Μεγάλη σύγχυση επικρατεί και στη χώρα μας με το «μπλακ άουτ» της Microsoft, καθώς αρκετοί πολίτες αλλά και επιχειρήσεις διατηρούσαν σημαντικά αρχεία στο Outlook. Μάλιστα και υπηρεσίες του δημοσίου λειτουργούν με Outlook, όπως μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star ο Άρης Λάμπος.

Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, αλλά δεν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά η λειτουργία του Δημοσίου σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν πολίτες που χρησιμοποιούσαν το Outlook σαν προσωπικό τους αρχείο, είτε για να κρατούν τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικούς κωδικούς. Αρκετός κόσμος αποθηκεύει τη φαρμακευτική του αγωγή και σημαντικές εξετάσεις. Φοιτητές έχουν τις εργασίες τους και δεν έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή.

Σταδιακά από τις 11 άρχισαν να αποκαθίστανται κάποιες υπηρεσίες.

Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το Outlook, όχι μόνο για e-mail αλλά ως ένα ολοκληρωμένο κέντρο οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου κι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Επίσης το «μπλακ άουτ» στο teams έχει προκαλέσει μεγέλη σύγχυση γιατί πρόκειται για την κύρια εφαρμογή που χρησιμοποιείται πλέον στις τηλεδιασκέψεις.

Και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν επηρεαστεί, όπως το Copilot. Παρότι τα βασικά μοντέλα AI παρέμειναν λειτουργικά, διακόπηκαν τα εργαλεία σύνδεσης που επιτρέπουν σε αυτές τις πλατφόρμες να αντλούν δεδομένα από τη Microsoft.

Ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο οι λογαριασμοί Microsoft σε όλον τον κόσμο

Το συνεχιζόμενο ψηφιακό πρόβλημα με τη Microsoft προκαλεί αναστάτωση σε χρήστες και επιχειρήσεις, με το βασικό ερώτημα να παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για τεχνική αστοχία ή για μια άγνωστη μορφή κυβερνοεπίθεσης; Σύμφωνα με τον διευθυντή σύνταξης του Star και παρουσιαστή του Leaders, Ηλία Παπανικολάου, προκύπτει ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις χάκινγκ, ενώ το εύρος της εξάρτησης από τα προϊόντα της Microsoft εξηγεί γιατί το πρόβλημα αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις.

Oι χρήστες του Outlook φτάνουν τα 850 εκατομμύρια, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να υπολογίζονται οι εταιρικοί και εμπορικοί χρήστες που αξιοποιούν το σύνολο των υπηρεσιών της εταιρείας. H ψηφιακή καθημερινότητα μεγάλου μέρους του πλανήτη στηρίζεται σε εργαλεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και τεχνητής νοημοσύνης που συνδέονται με τη Microsoft.

Χάκινγκ ή τεχνική κατάρρευση των servers;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις κυβερνοεπίθεσης. Ο Ηλίας Παπανικολάου εξήγησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μιας πιο σύνθετης και άγνωστης μορφής επίθεσης, σημειώνοντας: «Μπορεί να είναι χάκινγκ το οποίο μέχρι στιγμής να είναι τόσο προηγμένο μάλλον, που να αλλάζει τον τρόπο που γινόταν ως τώρα το χάκινγκ».

Η Microsoft προσπαθεί να αποκαταστήσει διακοπές λειτουργίας υπηρεσιών της

Η Microsoft ανακοίνωσε πως οι πιο πρόσφατες προσπάθειες που κατέβαλε για την αποκατάσταση του προβλήματος δε λειτούργησαν όπως θα αναμενόταν και ότι αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει εντοπιστεί «καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης».

«Σε αυτό το στάδιο, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης», σημείωσε ο Τσαρλς Λαμάνα, ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της εταιρείας, ενώ αυτή αντιμετωπίζει σημαντική βλάβη που πλήττει για αρκετές ώρες την υπηρεσία μηνυμάτων Outlook και προϊόντα της όπως το Teams ή ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης (TN/ΑΙ) Copilot με συνέπειες που έγιναν αισθητές σε παγκοσμια κλίμακα, με εταιρείες και κυβερνήσεις να επισημαίνουν αδυναμία να επικοινωνήσουν μέσω Outlook.

«Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και επιβεβαιώσαμε ότι η αλλαγή δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν», σημείωσε η εταιρεία.

«Εντοπίζουμε εναλλακτικούς άξονες εργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν» για να επιτραπεί η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε περισσότερες πληροφορίες μόλις τις έχουμε, και προς το παρόν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κακόβουλης δραστηριότητας».

Νωρίτερα, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι «ακολουθεί επιθετικά όλους τους δρόμους για να περιορίσει τις συνέπειες», σημειώνοντας: «Αναλύουμε διαγνωστικά δεδομένα για να αποσαφηνίσουμε τι πυροδότησε τη συμπεριφορά αυτή».