Η δημόσια συγγνώμη μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ / Βίντεο Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων Star

Τα 33α γενέθλιά του γιόρτασε ο Άρης Μουγκοπέτρος, κάνοντας έναν βαθιά εξομολογητικό απολογισμό ζωής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram!

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, όπου ποζάρει αγκαλιά με τις κόρες του μπροστά από τη γενέθλια τούρτα του, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με λόγια καρδιάς για τις δυσκολίες που βίωσε το τελευταίο διάστημα, αλλά και για όσους στάθηκαν πραγματικά βράχοι στο πλευρό του.

Όπως εξομολογήθηκε, τα φετινά του γενέθλια ήταν διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά, καθώς οι δυσκολίες λειτούργησαν ως «φίλτρο» για τους ανθρώπους γύρω του, αφήνοντας δίπλα του μόνο τους λίγους και αληθινούς.

Η συγκινητική ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου:

«33 λοιπόν … Και για πρώτη φορά ίσως, τα γενέθλιά μου δεν μετρήθηκαν από το πόσοι ήταν γύρω μου, αλλά από το πόσοι πραγματικά έμειναν.

Άλλες χρονιές υπήρχαν περισσότερα πρόσωπα, περισσότερες φωνές, περισσότερες ευχές. Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια. Δίπλα μου τα αδέλφια μου, η κόρη μου και ελάχιστοι άνθρωποι που η παρουσία τους αξίζει όσο χίλιες παρουσίες.

Γιατί η ζωή έχει έναν σκληρό τρόπο να σου αποκαλύπτει τους ανθρώπους. Όταν όλα είναι όμορφα, περισσεύουν. Όταν όμως έρθουν οι καταιγίδες, πολλοί γίνονται σιωπή και απουσία.

Δεν πικράθηκα που έφυγαν. Πόνεσα που κάποτε πίστεψα πως θα έμεναν.

Μα δεν γεννήθηκα για να μετράω αυτούς που χάθηκαν. Γεννήθηκα για να παλεύω, να πέφτω και να σηκώνομαι, να αγαπώ ακόμα κι όταν η ζωή μου δίνει λόγους να σκληρύνω.

Στα 33 μου δεν ζητάω πια πολλά. Ζητάω αληθινές αγκαλιές, καθαρές ψυχές και ανθρώπους που δεν φοβούνται να μείνουν όταν σκοτεινιάζει.

Γιατί τελικά, δεν είναι φτωχά τα γενέθλια όταν λείπουν πολλοί. Φτωχή είναι η ζωή όταν περισσεύουν οι ψεύτικοι.

Κι εγώ, μετά από όσα πέρασα, δεν έχω σκοπό να ζήσω λιγότερο. Έχω σκοπό να ζήσω πιο δυνατά, πιο αληθινά, πιο ουσιαστικά.

33 χρόνια ζωής… και το πιο όμορφο κεφάλαιο δεν το έχω γράψει ακόμα…. Σας ευχαριστώ όλους για τις αμέτρητες και πανέμορφες ευχές».

Υπενθυμίζεται πως ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε μια τεράστια περιπέτεια με την υγεία του το Πάσχα του 2025, όταν τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας σε γλέντι στα Τριπόταμα Αχαΐας. Η κροτίδα, την οποία φέρεται να του είχε δώσει άλλο άτομο, έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων στο δεξί του χέρι και τον τραυματισμό του στο μάτι. Έκτοτε, ο μουσικός έδωσε έναν μεγάλο αγώνα με διαδοχικά χειρουργεία και επίπονη αποκατάσταση, βγαίνοντας ωστόσο πιο δυνατός.