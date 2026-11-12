Ερρίκος Πετιλόν: «Με κατέστρεψε» – Τι λέει για τη γυναίκα που τον έμπλεξε

Η τελευταία επικοινωνία μαζί της - Τι είπε στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ερρίκος Πετιλόν κατηγορεί τη γυναίκα που τον εμπλέκει στη φοροδιαφυγή, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από τις εταιρείες.
  • Έχει χάσει περίπου 20.000 ευρώ από την Πρόνοια λόγω της κατάστασής του.
  • Προφυλακίστηκε 56χρονος που δημιούργησε δίκτυο αχυρανθρώπων.
  • Μια 27χρονη κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με όρους και αποκάλυψε ότι την παραπλάνησαν για επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ.
  • Η 27χρονη ανησύχησε όταν έλαβε δικαστικά έγγραφα για οφειλές.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, που βρέθηκε κατηγορούμενος στη φοροδιαφυγή «μαμούθ» στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο STAR για τη γυναίκα που τον έμπλεξε.

Αποκάλυψε στην Τασούλα Παπανικολάου την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της πριν από ενάμιση χρόνο, αλλά και την απάντηση που του έδωσε όταν της ζήτησε να τον βγάλει από τις εταιρείες. 

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι προσπαθούσα. Με είδαν που πήγαινα στα γραφεία και δεν την έβρισκα, να με βγάλει εδώ και τρία χρόνια από τις εταιρείες. Και της είχα πει ότι με έχει καταστρέψει. Ούτε Πρόνοια, ούτε τίποτα μπορούσα να πάρω. Έχω χάσει περίπου 20.000 από την Πρόνοια επί τρία χρόνια. Μία φορά το σήκωσε, μιλάμε πριν ενάμιση χρόνο. Φώναζα κιόλας: "Βγάλε με!”. “Σιγά”, μου λέει, “πώς κάνεις έτσι; Έχεις πάρει τόσα λεφτά"», περιέγραψε.  

Ερρίκος Πετιλόν

Προφυλακίστηκε 56χρονος που δημιούργησε δίκτυο αχυρανθρώπων 

Την ίδια ώρα, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ένας 56χρονος που κατηγορείται ότι έφτιαχνε το δίκτυο με τους αχυρανθρώπους. 

Μια κατηγορούμενη 27 ετών, που ήταν μπροστινή σε εταιρείες, αφέθηκε ελεύθερη με όρους και αποκάλυψε όσα της είπαν: 

«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκα. Μου είπαν: “Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε”. 

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