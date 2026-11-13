Μεσσαροπούλου: H πρόταση γάμου του Γ. Μυλωνάκη -«Τα κοπάνησα όλα»

Η δημοσιογράφος εξιστόρησε το σκηνικό που δημιουργήθηκε εκείνη τη μέρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου περιγράφει την αποτυχημένη πρόταση γάμου του Γιώργου Μυλωνάκη στο Παρίσι.
  • Η πρόταση γάμου συνοδεύτηκε από ένταση και καβγά, με τον Μυλωνάκη να φεύγει από το δωμάτιο.
  • Μετά από μία ώρα, ο Μυλωνάκης επέστρεψε και της έδωσε το δαχτυλίδι, ενώ η Μεσσαροπούλου έκλαιγε.
  • Η Μεσσαροπούλου του πρότεινε να πάρει πίσω το δαχτυλίδι και να ξεκινήσουν από την αρχή.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2006 και έχουν δύο παιδιά, είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια.

Με αφορμή την περιγραφή της Κατερίνας Καινούργιου για την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στο Παρίσι, η οποία έγινε σε εστιατόριο με την παρουσία φίλων τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε την πρόταση γάμου από τον δικό της σύζυγο, τον Γιώργο Μυλωνάκη, που της είχε κάνει επίσης στη γαλλική πρωτεύουσα 

«Κατερίνα, και μένα δε μου πήγε πολύ καλά η πρόταση γάμου στο Παρίσι, δεν πειράζει αλλά όλα καλά», ανέφερε η δημοσιογράφος του Happy Day, με αφορμή τη δηλητηρίαση που έπαθε η Κatken, στην επιστροφή της από το Παρίσι. «Εγώ την επέστρεψα. Τα κοπάνησα όλα. Άσε...», συνέχισε. 

Τότε, οι συνεργάτες της επέμεναν να τους εξιστορήσει τι εννοούσε και τι είχε συμβεί. «Παιδιά, ο άντρας μου θέλει να δημιουργεί ατμόσφαιρα, οπότε δημιούργησε... μέσα στο μυαλό του είχε ότι δημιουργώντας έντονα συναισθήματα από τη δική του την πλευρά, αυτά θα γίνουν αποδεκτά και από την άλλη. Δημιούργησε καβγά, ένταση χωρίς λόγο. Απέτυχε παταγωδώς όμως, γιατί εγώ δεν έχω αυτές τις αυξομειώσεις. Οπότε, δημιουργεί μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μία ένταση, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ένταση. Δεν υπήρχε λόγος και σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο. Με αφήνει αμανάτι. Φεύγει λοιπόν από το δωμάτιο και κατεβαίνει κύριος στο μπαρ. Πίνει και το ποτάκι του, σου λέει θα ανέβω τώρα πάνω, οπότε μετά θα χαρεί πάρα πολύ αυτό με το δαχτυλίδι. Έπινε στην υγειά του, αλλά λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Διότι, ανεβαίνοντας μετά από μία ώρα πάνω του τα φέρνω όλα στο κεφάλι.

Μετά ανέβηκε πάνω και μου έδωσε το δαχτυλίδι. Εγώ έκλαιγα μια ώρα και προσπαθούσα η κακομοίρα να καταλάβω τι έχει συμβεί. Στο διπλανό δωμάτιο ήταν η κουμπάρα μου που μας πάντρεψε μετά και άκουγε την φασαρία και μου λέει "ήθελα να μπουκάρω αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει". Όπως δίνει λοιπόν το δαχτυλίδι, εγώ κλαίγοντας, είχα πλαντάξει στο κλάμα κόκκινη, του λέω 'Άκου να δεις όπως είσαι, πάρε και το δαχτυλίδι, πάρε και το μπουφάν σου, πάρε και τις βαλίτσες σου και πάρτο από την αρχή».

Μεσσαροπούλου: H πρόταση γάμου του Γ. Μυλωνάκη -«Τα κοπάνησα όλα»

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2006. Είναι πάνω από 20 χρόνια μαζί κι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. 

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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΙΣΙ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
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