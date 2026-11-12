Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του

Μετά τον σάλο με τη μοριοδότηση της κόρης του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Η παραίτηση σχετίζεται με την υπόθεση της κόρης του και την είσοδό της στο πανεπιστήμιο μέσω αθλητικών μορίων, οι εξηγήσεις του οποίου κρίθηκαν ανεπαρκείς.
  • Η κόρη του Τσαβδαρίδη εισήχθη αρχικά στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας, αλλά δεν εγγράφηκε τελικά και σπουδάζει στην Κύπρο.
  • Ο Τσαβδαρίδης αρνήθηκε ότι η κόρη του χρησιμοποίησε επιπλέον μοριοδότηση και ότι άσκησε πιέσεις για την ένταξή της στην ομάδα χάντμπολ.
  • Η απόφαση για την παραίτηση ελήφθη λόγω των πολιτικών επιπτώσεων που προκάλεσαν οι καταγγελίες, παρά την έλλειψη παρανομίας.

Την παραίτησή του υπέβαλε στον πρωθυπουγό ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσβδαρίδης, την οποία και αποδέχθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεση που αφορά την κόρη του και την είσοδο της στο πανεπιστήμιο με τα αθλητικά μόρια της κόρης του «δεν κρίθηκαν επαρκείς».

Κρίνεται η παραμονή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης».

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η υπόθεση της μοριοδότησης που προκάλεσε σάλο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη αρχικά, με βάση τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, συγκεντρώνοντας περίπου 9.700 μόρια.

Καταγγελίες ότι η κόρη του Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης

Ωστόσο, η συμμετοχή της στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, η οποία κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, φέρεται να της εξασφάλισε το δικαίωμα πρόσθετης μοριοδότησης κατά 10% για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης, εμφανίζεται να εξασφάλισε επίσης εισαγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, χωρίς τελικά να εγγραφεί σε αυτό.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, με την ιδιότητα του κηδεμόνα, είχε καταθέσει αίτηση στο υπουργείο Παιδείας για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης της κόρης του και την υπαγωγή της στην ευνοϊκή ρύθμιση της πρόσθετης μοριοδότησης. 

Η κόρη του υφυπουργού δεν αξιοποίησε τελικά τη συγκεκριμένη δυνατότητα για την εισαγωγή της στη Γεωπονική της Λάρισας και σπουδάζει στην Κύπρο.

Τι είχε υποστηρίξει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Από την πλευρά του, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε δηλώσεις του χθες διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κόρη του χρησιμοποίησε επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο βουλευτής Ημαθίας αμφισβήτησε αρχικά το περιεχόμενο των καταγγελιών, διερωτώμενος ποιο ακριβώς είναι το αδίκημα που του αποδίδεται. Όπως υποστήριξε, η κόρη του εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές, χωρίς να κάνει χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης.

«Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Τι απάντησε για τις πιέσεις στην ομάδα χάντμπολ

Ο υφυπουργός αρνήθηκε επίσης ότι άσκησε πιέσεις προκειμένου να ενταχθεί η κόρη του στη συγκεκριμένη ομάδα χάντμπολ, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν άλλα παιδιά. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε κατηγορηματικά «προφανώς όχι».

Παράλληλα, διέψευσε ότι παρενέβη για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για να δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια του συλλόγου, διέθετε δελτίο που είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και οι συμμετοχές της στους αγώνες καταγράφονταν κανονικά στα φύλλα αγώνα.

Όπως διευκρίνισε, δεν αγωνιζόταν σε όλες τις αναμετρήσεις, καθώς η συμμετοχή της αποτελούσε αποκλειστικά απόφαση του προπονητή. Επιπλέον, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επαφή ούτε με τη διοίκηση της ομάδας ούτε με τον προπονητή, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπήρξε δική του παρέμβαση για οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Το πολιτικό παρασκήνιο και η παραίτηση

Η υπόθεση προκάλεσε προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς, πέρα από το ενδεχόμενο ζητημάτων που αφορούν τη νομιμότητα της διαδικασίας, στο κυβερνητικό επιτελείο τέθηκε και το ζήτημα της πολιτικής διαχείρισης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ταξιδεύει για την Ιρλανδία και ο «πρωινός καφές» συνεδρίασε χωρίς αυτόν. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν εισηγήσεις για την απομάκρυνση του υφυπουργού, με το σκεπτικό ότι οι καταγγελίες δημιουργούσαν ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον για την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την τελική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών.

Ο κ. Μητσοτάκης από χθες ζύγιζε τα δεδομένα, αντιλαμβανόμενος το προβληματικό της υπόθεσης, αν και αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε κάποια παρανομία. Εντούτοις ο τρόπος διαχείρισης του θέματος οδήγησε στο να του ζητηθεί η παραίτηση. 

Με τον κ. Τσαβδαρίδη επικοινώνησε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ από χθες του είχε σταλεί το μήνυμα να είναι έτοιμος.

Σύντομα θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάτης του, με πηγές από το Μαξίμου να αναφέρουν πως θα είναι βουλευτής της ΝΔ.

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