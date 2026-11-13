Έκρηξη σημειώθηκε στον λέβητα φυσικού αερίου του δημαρχείου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δεν υπάρχουν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές.
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Σύμφωνα με το voria.gr, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για καπνούς που έβγαιναν από το υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, όπου βρίσκεται το δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και προληπτικά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής, Λάζαρος Κυρίζογλου.
Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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