Σε καθεστώς αβεβαιότητας βρίσκονται οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της αλυσίδας εστίασης, μετά την υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 35 εκατ. ευρώ που οδήγησε στην κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου και του λογισμικού της επιχείρησης. Η αδυναμία διαχείρισης των παραγγελιών έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου των 109 καταστημάτων, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Την ίδια ώρα, συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν άμεσες εγγυήσεις για τους εργαζομένους, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει τρόπους ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης και να περιοριστούν οι επιπτώσεις για το προσωπικό. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ανεπίσημες συζητήσεις για πιθανή εξαγορά της αλυσίδας.

Η κατάσχεση που μπλόκαρε τη λειτουργία των καταστημάτων

Η κρίση εκδηλώθηκε μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση φοροδιαφυγής, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό της επιχείρησης.

Η κατάσχεσή τους έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την καθημερινή λειτουργία του δικτύου, καθώς τα καταστήματα δεν μπορούν να διαχειριστούν τις παραγγελίες με τον συνηθισμένο τρόπο.

Παρότι δεν έχει αναφερθεί γενική διοικητική εντολή για φορολογικό σφράγισμα της επιχείρησης, η πρακτική αδυναμία λειτουργίας έχει αφήσει μεγάλο μέρος του προσωπικού χωρίς αντικείμενο εργασίας.

Στελέχη της εταιρείας εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου και του λογισμικού, ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει συγκεκριμένη λύση, οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν πότε θα επιστρέψουν στις θέσεις τους ούτε πώς θα καλυφθούν οι οικονομικές τους ανάγκες.

Αλυσίδα εστίασης: Αγωνία για τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου

Πέρα από το ενδεχόμενο να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι ανησυχούν και για τα δεδουλευμένα του μηνός Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι πληρωμές πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι για τις ημέρες εργασίας μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, προς το τέλος Οκτωβρίου, υπάρχουν δεδουλευμένα που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

Για πολλούς εργαζομένους, η συγκεκριμένη απασχόληση αποτελούσε τη μοναδική πηγή εισοδήματος. Η ξαφνική διακοπή της εργασίας δημιουργεί άμεσο πρόβλημα στην κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα για όσους έχουν οικογένειες και σταθερές οικονομικές υποχρεώσεις.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να αποσαφηνιστεί όχι μόνο πότε θα πληρωθούν, αλλά και τι θα συμβεί με την ασφαλιστική τους κάλυψη, τα ένσημα και τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις σε περίπτωση που δεν επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.

Αλυσίδα εστίασης: Τι προβλέπεται για τους μισθούς των εργαζομένων

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, προτεραιότητα έχει η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας ώστε να μη χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας των εργαζόμενων.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, αν η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε λόγο που αφορά στον εργοδότη και όχι σε ανωτέρα βία, δεν λύνονται οι συμβάσεις εργασίας ούτε καταργείται η υποχρέωση καταβολής μισθού.

Το άρθρο 656 ΑΚ προβλέπει ότι, αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει τον μισθό.

Επομένως, αν το σφράγισμα επιβλήθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων της ίδιας της επιχείρησης, υπάρχει ισχυρή βάση να θεωρηθεί ότι πρόκειται για κώλυμα που αφορά τον εργοδότη και όχι για ανωτέρα βία που τον απαλλάσσει από την καταβολή μισθών.

Την ίδια ώρα, το Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού προχωρά σε κινητοποίηση, ζητώντας να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρξει σαφής ενημέρωση για την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα στις 14:00 έξω από τα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, η καταβολή των δεδουλευμένων, η συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και η πλήρης ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των καταστημάτων.

Το συνδικάτο ζητά, επίσης, να υπάρξει προστασία των εργαζομένων απέναντι στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, μεταξύ άλλων προς τράπεζες και παρόχους ενέργειας.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς φέρονται να εξετάζουν ανεπίσημα το ενδεχόμενο εξαγοράς της αλυσίδας.