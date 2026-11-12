Σε διεθνή ύδατα, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, βρίσκεται πλέον το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της απεσταλμένης του Star, Κατερίνας Ρίστα, από την Κάρπαθο, το γαλλικό ερευνητικό ακολούθησε πορεία νοτιοανατολικά του νησιού, περνώντας από το νότιο άκρο του, με κατεύθυνση προς τα διεθνή ύδατα.

Η πορεία του Abeille Marengo και η παρουσία των φρεγατών

Από νωρίς το πρωί, το Star κατέγραφε την πορεία του πλοίου, ακόμη και με εικόνες από drone. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν στο μεσημεριανό δελτίο διακρινόταν το γαλλικό ερευνητικό να κινείται κάτω από την Κάρπαθο, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπήρχε ελληνική φρεγάτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε απόσταση βρισκόταν και τουρκική φρεγάτα, με τα δύο πολεμικά πλοία να παρακολουθούν διακριτικά την κατάσταση.

Το Abeille Marengo παρέμεινε για αρκετές ώρες σχεδόν ακίνητο σε συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με την εικόνα της ναυτικής του κίνησης που παρουσίασε το Star. Αργότερα, το γαλλικό ερευνητικό πέρασε σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Μόλις το γαλλικό πλοίο πέρασε σε διεθνή ύδατα, η τουρκική φρεγάτα ανέγνωσε δια ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Από την πλευρά της, η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος» απάντησε με δικό της μήνυμα μέσω ασυρμάτου πως το «Abeille Marengo» κινείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και πως ενεργεί με βάση την ελληνική ναυτική οδηγία.

Η παρακολούθηση της πορείας του γαλλικού ερευνητικού γινόταν διακριτικά, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, ραντάρ και της εικόνας που μεταδίδεται από τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης.

Οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αποστολή του Abeille Marengo συνδέεται με τις έρευνες για τη θαλάσσια διαδρομή του μεγάλου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και, στη συνέχεια, με το Ισραήλ, περιορίζοντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Οι έρευνες στον βυθό αποτελούν σημαντικό στάδιο για την προώθηση του σχεδιασμού και την αποτύπωση των συνθηκών στην περιοχή όπου προβλέπεται να περάσει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εκδώσει σχετικές NAVTEX για τις ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις κινήσεις των πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το επόμενο διάστημα ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη των ερευνών και η πορεία του γαλλικού ερευνητικού, σε μια περιοχή όπου η παρουσία πολεμικών πλοίων προσδίδει αυξημένο γεωπολιτικό ενδιαφέρον στην αποστολή.