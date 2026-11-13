«Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft

Προβλήματα μέχρι και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των υπουργείων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 15:24 Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο
13.11.26 , 15:22 Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο «Σταύρος Νιάρχος» ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου
13.11.26 , 15:16 Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!
13.11.26 , 15:09 «Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft
13.11.26 , 14:54 Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!
13.11.26 , 14:51 Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού
13.11.26 , 14:47 Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!
13.11.26 , 14:30 Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο
13.11.26 , 14:11 Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του
13.11.26 , 14:07 Άγρια ληστεία στο Μαρούσι: Της άρπαξαν την αλυσίδα και την πέταξαν κάτω
13.11.26 , 14:01 Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas
13.11.26 , 14:01 Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
13.11.26 , 14:00 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρωινό του είναι θρεπτικό και έχει τέσσερα υλικά
13.11.26 , 13:40 Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
13.11.26 , 13:30 Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Ζήνα Κουτσελίνη: «Λένε ότι είναι το κορίτσι του Πέτρου Κωστόπουλου»
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγχυση σε πολίτες και επιχειρήσεις λόγω του "μπλακ άουτ" της Microsoft, που επηρεάζει το Outlook και άλλες υπηρεσίες.
  • Προβλήματα κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων, αλλά η λειτουργία του Δημοσίου δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά.
  • Πολίτες και φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση σε σημαντικά αρχεία και εργασίες τους.
  • Η Microsoft ερευνά αν πρόκειται για τεχνική αστοχία ή κυβερνοεπίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις χάκινγκ.
  • Πάνω από 1 δισεκατομμύριο λογαριασμοί Microsoft παγκοσμίως, με σοβαρές συνέπειες για την ψηφιακή καθημερινότητα.

Μεγάλη σύγχυση επικρατεί και στη χώρα μας με το «μπλακ άουτ» της Microsoft, καθώς αρκετοί πολίτες αλλά και επιχειρήσεις διατηρούσαν σημαντικά αρχεία  στο Outlook. Μάλιστα και υπηρεσίες του δημοσίου λειτουργούν με Outlook, όπως μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star ο Άρης Λάμπος. 

Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, αλλά δεν έχει επηρεαστεί  ουσιαστικά η λειτουργία του Δημοσίου σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft: «'Επεσαν» Outlook, Teams, Copilot

Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν πολίτες που χρησιμοποιούσαν το Outlook σαν προσωπικό τους αρχείο, είτε για να κρατούν τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικούς κωδικούς. Αρκετός κόσμος αποθηκεύει τη φαρμακευτική του αγωγή και σημαντικές εξετάσεις. Φοιτητές έχουν τις εργασίες τους και δεν έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή.  

«Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft

Σταδιακά από τις 11 άρχισαν να αποκαθίστανται κάποιες υπηρεσίες. 

Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το Outlook, όχι μόνο για e-mail αλλά ως ένα ολοκληρωμένο κέντρο οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου κι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Επίσης το «μπλακ άουτ» στο teams έχει προκαλέσει μεγέλη σύγχυση γιατί πρόκειται για την κύρια εφαρμογή που χρησιμοποιείται πλέον στις τηλεδιασκέψεις.  

Και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν επηρεαστεί, όπως το Copilot. Παρότι τα βασικά μοντέλα AI παρέμειναν λειτουργικά, διακόπηκαν τα εργαλεία σύνδεσης που επιτρέπουν σε αυτές τις πλατφόρμες να αντλούν δεδομένα από τη Microsoft. 

Ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο οι λογαριασμοί Microsoft σε όλον τον κόσμο 

«Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft

Το συνεχιζόμενο ψηφιακό πρόβλημα με τη Microsoft προκαλεί αναστάτωση σε χρήστες και επιχειρήσεις, με το βασικό ερώτημα να παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για τεχνική αστοχία ή για μια άγνωστη μορφή κυβερνοεπίθεσης; Σύμφωνα με τον διευθυντή σύνταξης του Star και παρουσιαστή του LeadersΗλία Παπανικολάου, προκύπτει ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις χάκινγκ, ενώ το εύρος της εξάρτησης από τα προϊόντα της Microsoft εξηγεί γιατί το πρόβλημα αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις.

Oι χρήστες του Outlook φτάνουν τα 850 εκατομμύρια, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να υπολογίζονται οι εταιρικοί και εμπορικοί χρήστες που αξιοποιούν το σύνολο των υπηρεσιών της εταιρείας. H ψηφιακή καθημερινότητα μεγάλου μέρους του πλανήτη στηρίζεται σε εργαλεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και τεχνητής νοημοσύνης που συνδέονται με τη Microsoft. 

Χάκινγκ ή τεχνική κατάρρευση των servers;

«Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις κυβερνοεπίθεσης. Ο Ηλίας Παπανικολάου εξήγησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μιας πιο σύνθετης και άγνωστης μορφής επίθεσης, σημειώνοντας: «Μπορεί να είναι χάκινγκ το οποίο μέχρι στιγμής να είναι τόσο προηγμένο μάλλον, που να αλλάζει τον τρόπο που γινόταν ως τώρα το χάκινγκ».

Η Microsoft προσπαθεί να αποκαταστήσει διακοπές λειτουργίας υπηρεσιών της

Η Microsoft ανακοίνωσε πως οι πιο πρόσφατες προσπάθειες που κατέβαλε για την αποκατάσταση του προβλήματος δε λειτούργησαν όπως θα αναμενόταν και ότι αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει εντοπιστεί «καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης».

«Σε αυτό το στάδιο, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης», σημείωσε ο Τσαρλς Λαμάνα, ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της εταιρείας, ενώ αυτή αντιμετωπίζει σημαντική βλάβη που πλήττει για αρκετές ώρες την υπηρεσία μηνυμάτων Outlook και προϊόντα της όπως το Teams ή ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης (TN/ΑΙ) Copilot με συνέπειες που έγιναν αισθητές σε παγκοσμια κλίμακα, με εταιρείες και κυβερνήσεις να επισημαίνουν αδυναμία να επικοινωνήσουν μέσω Outlook.

«Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και επιβεβαιώσαμε ότι η αλλαγή δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν», σημείωσε η εταιρεία.

«Εντοπίζουμε εναλλακτικούς άξονες εργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν» για να επιτραπεί η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε περισσότερες πληροφορίες μόλις τις έχουμε, και προς το παρόν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κακόβουλης δραστηριότητας».

Νωρίτερα, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι «ακολουθεί επιθετικά όλους τους δρόμους για να περιορίσει τις συνέπειες», σημειώνοντας: «Αναλύουμε διαγνωστικά δεδομένα για να αποσαφηνίσουμε τι πυροδότησε τη συμπεριφορά αυτή».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 |
MICROSOFT
 |
OUTLOOK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χίθροου
Κοσμος
Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο
Πράγα Ή Βιέννη;
Κοσμος
Βιέννη ή Πράγα; Πού να ταξιδέψετε τα φετινά Χριστούγεννα
Νέα Υόρκη: Τρομακτικό Βίντεο Μέσα Από Το Κτίριο Που Έπεσε
Κοσμος
Νέα Υόρκη: Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτίριο, την ώρα της κατάρρευσης
Παγκόσμιο Μπλακ Άουτ Στη Microsoft
Κοσμος
Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft: «'Επεσαν» Outlook, Teams, Copilot
Αυστραλία: Βίντεο Από Τη Διάσωση 17χρονου Που Αγνοούταν
Κοσμος
Τον έψαχναν έξι ημέρες σε πυκνό δάσος – Η στιγμή που τον εντοπίζουν ζωντανό
Ενεργειακός Συναγερμός Στην Ευρώπη Για Το Κόστος Θέρμανσης
Κοσμος
Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Πόσο θα κοστίσει η θέρμανση τον χειμώνα
Συντριβή Στρατιωτικού Αεροσκάφους Στην Τουρκία - 4 Νεκροί
Κοσμος
Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία - Νεκροί 4 στρατιώτες
Πυροβολισμοί Σε Συνοικία Κοντά Στον Λευκό Οίκο
Κοσμος
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένας νεκρός & 4 τραυματίες
Λονδίνο: Τα Harrods Στολίστηκαν Με 17.000 Λαμπιόνια
Κοσμος
Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Στολίστηκαν τα Harrods με 17.000 λαμπιόνια!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top