Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπης στο Star, η Ξένια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία, όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβέλα ήταν «Ρετρό» όπως ανακοίνωσε με τα γράμματα Λ, Π, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, και το Ν ενώ για φωνήεν είπε το Ε.

Μπόρεσε η παίκτρια να λύσει τον γρίφο;

Δείτε τον Τροχό της Τύχης

