Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα

Χρήσιμες συμβουλές για τον τέλειο χριστουγεννιάτικο στολισμό

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Ιδέες και προτάσεις για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση / Βίντεο: Mega

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Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλοι μας θέλουμε να δημιουργήσουμε την τέλεια ατμόσφαιρα στο σπίτι μας, με όμορφη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που θα προσφέρει ζεστή ατμόσφαιρα στους χώρους, κάνοντας τις γιορτές ακόμη πιο ξεχωριστές.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Πώς να στήσετε σωστά το τέλειο δέντρο!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλοι μας θέλουμε να δημιουργήσουμε την τέλεια ατμόσφαιρα στο σπίτι μας, με όμορφη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που θα προσφέρει ζεστή ατμόσφαιρα στους χώρους, κάνοντας τις γιορτές ακόμη πιο ξεχωριστές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλοι μας θέλουμε να δημιουργήσουμε την τέλεια ατμόσφαιρα στο σπίτι μας, με όμορφη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που θα προσφέρει ζεστή ατμόσφαιρα στους χώρους, κάνοντας τις γιορτές ακόμη πιο ξεχωριστές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα

Προτιμάτε τον μοντέρνο στολισμό, τη μίνιμαλ διακόσμηση ή τα vintage στοιχεία; Ας δούμε παρακάτω κάποιες έξυπνες ιδέες που θα δώσουν μία ιδιαίτερη πινελιά στο σαλόνι του σπιτιού σας τώρα τα Χριστούγεννα.

Ο φωτισμός που κάνει τη διαφορά στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

  • Προτιμήστε led φωτάκια με ζεστό φως: Προτιμήστε λαμπάκια με θερμό λευκό ή κίτρινο φως (warm white) και όχι ψυχρό/λευκό, για να δώσετε αμέσως αίσθηση θαλπωρής
  • Κεριά και κηροπήγια: Τοποθετήστε αρωματικά κεριά (με νότες από κανέλα, βανίλια ή πεύκο) σε διάφορα σημεία του σαλονιού σας, όπως το τραπεζι ή το τζάκι σας
  • Χρησιμοποιήστε led κεριά ασφαλείας αν υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια, ώστε να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.

Δημιουργικές ιδέες για χριστουγεννιάτικες γιρλάντες

Τα αρωματικά κεριά και τα κηροπήγια σε διάφορα σημεία του σαλονιού σας, όπως το τραπεζι ή το τζάκι κάνουν τη διαφορά στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα αρωματικά κεριά και τα κηροπήγια σε διάφορα σημεία του σαλονιού σας, όπως το τραπεζι ή το τζάκι κάνουν τη διαφορά στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χρίσημα tips για τον φωτισμό και τον στολισμό:

  • Προτιμήστε ουδέτερες αποχρώσεις, όπως λευκό, μπεζ, σαμπανί και πράσινο, γυάλινα, ξύλινα ή μεταλλικά στολίδια σε απλά σχέδια, μονόχρωμες χριστουγεννιάτικες μπάλες -αντί για πολλά διαφορετικά μοτίβα-, διακριτικές γιρλάντες και φωτάκια με θερμό λευκό φως.

Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Παραδοσιακό vs μοντέρνο στιλ

Υφές και υφασμάτινη διακόσμηση

  • Καναπές και πολυθρόνες: Ανανεώστε τον χώρο με γιορτινά ριχτάρια και μαξιλάρια από βελούδο, γούνινες υφές και πλεκτά σε κόκκινες, σκούρο πράσινο ή κρεμ αποχρώσεις
  • Δημιουργήστε μία cozy γωνιά χαλάρωσης: Προσθέστε ένα μεγάλο ψάθινο ή υφασμάτινο καλάθι γεμάτο με απαλές κουβέρτες δίπλα στον καναπέ.

Extra tip προσθέστε ένα μεγάλο ψάθινο ή υφασμάτινο καλάθι γεμάτο με απαλές κουβέρτες δίπλα στον καναπέ, δημιουργώντας  μία cozy γωνιά χαλάρωσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Extra tip προσθέστε ένα μεγάλο ψάθινο ή υφασμάτινο καλάθι γεμάτο με απαλές κουβέρτες δίπλα στον καναπέ, δημιουργώντας μία cozy γωνιά χαλάρωσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστουγεννιάτικο δέντρο και φυσικά στοιχεία

  • Συνδυάστε στολίδια διαφορετικών υφών (γυάλινες μπάλες, ξύλινα στολίδια, μεταλλικές λεπτομέρειες) και προσθέστε κορδέλες από βελούδο ή λινό
  • Ενσωματώστε φυσικά στοιχεία όπως κλαδιά έλατου, κουκουνάρια, αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού και ξύλα κανέλας σε γιρλάντες ή κεντρικές συνθέσεις.

Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση τζακιού και τραπεζιού

  • Τραπεζάκι σαλονιού: Βάλτε μια κομψή τραβέρσα και μια σύνθεση με ένα ξύλινο ή κεραμικό δίσκο, πάνω στον οποίο θα τοποθετήσετε κεριά, μερικές μπάλες και κουκουνάρια
  • Τζάκι: Εάν έχετε τζάκι, μία όμορφη ιδέα είναι να κρεμάσετε κλασικές χριστουγεννιάτικες κάλτσες, να απλώσετε μια πράσινη γιρλάντα από κλαδιά και να το στολίσετε με φαναράκια.

Αν προτιμάτε minimal χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ένα έξυπνο tip είναι να κρατήσετε τον στολισμό πιο λιτό, αφήνοντας τα έπιπλα και τα βασικά στοιχεία του σαλονιού να παραμένουν στο επίκεντρο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αν προτιμάτε minimal χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ένα έξυπνο tip είναι να κρατήσετε τον στολισμό πιο λιτό, αφήνοντας τα έπιπλα και τα βασικά στοιχεία του σαλονιού να παραμένουν στο επίκεντρο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Minimal ή πιο σύγχρονη αισθητική; - Τα διακοσμητικά που ξεχωρίζουν

Αν προτιμάτε minimal χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ένα έξυπνο tip είναι να κρατήσετε τον στολισμό πιο λιτό, αφήνοντας τα έπιπλα και τα βασικά στοιχεία του σαλονιού να παραμένουν στο επίκεντρο. Εάν πάλι επιθυμείτε ένα πιο μοντέρνο αποτέλεσμα, μπορείτε να προσθέσετε μεγαλύτερες αντιθέσεις, μεταλλικές λεπτομέρειες ή ένα πιο ιδιαίτερο στοιχείο, όπως ένα ασύμμετρο στεφάνι ή ένα εντυπωσιακό επιτραπέζιο διακοσμητικό. 

Χρήσιμες συμβουλές για μία ισορροπημένη διακόσμηση

  • Φροντίστε να αφήσετε κάποιες επιφάνειες χωρίς στολίδια. Δεν χρειάζεται κάθε τραπέζι, ράφι ή έπιπλο να έχει χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Τα σημεία που παραμένουν πιο λιτά δημιουργούν την απαραίτητη οπτική ισορροπία και βοηθούν τις γιορτινές συνθέσεις που έχετε επιλέξει να ξεχωρίζουν περισσότερο.
  • Ελέγξτε το τελικό αποτέλεσμα: Για να μπορέσετε να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, ελέγξτε το στολισμό και με αναμμένα και με σβηστά φωτάκια: Ο χώρος μπορεί να δείχνει διαφορετικός όταν ανάψουν τα χριστουγεννιάτικα φώτα. Δείτε πώς φαίνεται ο στολισμός και στις δύο περιπτώσεις και σε περίπτωση που κάποιο σημείο σας φαίνεται αρκετά γεμάτο ή άδειο, αφαιρέστε ή προσθέστε στοιχεία, ανάλογα με το στιλ που θέλετε να δώσετε στον χώρο σας.

 

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