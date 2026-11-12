Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα

Απάντηση και από ελληνική φρεγάτα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo βρίσκεται σε διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, συμμετέχοντας σε έρευνες για υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
  • Η ελληνική φρεγάτα "Λήμνος" και τουρκική φρεγάτα παρακολουθούν διακριτικά την πορεία του Abeille Marengo.
  • Η τουρκική φρεγάτα δήλωσε μέσω ασυρμάτου ότι το γαλλικό πλοίο πλέει σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, ενώ η ελληνική αντέτεινε ότι κινείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.
  • Οι έρευνες είναι στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ, περιορίζοντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
  • Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει τεταμένη, με την παρακολούθηση των πλοίων να προσδίδει γεωπολιτικό ενδιαφέρον στην αποστολή.

Σε διεθνή ύδατα, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, βρίσκεται πλέον το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. 

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η Αθήνα εξέδωσε αντί-NAVTEX

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της απεσταλμένης του Star, Κατερίνας Ρίστα, από την Κάρπαθο, το γαλλικό ερευνητικό ακολούθησε πορεία νοτιοανατολικά του νησιού, περνώντας από το νότιο άκρο του, με κατεύθυνση προς τα διεθνή ύδατα.

Η πορεία του Abeille Marengo και η παρουσία των φρεγατών

Από νωρίς το πρωί, το Star κατέγραφε την πορεία του πλοίου, ακόμη και με εικόνες από drone. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν στο μεσημεριανό δελτίο διακρινόταν το γαλλικό ερευνητικό να κινείται κάτω από την Κάρπαθο, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπήρχε ελληνική φρεγάτα.

Παράνομη NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για το Abeille Marengo!

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε απόσταση βρισκόταν και τουρκική φρεγάτα, με τα δύο πολεμικά πλοία να παρακολουθούν διακριτικά την κατάσταση.

Το Abeille Marengo παρέμεινε για αρκετές ώρες σχεδόν ακίνητο σε συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με την εικόνα της ναυτικής του κίνησης που παρουσίασε το Star. Αργότερα, το γαλλικό ερευνητικό πέρασε σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Abeille Marengo: Ισραηλινά «μάτια» παρακολουθούν τους Τούρκους

Μόλις το γαλλικό πλοίο πέρασε σε διεθνή ύδατα, η τουρκική φρεγάτα ανέγνωσε δια ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Από την πλευρά της, η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος» απάντησε με δικό της μήνυμα μέσω ασυρμάτου πως το «Abeille Marengo» κινείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και πως ενεργεί με βάση την ελληνική ναυτική οδηγία.

Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία

Η παρακολούθηση της πορείας του γαλλικού ερευνητικού γινόταν διακριτικά, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, ραντάρ και της εικόνας που μεταδίδεται από τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης.

Οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αποστολή του Abeille Marengo συνδέεται με τις έρευνες για τη θαλάσσια διαδρομή του μεγάλου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Abeille Marengo: Σε ετοιμότητα το Λιμενικό στην Κάρπαθο

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και, στη συνέχεια, με το Ισραήλ, περιορίζοντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Οι έρευνες στον βυθό αποτελούν σημαντικό στάδιο για την προώθηση του σχεδιασμού και την αποτύπωση των συνθηκών στην περιοχή όπου προβλέπεται να περάσει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Πηγές ΥΠΕΞ: «Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX για το Abeille Marengo»

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εκδώσει σχετικές NAVTEX για τις ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις κινήσεις των πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το επόμενο διάστημα ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη των ερευνών και η πορεία του γαλλικού ερευνητικού, σε μια περιοχή όπου η παρουσία πολεμικών πλοίων προσδίδει αυξημένο γεωπολιτικό ενδιαφέρον στην αποστολή.

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