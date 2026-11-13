Όπως κάθε χρόνο, η καρδιά των γιορτών χτυπά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ο πιο αγαπημένος χριστουγεννιάτικος προορισμός της Αθήνας μεταμορφώνεται και φέτος σε έναν λαμπερό τόπο γιορτής, πλημμυρισμένο με φως και μουσική, όπου μικροί και μεγάλοι συναντιούνται για να μοιραστούν τη χαρά, τη ζεστασιά και την αισιοδοξία των ημερών.

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Το Παγοδρόμιο και τα Σιντριβάνια που Χορεύουν στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα τρία πανύψηλα έλατα στην Αγορά και τα 82 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού συνθέτουν ένα παραμυθένιο γιορτινό σκηνικό. Από τη φωταγώγηση στις 29 Νοεμβρίου έως την εκδήλωση της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, συναυλίες, παραστάσεις, προβολές ταινιών, DJ sets, πατινάζ, εργαστήρια, happenings-έκπληξη και πολλές ακόμη δράσεις διαμορφώνουν ένα πολυδιάστατο εορταστικό πρόγραμμα που προσκαλεί όλες και όλους να δημιουργήσουν ξεχωριστές αναμνήσεις και να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο ΚΠΙΣΝ.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου στα social media του ΚΠΙΣΝ και συνεχίζεται μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, με μια σειρά από ξεχωριστά βίντεο που μπορείτε να δείτε εδώ.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει στις 29 Νοεμβρίου και ξεδιπλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο.

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Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.30: Τα φώτα ανάβουν!

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.30 το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται σε μια λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά και ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Τα τρία στολισμένα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά, τα χιλιάδες λαμπιόνια, που στολίζουν τα 82 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, ανάβουν, τα Σιντριβάνια χορεύουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και το Παγοδρόμιο ανοίγει τις πόρτες του.

Το μουσικό μέρος της βραδιάς ανοίγει με το γυναικείο μουσικό σχήμα As a Feather, που συνδυάζει τρεις φωνές, πιάνο και βιολί και παρουσιάζει δημοφιλείς pop επιτυχίες σε συνδυασμό με αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις. Στη συνέχεια, η Πανωραία Χρυσανθοπούλου με την εξαμελή μπάντα της, ανεβαίνει στη σκηνή με ένα χορευτικό πρόγραμμα που συνδέει το swing και το rock ’n’ roll με την disco, τη σύγχρονη pop και τις μελωδίες των γιορτών.

Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ 3, αλλά και μέσω live-streaming στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Merrick της Νέας Υόρκης.

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει και φέτος και καλεί όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο. Το Παγοδρόμιο βρίσκεται, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού όπου οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες, καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους, μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια. Για πρώτη φορά φέτος, οι βόλτες στον πάγο θα αποκτήσουν και ζωντανό μουσικό soundtrack, χαρίζοντας ακόμα πιο ξεχωριστές στιγμές.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, 10.00 το πρωί με 10.00 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία του με το ΚΠΙΣΝ, στηρίζοντας για ακόμη μία χρονιά, ως Μεγάλος Χορηγός του Παγοδρομίου, το γιορτινό πρόγραμμα και τις δράσεις που προσφέρουν χαρά και φωτίζουν την πόλη.

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Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για τη δέκατη διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει το Dreamscape, μια μεγάλης κλίμακας εικαστική παρέμβαση του Γάλλου καλλιτέχνη Cédric Le Borgne, η οποία, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, μεταμορφώνει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε έναν ονειρικό κόσμο φωτός. Ψάρια που κολυμπούν στον αέρα, πουλιά που φωλιάζουν ανάμεσα στις φυλλωσιές και ανθρώπινες μορφές που αιωρούνται, καλούν τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να τα ανακαλύψουν καθώς περιπλανιούνται μέσα στο Πάρκο.

Γνωστός για τις μεγάλων διαστάσεων φωτεινές εγκαταστάσεις του σε δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο, ο Le Borgne δημιουργεί έργα που μοιάζουν να αναδύονται φυσικά από το περιβάλλον τους μεταμορφώνοντας την εμπειρία του χώρου μέσα από το φως.

Όλα τα έργα της έκθεσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

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Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ: ένας μήνας γιορτής!

Όλο τον Δεκέμβριο ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, συναυλίες, DJ sets, προβολές ταινιών, χριστουγεννιάτικη αγορά και πολλές εκπλήξεις ξετυλίγει τη μαγεία των γιορτών σε κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ.

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια

Όπως κάθε χρόνο, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο ζωντανεύουν από τις 20 Δεκεμβρίου και για δώδεκα παραστάσεις. Φέτος, παρουσιάζεται «Ο Τέταρτος Μάγος», σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Εμπνευσμένη από τον θρύλο του τέταρτου μάγου που καθυστερεί το ταξίδι του προς τη Βηθλεέμ για να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, η παράσταση μετατρέπει μια διαχρονική ιστορία σε ένα νέο πρωτότυπο έργο που αναδεικνύει την αξία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης επαφής. Συνδυάζει σωματικό θέατρο και πολλαπλά επίπεδα αφήγησης, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει η μουσική, που βασίζεται σε γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια τα οποία ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής, σε νέες διασκευές, αποτελώντας οργανικό μέρος της δραματουργίας.

Συναυλίες

Στις 14 Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη Γερμανίδα Ute Lemper, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του καμπαρέ και του μουσικού θεάτρου. Στην παράσταση με τίτλο «The Best of Ute Lemper», η σπουδαία ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από τα τραγούδια, τις ιστορίες και τις συναντήσεις που σημάδεψαν την καλλιτεχνική της διαδρομή: από τον Kurt Weill και το Broadway, έως τα γαλλικά chansons και τη Marlene Dietrich.

Στις 21 Δεκεμβρίου, η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και τη χορωδία του El Sistema Greece που παρουσιάζουν τη συναυλία «HOLLY JOLLY 80s» με μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 που εξακολουθούν να έχουν περίοπτη θέση στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, συνδέοντας διαφορετικές γενιές. Την ορχήστρα διευθύνουν οι Κυριακή Κουντούρη και Ζωή Ζενιώδη, ενώ τη διεύθυνση χορωδίας αναλαμβάνει η Βάγια Παπαγιαννοπούλου.

Στις 28 Δεκεμβρίου, και πάλι στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, συμπράττει με τη διακεκριμένη σοπράνο Δανάη Κοντόρα και προτείνει ένα λαμπερό Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά με άρωμα Βιέννης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα βιεννέζικα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερές άριες, στο πνεύμα των ημερών.

Tέλος, οι εορταστικές συναυλίες ολοκληρώνονται στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με ελεύθερη είσοδο την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων.

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Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Όπως κάθε χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του. Η περίφημη Παραμονή Πρωτοχρονιάς του ΚΠΙΣΝ αποτελεί πλέον το σταθερό ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας για την αλλαγή του χρόνου. Φέτος, οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το 2027 θα κορυφωθεί με ένα εκρηκτικό σόου του BIASED BEAST γεμάτο pop, disco, rock και funk διαχρονικές επιτυχίες, ιδανικό για την περίσταση. Μετά τα μεσάνυχτα, στα decks ανεβαίνουν η D’Arcy Foxx και η Miss Catalina, ενώνοντας τις μουσικές τους δυνάμεις για το πιο ξεσηκωτικό party με disco classics, αγαπημένα dance anthems και ακαταμάχητους χορευτικούς ρυθμούς.

Φυσικά, από το πρόγραμμα δεν λείπουν τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, το πατινάζ στο Παγοδρόμιο μέχρι τις 02.00, και, βέβαια, ο πρώτος αγώνας δρόμου του έτους, ο SNF RUN: 2027 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence / Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ. Μείνετε συντονισμένοι καθώς οι εγγραφές για τον αγώνα θα ανοίξουν σύντομα!

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360 ° Pop-Up Bar στον Φάρο

Με πανοραμική θέα -από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη- και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το 360 ° Pop-Up Bar στον Φάρο, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα - σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία συνάντησης του γιορτινού ΚΠΙΣΝ. Από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks αναλαμβάνουν να απογειώσουν τη γιορτινή διάθεση.

Park Your Cinema: Christmas Edition

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση! Από τις 18 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου στο Park Kiosk του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα επιμελείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Makers’ Market

Από τις 12 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Makers’ Market είναι μια ζωντανή αγορά μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί προτείνουν πρωτότυπα δώρα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. DJ sets, δημιουργικά εργαστήρια, αναγνώσεις βιβλίων, face painting, αλλά και πολλές γευστικές προτάσεις, συμπληρώνουν την εορταστική ατμόσφαιρα και καθιστούν το Makers’ Market ιδανικό προορισμό για γιορτινές βόλτες.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Περισσότερες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει, επίσης, εργαστήρια για παιδιά, happenings-έκπληξη και pop-up συναυλίες στην Αγορά, αθλητικά προγράμματα με γιορτινό «χρώμα», αλλά και μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council. Παράλληλα, μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και cupcakes, λαχταριστά μελομακάρονα και panettone, κρέπες και βάφλες, ζεστή σοκολάτα και κρασί, κοκτέιλ, σούπες και πολλές ακόμη γιορτινές λιχουδιές, περιμένουν τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.