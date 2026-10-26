Pizza Fan & Χωριάτικο: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων

Εξαιρείται ο λογαριασμός μισθοδοσίας των εργαζομένων

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΜΠΟΛΑΡΗ) / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/10/2026)

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«Παγώνουν» οι λογαριασμοί των εμπλεκομένων στις υποθέσεις της Pizza Fan και της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», με σκοπό να ελεγχθούν τα οικονομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της φορολογικής απάτης της Pizza Fan, με εξαίρεση του εταιρικού λογαρισμού της επιχειρήσης για να μπορέσει να καταβληθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων.  

Η καταγγελία για τις «ροζ» αγγελίες που ξεσκέπασε την απάτη στους φούρνους

Ταυτόχρονα, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται και οι λογαριασμοί, οι τραπεζικές θυρίδες και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία των 59 συλληφθέντων και των εταιρειών αυτών για την υπόθεση απάτης στην αλυσίδα φούρνων.

Τι ερευνάται στις υποθέσεις της Pizza Fan και της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο»

Στην υπόθεση της Pizza Fan, οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για χρήση ειδικού λογισμικού με στόχο την απόκρυψη πωλήσεων και τη μη έκδοση αποδείξεων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημία του Δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ 23 άτομα έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των περίπου 2.500 εργαζομένων, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά.

Αλυσίδα εστίασης: Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι - Αβέβαιο το μέλλον τους

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πολύ γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με 59 συλλήψεις και έρευνα για φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο φέρεται να αγγίζει ή να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

«Κραυγή αγωνίας» από τους εργαζομένους της Pizza Fan 

 

Την ίδια ώρα, «κραυγή αγωνίας» εκφράζουν οι 2.500 περίπου εγραζόμενοι της Pizza Fan για το μέλλον τους μετά το λουκέτο στην επιχείρηση. 

«Τα έξοδα τρέχουν, αγωνιούμε για το αύριο», λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» εργαζόμενος της αλυσίδας. 

«Αυτά που έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, πότε θα τα πάρουμε; Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Τι να κάνω; Πληρωνόμαστε μία φορά τον μήνα. Μέχρι τις 21 του μηνός που έκλεισε η εταιρίας έχουμε κάποια δεδουλευμένα όλοι μας», λέει άλλος εργαζόμενος. 

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