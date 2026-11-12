Θοδωρής Φέρρης: Το ξεχωριστό δώρο στους θαυμαστές του

Η μεγάλη συναυλία για τα γενέθλιά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 10:00 Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA
12.11.26 , 09:47 Άγιος Παντελεήμονας: Ο συγκάτοικος «έκαψε» τον 20χρονο που αναζητείται
12.11.26 , 09:43 Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
12.11.26 , 09:30 Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται και ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός
12.11.26 , 09:16 Σέρρες: Η γιορτή του Drifting έρχεται τον Νοέμβριο
12.11.26 , 09:03 Grace Kelly: H ζωή της πριγκίπισσας με το άδοξο τέλος-Τα σενάρια συνωμοσίας
12.11.26 , 08:57 Θοδωρής Φέρρης: Το ξεχωριστό δώρο στους θαυμαστές του
12.11.26 , 08:42 Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα
12.11.26 , 08:41 Μιλλούση - Πετρούνιας: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
12.11.26 , 08:12 Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του
12.11.26 , 08:09 Αλεξάνδρα Νίκα: Το γεύμα που ετοίμασε για τον γιο της, Βασίλη
12.11.26 , 07:50 Άννα Πρέλεβιτς: «Λιώνει» με τους ήχους της κόρης της
12.11.26 , 07:48 Σταύρος & Αργυρώ Θεοδωράκη: Πατέρας & κόρη σε σπάνια βραδινή έξοδο
12.11.26 , 07:39 Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε πολυκατοικία - 2 νεκροί, 17 τραυματίες
12.11.26 , 07:34 Καινούργιου: «Δεν έχω νευρική ανορεξία. Τρώω κανονικότατα»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Καινούργιου: «Δεν έχω νευρική ανορεξία. Τρώω κανονικότατα»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Σταύρος & Αργυρώ Θεοδωράκη: Πατέρας & κόρη σε σπάνια βραδινή έξοδο
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Μιλλούση - Πετρούνιας: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Θοδωρής Φέρρης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Θοδωρής Φέρρης γιορτάζει τα γενέθλιά του και τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Αθήνα!

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 7:30 το βράδυ, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ο επιτυχημένος και πιο ερωτικής  καλλιτέχνης της γενιάς του θα χαρίσει μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, ανταποδίδοντας με τον τρόπο αυτό την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου. 

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα γίνει και η απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» και των πολυπλατινένιων singles του, που κυκλοφορούν από την Panik Platinum.

Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

Tο μήνυμα του Θοδωρή Φέρρη

«Τα γενέθλια είναι μια μέρα που συνήθως τη γιορτάζουμε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Άρα εγώ θα τα περάσω με εσάς, γιατί η αγάπη που λαμβάνω από εσάς τα τελευταία χρόνια είναι για μένα υπερπολύτιμη!
Σας προσκαλώ, λοιπόν, όλους στο πάρτι μου — συναυλία, πείτε το όπως θέλετε — να γιορτάσουμε μαζί και να τραγουδήσουμε ό,τι μας βγει! ❤️», έγραψε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μενιδιάτης, Ανδρομάχη Μαύρος Στο THEAMA
Εξοδος
Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA
«Το Αρνί»
Εξοδος
«Το Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη, πρεμιέρα το Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Mother Tongue
Εξοδος
«Mother Tongue» της Γεωργίας Τσαγκαράκη στο Theatre of the No
O Billy Idol έρχεται στο Release Athens
Εξοδος
O Billy Idol έρχεται στο Release Athens, στις 6 Ιουλίου 2027
Ζουγανέλη Σταυρός του Νότου
Εξοδος
Δύο επιπλέον εμφανίσεις για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον Σταυρό του Νότου
Κελεκίδου: Έκλεψε Την Παράσταση Στην Αθηναία
Εξοδος
Κελεκίδου: Έκλεψε την παράσταση στην «Αθηναία»
Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα
Εξοδος
Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα
Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης
Εξοδος
«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, για 2η σεζόν
Η αυτού ελαφρότης ο Περελά
Εξοδος
«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα
LIFESTYLE
Slife
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top