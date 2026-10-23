Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας

Όσα είπε στο Stars System για την επιρροή από τους πλανήτες στον Σκορπιό

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Άση Μπήλιου: Oι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου & η Πανσέληνος της Δευτέρας/ Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει τις αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου και την Πανσέληνο της Δευτέρας.
  • Ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό, ενώ ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στον ίδιο ζώδιο.
  • Η Πανσέληνος σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, φέρνοντας αποκαλύψεις και μυστικά.
  • Η Σελήνη στον Κριό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της βίας και αστάθειες σε μετεωρολογικό επίπεδο.
  • Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

«Πλούσια» και ποικίλη είναι η πλανητική δραστηριότητα αυτές τις μέρες και η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου, με την επιρροή της Πανσελήνου που γίνεται τη Δευτέρα. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου για κάθε ζώδιο & την επιρροή της Πανσελήνου της Δευτέρας

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο που γίνεται στο πλανητικό μας σκηνικό το "έλα να δεις"», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστρολόγος στην έναρξη της εκπομπής.

Όπως εξήγησε:

  • Σήμερα μπαίνει ο Ήλιος στον Σκορπιό,
  • αύριο, γυρίζει ο Ερμής ανάδρομος στον Σκορπιό
  • την Κυριακή, ο Ήλιος συναντά σε σύνοδο την ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό
  • Η Αφροδίτη οπισθοχωρεί ανάδρομη στον Ζυγό
  • και τα ξημερώματα της Δευτέρας έχουμε και Πανσέληνο

«Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες, αστρολογικά μιλώντας, γι αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που πιάνει και Δευτέρα είναι λίγο έκρυθμες», ανέφερε.

Η αστρολόγος υπενθύμισε ότι από την πρώτη εκπομπή φέτος, στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε μιλήσει για το φετινό φθινόπωρο που θα είναι γεμάτο αποκαλύψεις σκανδάλων. «Τα βλέπετε, κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο σε έναν άλλο τομέα, σε μια άλλη υπόθεση, καινούργια.
Αυτό δεν πρόκειται να κοπάσει. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Έχει ακόμα εξέλιξη το πράγμα.Θα βγουν κι άλλα στην επιφάνεια.
Και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα.ισχύει αυτό», επισήμανε. 

Η ίδια σημείωσε πως με ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Σκορπιό, ανάδρομη Αφροδίτη, «καταλαβαίνετε το παρελθόν με κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται. Βέβαια μέσα σε όλο αυτό γίνονται και μυστικά και κρυφά πράγματα».

Μπήλιου: H Πανσέληνος της Δευτέρας και τα τετράγωνα με τον Πλούτωνα

«Αυτή η Πανσέληνος που έχουμε τη Δευτέρα τα ξημερώματα και θα μας επηρεάζει όλο το Το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φέρει διάφορα πράγματα που γίνονται μυστικά και κρυφά, γιατί είναι ένα φεγγάρι που σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα, σχηματίζει και ο Ήλιος τετράγωνο με τον Πλούτωνα και όπου ακούτε για Πλούτωνα να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα κάτι το οποίο είναι υπόγειο.

Συνήθως έχει δύναμη, μπορεί να έχει Πλούτωνας πλούτο, κάτι λοιπόν που επηρεάζει τις συνθήκες και που μπορεί εμείς να μη μάθουμε τώρα
γι'αυτό να το μάθουμε αργότερα», είπε η Άση Μπήλιου.

Από απόψε το βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο, η Σελήνη θα βρίσκεται στον φιλοπόλεμο Κριό, «που σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα έχουμε μέσα σε αυτές εδώ τις μέρες και σε επίπεδο επικαιρότητας και ιδιαίτερη έξαρση της βίας. Από την άλλη πλευρά μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες και σε μετεωρολογικό επίπεδο». Σημείωσε δε, ότι και ο ανάδρομος Ερμής πολλές φορές δείχνει αστάθειες σε μετεωρολογικό επίπεδο ή ακόμα και στις γεωφυσικές συνθήκες γιατί θα είναι και η Πανσέληνος στο ζώδιο του Ταύρου.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο και πρέπει να είναι πιο προσεκτικά μέχρι τη Δευτέρα είναι: 

  • Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των πρώτων ημερών
  • Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι, Αιγόκεροι

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

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