Ο Ερρίκος Πετιλόν, που βρέθηκε κατηγορούμενος στη φοροδιαφυγή «μαμούθ» στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο STAR για τη γυναίκα που τον έμπλεξε.

Αποκάλυψε στην Τασούλα Παπανικολάου την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της πριν από ενάμιση χρόνο, αλλά και την απάντηση που του έδωσε όταν της ζήτησε να τον βγάλει από τις εταιρείες.

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι προσπαθούσα. Με είδαν που πήγαινα στα γραφεία και δεν την έβρισκα, να με βγάλει εδώ και τρία χρόνια από τις εταιρείες. Και της είχα πει ότι με έχει καταστρέψει. Ούτε Πρόνοια, ούτε τίποτα μπορούσα να πάρω. Έχω χάσει περίπου 20.000 από την Πρόνοια επί τρία χρόνια. Μία φορά το σήκωσε, μιλάμε πριν ενάμιση χρόνο. Φώναζα κιόλας: "Βγάλε με!”. “Σιγά”, μου λέει, “πώς κάνεις έτσι; Έχεις πάρει τόσα λεφτά"», περιέγραψε.

Προφυλακίστηκε 56χρονος που δημιούργησε δίκτυο αχυρανθρώπων

Την ίδια ώρα, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ένας 56χρονος που κατηγορείται ότι έφτιαχνε το δίκτυο με τους αχυρανθρώπους.

Μια κατηγορούμενη 27 ετών, που ήταν μπροστινή σε εταιρείες, αφέθηκε ελεύθερη με όρους και αποκάλυψε όσα της είπαν:

«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκα. Μου είπαν: “Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε”.

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