της υγείας της περιγράφηκε ως αισθητά καλύτερη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, μετά από μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρθηκε, είχαν υπάρξει ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές.

Το χρονικό της περιπέτειας υγείας

Η περιπέτεια της Μάγδας Τσαγγάνη ξεκίνησε από τον τραυματισμό της στο ισχίο ύστερα από πτώση στην Αίγινα. Από εκεί και μετά ακολούθησε χειρουργείο και μια πολύ δύσκολη νοσηλεία, η οποία επεκτάθηκε για συνολικά επτά μήνες.

Στο διάστημα αυτό η ηθοποιός παρέμεινε τέσσερις μήνες στην εντατική, με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Η αποσωλήνωση και η αφαίρεση της τραχειοστομίας αποτέλεσαν κομβικά σημεία της πορείας της, καθώς μετά από αυτή τη φάση παρουσίασε σημάδια επικοινωνίας και βελτίωσης.

Η μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης θεωρήθηκε κρίσιμη για το επόμενο στάδιο, καθώς εκεί θα ακολουθήσουν οι θεραπείες που χρειάζονται ώστε να ανακτήσει δυνάμεις και λειτουργικότητα.

Ο ρόλος του Γιώργου Καπουτζίδη στην αποκατάσταση

Στην ίδια υπόθεση δημοσιοποιήθηκε και η παρέμβαση του Γιώργου Καπουτζίδη για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ηθοποιού σε κέντρο αποκατάστασης. Την πληροφορία έφερε στο φως ο Πάντης Κούσης, μιλώντας επίσης στο «Το Πρωινό» του ANT1.

Όπως μεταδόθηκε, ο γνωστός δημιουργός και ηθοποιός μεσολάβησε προσωπικά ώστε να προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς, ενώ εξέφρασε την πρόθεση να καλύψει τα έξοδα της παραμονής και της θεραπείας της εκεί. Η στήριξή του συνδέεται και με τη μακρόχρονη γνωριμία των δύο καλλιτεχνών.

Η σχέση τους ανάγεται στη συνεργασία τους το 2003 στη σειρά του Mega Σαββατογεννημένες, την πρώτη μεγάλη συγγραφική επιτυχία του Γιώργου Καπουτζίδη, όπου η Μάγδα Τσαγγάνη είχε τον ρόλο της Ευανθίας Λαζάρου.

Στόχος η επιστροφή της στην Αίγινα

Το άμεσο ζητούμενο πλέον είναι η πορεία της αποκατάστασης στο Κορωπί. Η μεταφορά της από το νοσοκομείο στο κέντρο αποκατάστασης σηματοδοτεί την αλλαγή φάσης στη μάχη που δίνει η ηθοποιός, από την οξεία νοσηλεία στη σταδιακή επάνοδο.

Αυτό που προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία είναι ότι η υγεία της έχει παρουσιάσει βελτίωση που επέτρεψε το εξιτήριο και την έναρξη του επόμενου σταδίου θεραπείας. Τελικός στόχος παραμένει η επιστροφή της στο σπίτι της, στην Αίγινα.