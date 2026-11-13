Λαμπερές παρουσίες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός σε pop-up event γνωστού brand περιποίησης και ομορφιάς, που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το βράδυ της Δευτέρας 9/11.
Επαγγελματίες από τον χώρο της μόδας, content creators, ηθοποιοί και influencers ήταν καλεσμένοι και απόλαυσαν μια βιωματική εμπερία.
Οι εμφανίσεις τους luxury και εντυπωσιακές. Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωσπα είδαμε: τη Χριστίνα Μπόμπα, την Kλέλια Ανδριολάτου, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Ιφιγένεια Τζόλα, τη Josephine Wendel, την Αναστασία Τσιλιμπίου, τη Βίκυ Καγιά και την Αλεξία Κεφαλά.
Χριστίνα Μπόμπα/ studio panoulis
Kλέλια Ανδριολάτου/ studio panoulis
Γιολάντα Καλογεροπούλου/ studio panoulis
Ιφιγένεια Τζόλα/ studio panoulis
Josephine Wendel/ studio panoulis
Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis
Αναστασία Τσιλιμπίου/ studio panoulis
Aλεξία Κεφαλά/ studio panoulis
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