Λαμπερές παρουσίες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός σε pop-up event γνωστού brand περιποίησης και ομορφιάς, που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το βράδυ της Δευτέρας 9/11.

Επαγγελματίες από τον χώρο της μόδας, content creators, ηθοποιοί και influencers ήταν καλεσμένοι και απόλαυσαν μια βιωματική εμπερία.

Οι εμφανίσεις τους luxury και εντυπωσιακές. Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωσπα είδαμε: τη Χριστίνα Μπόμπα, την Kλέλια Ανδριολάτου, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Ιφιγένεια Τζόλα, τη Josephine Wendel, την Αναστασία Τσιλιμπίου, τη Βίκυ Καγιά και την Αλεξία Κεφαλά.

Χριστίνα Μπόμπα/ studio panoulis

Kλέλια Ανδριολάτου/ studio panoulis

Γιολάντα Καλογεροπούλου/ studio panoulis

Ιφιγένεια Τζόλα/ studio panoulis

Josephine Wendel/ studio panoulis

Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis

Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis

Aλεξία Κεφαλά/ studio panoulis