Ο Νίκος και ο Ραφαήλ, φίλοι και συνάδελφοι πυροσβέστες, συνάντησαν τον Νίκο Μουτσινά στο LINGO, καταφέρνοντας να πάνε στο μεγάλο τελικό του πιο γρήγορου και εθιστικού παιχιδιού λέξεων!

Με τη λέξη «κενό» πάγωσαν το χρόνο στα 9 δευτερόλεπτα, πηγαίνοντας γρήγορα στη δεύτερη φάση του τελικού.

Έπειτα, ο Νίκος και ο Ραφαήλ με έξυπνες αλλαγές στα γράμματα, βρήκαν την κρυμμένη λέξη και σε αυτό τον γύρο, η οποία ήταν η λέξη «μονές», κλειδώνοντας το ποσό των 3.340 ευρώ.

Στην τελευταία φάση, όπου έπρεπε να βρουν πέντε γράμματα, με το πρώτο γράμμα να είναι το «π» οι δύο παίκτες κατάφεραν στην τέταρτη προσπάθειά τους να βρουν σωστά την κρυμμένη λέξη, η οποία ήταν το «πετάλι», κερδίζοντας 6.680 ευρώ στον μεγάλο τελικό του LINGO!

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο μεγάλοι νικητές ξέσπασαν σε πανηγυρισμός, με τον Νίκο Μουτσινά να τους συγχάρει μέσα από την καρδιά του!

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