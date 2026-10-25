Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις

Το «πλούσιο» παρελθόν του επιχειρηματία που συνελήφθη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο 57χρονος επιχειρηματίας Παναγιώτης Μπούσιος, ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων, για απάτες που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά 100 εκατομμύρια ευρώ.
  • Πάνω από 55 άτομα έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων λογιστών και συνεργατών του επιχειρηματία.
  • Η επιχείρηση ελέγχου περιλάμβανε πάνω από 500 επιχειρήσεις και εντοπίστηκαν πολλοί «αχυράνθρωποι».
  • Ο Μπούσιος συνελήφθη πριν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν στοιχεία που τον συνδέουν με τις απάτες.
  • Εμπλέκεται σε παλαιότερες ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης trafficking.

Στα χέρια των διωκτικών αρχών είναι εδώ και λίγες ώρες γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ότι, ως ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας φούρνων, ζημίωνε το Ελληνικό Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναγιώτης Μπούσιος έχει πληροφορίες στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Aλυσίδα φούρνων: Έτοιμος να διαφύγει φέρεται να ήταν ο επιχειρηματίας

Πρόκειται για έναν 57χρονο, ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας φούρνων σε όλη τη χώρα, ο οποίος δραστηριοποιείται και σε άλλους κλάδους, όπως σε νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Μύκονο.

Η επιχείρηση από το Οργανωμένο Έγκλημα είναι σε εξέλιξη από το πρωί και, μέχρι αυτή την ώρα, εκτός από τον 57χρονο, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 55 άτομα.

Ανάμεσά τους είναι λογιστές, άμεσοι συνεργάτες, αλλά και ένα πρόσωπο, το όνομα του οποίου ήταν σε δικογραφία ναρκωτικών μαζί με τον 57χρονο, και είναι επίσης πολύ γνωστός στις διωκτικές αρχές.

Η υπόθεση αφορά απάτες που έχουν προκαλέσει ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ και θα δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες κατηγορίες.

Αλυσίδα φούρνων

Είναι δεκάδες οι «αχυράνθρωποι» που έχουν εντοπιστεί, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί είναι πάνω από 500.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη λίγο πριν διαφύγει στο εξωτερικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η επιχείρηση επισπεύστηκε, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο ο 57χρονος να διαφύγει στην Αλβανία.

Προκειμένου, λοιπόν, να μη χαθεί το βασικό πρόσωπο της υπόθεσης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, ήδη έχουν βρεθεί στοιχεία - και ηλεκτρονικά - που αποδεικνύουν ότι πίσω από αυτές τις εκατοντάδες εταιρείες είναι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.

Τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης πασίγνωστης αλυσίδας φούρνων για φορολογική απάτη

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που συνελήφθη

Ποιος είναι, όμως, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη από το «ελληνικό FBI» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης;

Το όνομά του έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε διάφορες ποινικές υποθέσεις.

Με... 216 χιλιόμετρα έτρεχε τον περασμένο Νοέμβριο, με το εντυπωσιακό του αυτοκίνητο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων, ο οποίος είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς της Τροχαίας, όταν το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου ήταν μόλις 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Λίγους μήνες πριν, στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, μπορεί να μην είχε συλληφθεί, αλλά το όνομά του ήταν σε δικογραφία για υπόθεση ναρκωτικών, με φερόμενο αρχηγό έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο 57χρονος επιχειρηματίας χρημάτιζε έναν αστυνομικό για να μαθαίνει πότε θα γίνουν έλεγχοι στα καταστήματα που διατηρούσε.

Το κύκλωμα trafficking και η επιχείρηση «Λευκός Άρτος»

Το 2008, η αθηναϊκή νύχτα παρακολουθεί έκπληκτη μια χορεύτρια να κάνει το νούμερό της σε γνωστό κλαμπ και να χρησιμοποιεί ένα φίδι. Λίγο καιρό μετά, συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης «Λευκός Άρτος», καθώς ένα κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχε και ο επιχειρηματίας, έφερνε κοπέλες από τη Σιβηρία και τις προωθούσε σε ερωτικά ραντεβού.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, εκβίαζαν τις κοπέλες, χρησιμοποιούσαν βία, ακόμα και ναρκωτικά, και τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται.

Τα χρήματα φαίνεται πως «ξεπλένονταν» μέσω της γνωστής αλυσίδας φούρνων, αλλά και με την αγορά ακινήτων.

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