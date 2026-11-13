Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!

Αυτή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 21:00 και κάθε Κυριακή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κωμική σειρά "Τα Φαντάσματα" επιστρέφει με δεύτερο κύκλο 10 επεισοδίων στο Star.
  • Στο 7ο επεισόδιο, η Μαρίνα αποκαλύπτει το μυστικό της στον λογιστή Λουκά, ενώ η ψυχρότητα με τον Χάρη συνεχίζεται.
  • Ο Γεράσιμος Ζείδωρος αποκτά αναγνώριση μετά θάνατον, αλλά ανακαλύπτει το τίμημα της διασημότητας.
  • Στη σειρά συμμετέχουν οι Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου, με guest star τον Νίκο Μουτσινά.
  • Η σειρά είναι διασκευή της βρετανικής παραγωγής BBC "Ghosts" και σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Τα Φαντάσματα, η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 
10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!

Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο 

Μία συζήτηση που έχει η Μαρίνα, με την Καλλιρρόη, την Μπήλιω και τη Θεοφανία οδηγεί το ζευγάρι σε έναν τσακωμό, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Στο μεταξύ, τους επισκέπτεται ο λογιστής τους, ο Λουκάς προκειμένου να βρουν μαζί μια λύση στα οικονομικά τους. Όμως, η ψυχρότητα ανάμεσα στο ζευγάρι παραμένει και όσο ο Χάρης είναι απορροφημένος με τα λογιστικά, η Μαρίνα αρχίζει να αισθάνεται μια ιδιαίτερη οικειότητα απέναντι στον Λουκά και αποφασίζει να του πει το μυστικό της. Και παρόλο που η ίδια δεν κατάφερε να καθιερωθεί ως ζωγράφος, το «μοντέλο» της γίνεται διάσημο, από τη μια στιγμή στην άλλη! 

«Τα Φαντάσματα»: Ο Απόστολος αρνείται να δεχτεί ότι πέθανε & ψάχνει κάμερες

Ο Γεράσιμος Ζείδωρος απολαμβάνει μετά θάνατον την αναγνώριση που δεν είχε όσο ζούσε, έστω και στο ιδιαίτερο μεταφυσικό του περιβάλλον. Τα φαντάσματα του υπογείου ανακαλύπτουν στο πρόσωπό του το νέο είδωλό τους! Αλλά και τα υπόλοιπα φαντάσματα αναπτύσσουν νέα ενδιαφέροντα και αρμοδιότητες! Όλα αυτά, όμως, μέχρι ο Γεράσιμος να ανακαλύψει ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της διασημότητας… 

***Guest ο Νίκος Μουτσινάς

Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου. 

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης ξεκινάει το podcast «Το Αρχοντικό με τα Φαντάσματα»

Περιγραφή της σειράς

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων. 

Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.

Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και 

Τα Φαντάσματα να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες... 

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!  

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα ζωγραφίζει το πορτρέτο του Γεράσιμου

Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

Τα Φαντάσματα

Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, Κυριακή 15 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. 

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης. 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
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