Λαμπερές παρουσίες σε luxury event: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λαμπερές παρουσίες σε pop-up event γνωστού brand ομορφιάς στην Αθήνα, 9/11.
  • Καλεσμένοι επαγγελματίες μόδας, content creators, ηθοποιοί και influencers.
  • Οι εμφανίσεις ήταν luxury και εντυπωσιακές.
  • Σημαντικά πρόσωπα που παρευρέθηκαν: Χριστίνα Μπόμπα, Κλέλια Ανδριολάτου, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Ιφιγένεια Τζόλα, Josephine Wendel, Αναστασία Τσιλιμπίου, Βίκυ Καγιά, Αλεξία Κεφαλά.

Λαμπερές παρουσίες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός σε pop-up event γνωστού brand περιποίησης και ομορφιάς, που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το βράδυ της Δευτέρας 9/11.

Επαγγελματίες από τον χώρο της μόδας, content creators, ηθοποιοί και influencers ήταν καλεσμένοι και απόλαυσαν μια βιωματική εμπερία.

Οι εμφανίσεις τους luxury και εντυπωσιακές. Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωσπα είδαμε: τη Χριστίνα Μπόμπα, την Kλέλια Ανδριολάτου, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Ιφιγένεια Τζόλα, τη Josephine Wendel, την Αναστασία Τσιλιμπίου, τη Βίκυ Καγιά και την Αλεξία Κεφαλά.

Χριστίνα Μπόμπα/ studio panoulis

Χριστίνα Μπόμπα/ studio panoulis

Kλέλια Ανδριολάτου/ studio panoulis

Kλέλια Ανδριολάτου/ studio panoulis

Γιολάντα Καλογεροπούλου/ studio panoulis

Γιολάντα Καλογεροπούλου/ studio panoulis

Ιφιγένεια Τζόλα/ studio panoulis

Ιφιγένεια Τζόλα/ studio panoulis

Josephine Wendel/ studio panoulis

Josephine Wendel/ studio panoulis

 Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis

 Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis

Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis

Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis

Aλεξία Κεφαλά/ studio panoulis

Aλεξία Κεφαλά/ studio panoulis

 

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