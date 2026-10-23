Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: «Στο IQ 160 οι χημείες μας έδεσαν αυτόματα»

Το άγνωστο επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει & η μάχη με το άγχος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου αποκάλυψε ότι αν δεν ήταν ηθοποιός, θα ήθελε να είναι εγκληματολόγος.
  • Μοιράζεται κοινά στοιχεία με την ηρωίδα της στη σειρά 'IQ 160', όπως η προστασία των αγαπημένων της και οι υψηλές απαιτήσεις από αυτούς.
  • Η χημεία της με τους συμπρωταγωνιστές, ειδικά με τη Σμαράγδα Καρύδη, είναι ισχυρή και έχει αναπτυχθεί αυτόματα.
  • Αντιμετωπίζει το άγχος και την τελειομανία, προσπαθώντας να διαχειριστεί το 'σύνδρομο της καλής μαθήτριας'.
  • Η ζωντανή επαφή με το κοινό στο θέατρο της προσφέρει μοναδική μαγεία και ενέργεια.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» προχώρησε η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται τη «Σοφία Χαριτάκη» στη δημοφιλή σειρά του Star «IQ 160», μίλησε ανοιχτά για το επάγγελμα που θα ακολουθούσε αν δεν βρισκόταν στην υποκριτική, τα κοινά στοιχεία με την ηρωίδα της, την ιδιαίτερη σχέση της με τη Σμαράγδα Καρύδη, αλλά και τη μάχη που δίνει καθημερινά με το άγχος και την τελειομανία.

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Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

«Αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα ήμουν εγκληματολόγος!»

Αν και η υποκριτική κέρδισε την καρδιά της, η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου αποκάλυψε πως είχε πάντα ένα συγκεκριμένο ανεκπλήρωτο όνειρο:

«Εάν δεν ασχολούμουν με την υποκριτική, το επόμενο επάγγελμα που θα έκανα θα ήταν εγκληματολόγος. Είναι ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά με κάποιο τρόπο, μέσω της υποκριτικής, ασχολούμαι τελικά με την ανθρώπινη ψυχή».

Η ίδια μίλησε παράλληλα για τη διαδρομή της στο θέατρο και την απόφασή της να περάσει από πολλά πόστα για να εξελιχθεί: «Όταν ασχολήθηκα με αυτή τη δουλειά, ήθελα να περάσω από όσο το δυνατόν περισσότερα πόστα, ώστε να έχω μια σφαιρική εικόνα του πώς λειτουργεί κάθε γρανάζι σε αυτό το "μαγικό χάος" που λέγεται θέατρο. Το άθλημα είναι ομαδικό. Αν δεν λειτουργεί ένα γρανάζι, δεν δουλεύει η μηχανή. Αυτό με κάνει καλύτερη στο πόστο μου και καλύτερη ηθοποιό».

Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!

Τα κοινά στοιχεία με τη «Σοφία» του «IQ 160» & το «δασκαλίστικο» ύφος

Αναφερόμενη στον ρόλο της Σοφίας Χαριτάκη που υποδύεται στη σειρά του Star, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά:

«Έχω στοιχεία της Σοφίας, αν και δεν είμαι απόλυτα εκείνη. Προστατεύω πολύ τους ανθρώπους που αγαπάω. Ένα άλλο κοινό μας είναι ότι ορισμένες φορές -επειδή πιστεύω πάρα πολύ στις ικανότητες των ανθρώπων που αγαπώ- έχω απαιτήσεις από εκείνους που μπορεί να μην τους αναλογούν. Μπορεί να γίνω αυστηρή μαζί τους επειδή περιμένω πολλά. Αυτό είναι κάτι που παλεύω να διορθώσω, γιατί έχω λίγο το "δασκαλίστικο" μέσα μου, αυτό το "μαμαδοδασκάλα"».

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: «Με τη Σμαράγδα Καρύδη έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση»

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: «Με τη Σμαράγδα Καρύδη έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση»

Η ιδιαίτερη σύνδεση με τη Σμαράγδα Καρύδη

Όσον αφορά τη χημεία της με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του «IQ 160», η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου εξέφρασε την αγάπη της για όλη την ομάδα, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στη Σμαράγδα Καρύδη:

«Περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Είμαστε τέσσερα χρόνια μαζί. Δεν είναι πάντα εύκολο να δέσουν οι χημείες, αλλά αυτή τη φορά έδεσαν σχεδόν αυτόματα. Τους αγαπώ όλους! Με τη Σμαράγδα όμως έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση. Έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά: είμαστε και οι δύο τελειομανείς και πάρα πολύ ανασφαλείς, οπότε μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία».

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«Το σύνδρομο της καλής μαθήτριας μου φέρνει μεγάλη δυσκολία στη ζωή»

Τέλος, η ηθοποιός εξομολογήθηκε τις προσωπικές της αγωνίες, τη μαγεία της ζωντανής επαφής με το κοινό στο θέατρο, αλλά και τον αγώνα της απέναντι στην τελειομανία:

«Έχω την ίδια αγωνία για τη δουλειά, είτε πρόκειται για την τηλεόραση είτε για το θέατρο. Το θέατρο όμως έχει μια άλλη μαγεία, την απόλυτη, άμεση επαφή με τον θεατή. Η ενέργεια του κοινού μεταμορφώνει την ίδια παράσταση κάθε βράδυ.

Είμαι αγχώδης και τελειομανής. Έχω πάντα την αγωνία να μην απογοητεύσω και να μη διαψεύσω τις προσδοκίες των άλλων. Επειδή ήμουν ένα παιδί που για κάποιο λόγο τα έκανε όλα εύκολα και ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, αυτό το "σύνδρομο της καλής μαθήτριας" με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Μου φέρνει μεγάλη δυσκολία και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Προσπαθώ πλέον να λέω στον εαυτό μου: "Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα άμα κάνεις λάθος!"».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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IQ 160
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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