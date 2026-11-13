Ιωάννα Λίλη: Μπήκε σε Christmas mood και στόλισε δύο δέντρα στο σπίτι της!

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σαλόνι της - Δείτε φωτογραφίες

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Το σπίτι της έγινε χριστουγεννιάτικο σκηνικό

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Το χριστουγεννιάτικο κλίμα έχει αρχίσει να μπαίνει για τα καλά στα σπίτια των celebrities και η Ιωάννα Λίλη είναι ανάμεσα σε εκείνους που αποφάσισαν να υποδεχτούν από νωρίς την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου.

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Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια έβαλε τα γιορτινά στο σπίτι της, επιλέγοντας μάλιστα να στολίσει όχι ένα, αλλά δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα, με εντελώς διαφορετική αισθητική. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις εντυπωσιακές διακοσμητικές επιλογές της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει.

Ιωάννα Λίλη: Μπήκε σε Christmas mood και στόλισε δύο δέντρα στο σπίτι της!

Το πρώτο δέντρο ξεχωρίζει για τον κλασικό και εντυπωσιακό στολισμό του, με κυρίαρχα χρώματα το κόκκινο και το χρυσό. Μεγάλες κόκκινες κορδέλες, λαμπερές μπάλες και φωτάκια συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ζεστό αποτέλεσμα, ενώ στην κορυφή του δεσπόζει ένα φωτεινό αστέρι.

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Το δεύτερο δέντρο κινείται σε εντελώς διαφορετικό ύφος, με λευκές και ασημί λεπτομέρειες, χιονισμένα κλαδιά και διακριτικά φωτάκια. Το σκηνικό συμπληρώνουν μικρές διακοσμητικές φιγούρες, ένα πέτρινο τζάκι και χριστουγεννιάτικες κάλτσες, που δημιουργούν μια cozy ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, η Ιωάννα Λίλη συνόδευσε τις φωτογραφίες των δύο δέντρων με μια όμορφη ευχή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε φωτάκι κι ένα όνειρο, κάθε στολίδι κι ένας μικρός λόγος να χαμογελάς».

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε και μια ακόμη γωνιά του σπιτιού της, με το αναμμένο τζάκι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάνω από αυτό έχει τοποθετήσει μια πλούσια χριστουγεννιάτικη σύνθεση με κόκκινα λουλούδια, πράσινα κλαδιά, καρό φιόγκους και φωτάκια, δίνοντας ακόμη περισσότερη ζεστασιά στον χώρο.

«A little sparkle, a lot of magic...», έγραψε σε ένα ακόμη story της, δηλαδή «Λίγη λάμψη, πολλή μαγεία».

Ιωάννα Λίλη: Μπήκε σε Christmas mood και στόλισε δύο δέντρα στο σπίτι της!

 

 

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