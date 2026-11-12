Ο Θοδωρής Φέρρης γιορτάζει τα γενέθλιά του και τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Αθήνα!

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 7:30 το βράδυ, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ο επιτυχημένος και πιο ερωτικής καλλιτέχνης της γενιάς του θα χαρίσει μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, ανταποδίδοντας με τον τρόπο αυτό την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα γίνει και η απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» και των πολυπλατινένιων singles του, που κυκλοφορούν από την Panik Platinum.

Tο μήνυμα του Θοδωρή Φέρρη

«Τα γενέθλια είναι μια μέρα που συνήθως τη γιορτάζουμε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Άρα εγώ θα τα περάσω με εσάς, γιατί η αγάπη που λαμβάνω από εσάς τα τελευταία χρόνια είναι για μένα υπερπολύτιμη!

Σας προσκαλώ, λοιπόν, όλους στο πάρτι μου — συναυλία, πείτε το όπως θέλετε — να γιορτάσουμε μαζί και να τραγουδήσουμε ό,τι μας βγει! ❤️», έγραψε ο δημοφιλής τραγουδιστής.