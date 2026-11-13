Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ

Πώς προέκυψε η «συγκατοίκηση» στη φυλακή

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» (13/11/2026)

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Στο ίδιο κελί των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται πλέον η προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρός, κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και η 35χρονη πρώην σύντροφος του προέδρου γνωστής ΜΚΟ από τη Θεσσαλονίκη. 

Το κελί υπ’ αριθμόν 3 βρίσκεται στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, στην πτέρυγα που χαρακτηρίζεται «VIP». Αρχικά, μαζί με τη γιατρό από το ιατρείο του Κολωνακίου βρισκόταν μία 40χρονη κρατούμενη, η οποία εμπλέκεται σε μεγάλη σπείρα διακίνησης και εμπορίου ναρκωτικών. Διέμενε στο συγκεκριμένο κελί για λόγους προστασίας. 

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Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ

Οι δύο γυναίκες, όμως, φέρεται να είχαν επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις. Οι καβγάδες ήταν συνεχείς, με αποτέλεσμα να υπάρξουν παρεμβάσεις από αρχιφύλακες και σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Η κατάσταση δεν εκτονώθηκε και η κατηγορούμενη γιατρός ζήτησε να απομακρυνθεί από το καθεστώς προστασίας, λέγοντας ότι προτιμά να μεταφερθεί σε πτέρυγα με περισσότερες κρατούμενες παρά να συνεχίσει να μένει στο ίδιο κελί.

Τελικά, δεν απομακρύνθηκε η ίδια, αλλά η 40χρονη συγκρατούμενή της. Στη θέση εκείνης μεταφέρθηκε η 35χρονη πρώην σύντροφος του προέδρου της γνωστής ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης. Στο κελί παραμένει και ηλικιωμένη κρατούμενη με προβλήματα υγείας, η οποία δεν μπορεί καν να σηκωθεί από την κουκέτα.

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Το κελί αυτό χαρακτηρίζεται και ως το «κελί των μεγάλων κυριών», καθώς και οι δύο νεότερες κρατούμενες περιγράφονται ως γυναίκες με ακριβά γούστα και παρουσία που έχει συζητηθεί έντονα ακόμη και μέσα στη φυλακή.

Το σκεπτικό για το αίτημα αποφυλάκισης του γιατρού

Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ

Παράλληλα, προχωρά και η διαδικασία υποβολής του αιτήματος αποφυλάκισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού. Σύμφωνα με τη Ρούλα Κουσκουρή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους δύο δικηγόρους του και αποφασίστηκε ότι το αίτημα θα κατατεθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Το σκεπτικό της υπεράσπισης κινείται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

  • Ο πρώτος είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, αλλά πελάτης της συζύγου του, άρα ο ίδιος δεν είχε εμπλοκή ούτε με τη θεραπεία ούτε με τα ραντεβού.
  • Ο δεύτερος άξονας αφορά τα μηχανήματα του ιατρείου. Ο γιατρός αναμένεται να υποστηρίξει ότι γνώριζε την ύπαρξή τους, αλλά όχι ότι ήταν παράνομα ή χωρίς άδεια.
  • Ο τρίτος σχετίζεται με το χρονικό της επίμαχης ημέρας, με την υπεράσπιση να προβάλλει ώρες, έγγραφα και την παρουσία ή απουσία του από το ιατρείο.
  • Ο τέταρτος αφορά την προσπάθεια ανάνηψης. Ο γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι κλήθηκε όταν το περιστατικό είχε ήδη συμβεί, ότι προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ και ότι «Δεν του έδωσα εγώ αδρεναλίνη, του έδωσε εκείνη. Δεν έχω καμία άλλη εμπλοκή με το θάνατό του».

Στο αίτημα αναμένεται να ζητηθεί αποφυλάκιση, ακόμη και με βραχιολάκι, έως ότου η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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