Έκρηξη σημειώθηκε στον λέβητα φυσικού αερίου του δημαρχείου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δεν υπάρχουν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το voria.gr, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για καπνούς που έβγαιναν από το υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, όπου βρίσκεται το δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και προληπτικά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.