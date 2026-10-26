BasketGate: Στον ανακριτή σήμερα οι άλλοι τρεις διαιτητές

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο συνεργάτης του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/10/2026)

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Συνεχίζεται σήμερα (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου) η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό μπάσκετ. Οι τρεις διαιτητές αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Υπενθυμίζεται ότι, από χθες, τρεις είναι οι προφυλακισμένοι για το σκάνδαλο BasketGate, αφού εκτός από τον διαιτητή και δασάρχη που προφυλακίστηκε Παρασκευή, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε τόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος, όσο κι ο στενός του συνεργάτης. 

Οι τρεις διαιτητές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία. 

Basketgate: Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος

BasketGate: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο συνεργάτης του 

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για σειρά δωροδοκιών επί μία δεκαετία, με στόχο τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ σε διάφορες διοργανώσεις.

Μάλιστα, ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος φέρεται να δήλωσε ενώπιον του ανακριτή ότι «κάποιοι θέλουν να με απομακρύνουν από την ΕΟΚ». Κατά τον κατηγορούμενο, η εμπλοκή του αφορά μία σκευωρία προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία εδώ και μία τετραετία. 

Basketgate: Προφυλακιστέοι ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο συνεργάτης του

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να έθεσε υπόψη του ανακριτή την πλήρη οικονομική του κατάσταση. Προσκόμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν την τελευταία δεκαετία στα στοιχεία του και κατά τον ίδιο δεν εντοπίζεται τίποτα μη νόμιμο. Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε και έλεγχο που έγινε, όπως υποστηρίζει, το 2025, για τα έτη 2019-2020. Η απολογία του διήρκεσε 3,5 ώρες. 

40 λεπτά μόλις κράτησε η απολογία του συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου και επιχειρηματία. Και εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. 

Την Παρασκευή, ο πρώην διαιτητής και δασάρχης ήταν ο πρώτος που πήρε τον δρόμο για τη φυλακή για το BasketGate. Στην απολογία του προσπάθησε να αιτιολογήσει το πώς βρέθηκε στο σπίτι του το τεράστιο ποσό των 820.000 ευρώ. 

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου

Συνάντηση Βρούτση με την ΕΟΚ

Σήμερα, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναμένεται να συναντηθεί στις 12:00 με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ, στο γραφείο του. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι εξελίξεις στην υπόθεση και τα ζητήματα που αφορούν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ.

«Δυστυχώς έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στον αθλητισμό», ανέφερε ο κύριος Βρούτσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας στη συνέχεια πως η δικαιοσύνη έδρασε ταχύτατα και έδειξε τα αντανακλαστικά της.

«Το αυτοδιοίκητο είναι αυτοδιοίκητο και το κράτος είναι κράτος» είπε, προσθέτοντας πως «θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ».

Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού τόνισε ξεκάθαρα πως «θα φροντίσουμε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα».

 

 

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