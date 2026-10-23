Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»

Μιλάει στο Star.gr για τα πιο σημαντικά... 170 Τετραγωνικά της ζωής του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιωργής Τσουρής, ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας, επιστρέφει με την παράσταση "170 Τετραγωνικά" στο Θέατρο ΔΙΑΝΑ από 6 Νοεμβρίου.
  • Το όνομά του είναι "Γιωργής" και όχι "Γιώργος", όπως τον έχουν δηλώσει, και επισημαίνει τη σημασία της σωστής αναγραφής του.
  • Η παράσταση "170 Τετραγωνικά" θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με νέα ιστορία, χωρίς να είναι απευθείας μεταφορά του θεατρικού έργου.
  • Η μουσική είναι η μεγάλη του αγάπη, αν και εργάζεται και ως ηθοποιός και σκηνοθέτης.
  • Συμμετέχει στη σειρά "Φόνοι στο Καμπαναριό" και επιθυμεί να επεκταθεί στον τομέα του σεναρίου.

Τον αποκαλώ «πολυεργαλείο» και γελάει. Έλα όμως που λέω την αλήθεια... ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και -λίγο- τραγουδιστής. Η επιτυχία των τελευταίων ετών για τον Γιωργή Τσουρή, δεν είναι τυχαία, αφού πρόκειται για τον πιο ταλαντούχο και κουλ τύπο που γνώρισα τελευταία. Ό,τι βλέπεις στην κάμερα του star.gr, αυτό είναι και πίσω από αυτή!

Κι ας έχει την πιο... blockbuster παράσταση των τελευταίων ετών, τα 170 Τετραγωνικά (Moonwalk) που η επιστροφή της, αυτήν τη φορά στο Θέατρο ΔΙΑΝΑ από τις 6 Νοεμβρίου, μας έδωσε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά.

Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»

«Γιωργής» και όχι «Γιώργος»: Το συχνό λάθος και το ταμπελάκι

Απαντώντας στην πρώτη εύλογη απορία για το όνομά του, μου ξεκαθάρισε με χιούμορ ότι δεν πρόκειται για κάποιο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ή παρατσούκλι: «Ο μπαμπάς μου ήθελε να είμαι "Γιωργής". Έτσι με δήλωσε, έτσι μου έβαλε στο πιστοποιητικό της γεννήσεώς μου, στην ταυτότητά μου, παντού. Το φυσικό πρόσωπο που υπάρχει σε όλα τα κατάστιχα είναι "Γιωργής Τσουρής"».

Τα «170 Τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή για 8η χρονιά στο Θέατρο Διάνα

Παρά τις μπελάδες με τους autocorrectors και το ταμπελάκι στο καμαρίνι που ακόμα και σήμερα γράφει «Γιώργος», ο ίδιος δίνει έμφαση στην ουσία της δουλειάς του: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αναγνωρίζουν και να αναγράφουν σωστά το όνομα του έργου. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαστε θεατρικά σε μια Αθήνα που είναι έργο-κεντρική κι όχι προσωποκεντρική... Μου αρέσει που τα 170 Τετραγωνικά είναι πιο γερό χαρτί από το "Γιωργής Τσουρής"»

Τα 170 Τετραγωνικά (Moonwalk) του Γιωργή Τσουρή επιστρέφουν για 8η χρονιά στο θέατρο ΔΙΑΝΑ

Τα 170 Τετραγωνικά (Moonwalk) του Γιωργή Τσουρή επιστρέφουν για 8η χρονιά στο θέατρο ΔΙΑΝΑ

Από το θέατρο στη μεγάλη οθόνη

Σχετικά με τη μεταφορά της ιστορίας των 170 τετραγωνικών στη μεγάλη οθόνη, ο Γιωργής επιβεβαίωσε τις φήμες: «Δε θα δούμε το θεατρικό στη μεγάλη οθόνη. Στη μεγάλη οθόνη θα δούμε αυτήν την ιστορία, την οποία εγώ την εμπιστεύτηκα σε μια ομάδα ανθρώπων για να την κάνουν σινεμά».

Μακριά από παιδιά – Είδαμε την παράσταση

Ηθοποιός, συγγραφέας ή τραγουδιστής;

Αν και δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς της τέχνης, η μεγάλη του αγάπη παραμένει η μουσική: «Ηθοποιός είναι το profession μου, όπως θα το έλεγα αγγλιστί. Τι μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα να κάνω; Να τραγουδάω. Θα 'θελα πολύ να είμαι τραγουδιστής. Και μόνο. Αν δεν έχω τραγούδι στη ζωή μου, δε νιώθω ισορροπημένος, δε νιώθω υγιής».

Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»

Η συνεργασία με το δίδυμο Ρέππα - Παπαθανασίου και το «Τζόνι Μπλε»

Αναφερόμενος στη σκηνοθεσία του έργου Ο Έβρος Απέναντι των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, έκανε λόγο για μια «μεγάλη, γλυκιά ευθύνη»: «Ουσιαστικά τους έπεισα με την επιμονή μου να μου δώσουν αυτό το έργο, το οποίο το λατρεύω».

Παράλληλα, μίλησε και για τη διπλή θεατρική του παρουσία φέτος με τα έργα 170 Τετραγωνικά (που συμπληρώνουν 8η χρονιά από το 2018) και Τζόνι Μπλε, δηλώνοντας ενθουσιασμένος που θα μετακινείται από το ένα θέατρο στο άλλο.

Ο Γιωργής Τσουρής απολαμβάνει πολύ την ιδιότητα του πατέρα

Ο Γιωργής Τσουρής απολαμβάνει πολύ την ιδιότητα του πατέρα /Φωτογραφία Instagram

Η ισορροπία με την οικογένεια

Για τις δυσκολίες του φορτωμένου προγράμματος και τον χρόνο με τα παιδιά του, ο Γιωργής Τσουρής εξομολογήθηκε: «Όταν συμπίπτει ένα peak εργασιακό με αυτά τα πολύ ωραία χρόνια των παιδιών, τα πέντε, τα τέσσερα, τα έξι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε, χωρίς να προδώσουμε κανέναν από τους δύο πόλους, βάζοντας σωστές προτεραιότητες».

Ο Γιωργής Τσουρής με τον Βαγγέλη Δαούση στην κωμική σειρά Φόνοι στο Καμπαναριό ΙΙ

Ο Γιωργής Τσουρής με τον Βαγγέλη Δαούση στην κωμική σειρά Φόνοι στο Καμπαναριό ΙΙ /Φωτογραφία Alpha

Τηλεόραση και μελλοντικά σχέδια

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς του Alpha, Φόνοι στο Καμπαναριό, σημειώνει πως η τηλεόραση είναι για εκείνον ένα «γλυκό πάρεργο», ενώ αποκάλυψε το ενδιαφέρον του να επεκταθεί δημιουργικά και στον τομέα του σεναρίου.

Τα 170 Τετραγωνικά (Moonwalk) του Γιωργή Τσουρή, μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφουν για 8η χρονιά, από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο Θέατρο ΔΙΑΝΑ, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»

Πρωταγωνιστούν: Ήβη Νικολαΐδου, Φώτης Λαζάρου, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Γιωργής Τσουρής.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Γιωργής Τσουρής
Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης
Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παλούμπης - Βάλια Παπακωνσταντίνου
Μουσική – Video εγκατάσταση: Γιωργής Τσουρής
Βοηθός σκηνοθέτης: Γιωργής Τσουρής
Σκηνικά: Κωνσταντίνα Μαρδίκη - Έλλη Παπαδάκη
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Σκηνογραφία: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριτίνα Πολυχρόνη
Φωτογραφίες: Ανδρέας Παπακωνσταντίνου - Tourette photography
Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιωργής Τσουρής
Προβολή/Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: MA NON TROPPO

Κάμερα - Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου

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ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
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170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
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ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΝΑ
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ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ
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Ο ΕΒΡΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
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