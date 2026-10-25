LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!

Ο Νίκος και ο Ραφαήλ ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος και ο Ραφαήλ, πυροσβέστες και φίλοι, συμμετείχαν στον τελικό του παιχνιδιού LINGO.
  • Στον πρώτο γύρο, βρήκαν τη λέξη «κενό» και προχώρησαν στη δεύτερη φάση.
  • Στη δεύτερη φάση, βρήκαν τη λέξη «μονές», κερδίζοντας 3.340 ευρώ.
  • Στην τελευταία φάση, βρήκαν τη λέξη «πετάλι» και κέρδισαν συνολικά 6.680 ευρώ.
  • Οι νικητές πανηγύρισαν με ενθουσιασμό, ενώ ο Νίκος Μουτσινάς τους συνεχάρη.

Ο Νίκος και ο Ραφαήλ, φίλοι και συνάδελφοι πυροσβέστες, συνάντησαν τον Νίκο Μουτσινά στο LINGO, καταφέρνοντας να πάνε στο μεγάλο τελικό του πιο γρήγορου και εθιστικού παιχιδιού λέξεων!

LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν η Νάνσυ και η Άννα στον τελικό;

LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!

Με τη λέξη «κενό» πάγωσαν το χρόνο στα 9 δευτερόλεπτα, πηγαίνοντας γρήγορα στη δεύτερη φάση του τελικού.

LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!

Έπειτα, ο Νίκος και ο Ραφαήλ με έξυπνες αλλαγές στα γράμματα, βρήκαν την κρυμμένη λέξη και σε αυτό τον γύρο, η οποία ήταν η λέξη «μονές», κλειδώνοντας το ποσό των 3.340 ευρώ.

LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!

Στην τελευταία φάση, όπου έπρεπε να βρουν πέντε γράμματα, με το πρώτο γράμμα να είναι το «π» οι δύο παίκτες κατάφεραν στην τέταρτη προσπάθειά τους να βρουν σωστά την κρυμμένη λέξη, η οποία ήταν το «πετάλι», κερδίζοντας 6.680 ευρώ στον μεγάλο τελικό του LINGO!

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο μεγάλοι νικητές ξέσπασαν σε πανηγυρισμός, με τον Νίκο Μουτσινά να τους συγχάρει μέσα από την καρδιά του!

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του LINGO

 

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LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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